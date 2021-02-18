توصيات للمزارعين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للأشجار المثمرة

عمان- الغد-تهيب وزارة الزراعة بالأخوة المزارعين ضرورة الحفاظ على سلامة الأشجار المثمرة دائمة الخضرة مثل الزيتون، حيث تنصح بالقيام بإزالة الثلوج المتراكمة على الأغصان الطرفية والتي من الممكن أن تتسبب بأضرار بالغة، والقيام بتقليم الأشجار والأغصان المتضررة بأقرب وقت خلال الفترة القادمة لتهيئة البراعم الجديدة للنمو وتعويض الفاقد من الأغصان.

وتوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية من قبل المزارعين خلال الأيام القادمة:

أولا: التأكد من متانة وشد أغطية المحميات والأبواب بشكل ممتاز وعدم وجود اي ارتخاء في شرحات البلاستك.

ثانيا: التأكد من كفاءة المضخات والمحابس وخطوط الري وصيانة التالف.

ثالثا: البدء برش الأحماض الأمينية والنحاس العضوي.

رابعا: عدم استخدام الأسمدة النيتروجينية.

خامسا: إغلاق أبواب المحميات قبل ساعة من وقت العصر وفتحها باكرا.

سادسا: رش سماد سوبر فوسفات وبوتاسيوم سلفيت بتركيز 2% ومحلول الجنزارة بتركيز 1 غرام لكل لتر ماء. ويفضل التعفير بالكبريت بعد الرش.

سابعا: في حال توفر القش او سعف النخيل المبروش او نجارة الخشب المبروش، رشها لعمل طبقة فوق النبات. ثامنا: تجهيز الزبل الجاف لاشعاله في حال حدوث انجماد والتواصل مع اقسام الارشاد الزراعي ومديريات الزراعة حول اي استفسار.