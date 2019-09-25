توصيات نيابية للحد من الحوادث المميتة على “الصحراوي”

عمان – الغد – قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد أبو حسان ان اللجنة قدمت تقريراً مفصلاً يحمل جملة من التوصيات الى رئاسة مجلس النواب حول الجولة التفقدية التي قامت بها على الطريق الصحراوي أمس الثلاثاء للحد من الحوادث، وذلك لمخاطبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.

وبين أبو حسان، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ان من أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة: إنارة جميع التحويلات على الطريق الصحراوي بشكل كامل وعامودي لكشف عملية الدخول لتصبح أكثر وضوحاً للسائقين بما يمنع تأثير الضوء بشكل سلبي على السائقين، وعمل فصل مستمر لتلك التحويلات وأماكن تداخل السير بمسار واحد باستخدام العواكس البلاستيكية، بالإضافة الى توسيع مداخل ومخارج التحويلات وعملها بشكل مكشوف لتسهيل عملية الدخول والخروج منها.

واوصت اللجنة بتكثيف عواكس وشواخص تحذيرية وطُبب ارضية بالإسفلت مع اتجاه مسار التحويلة تحدد فيها السرعة وان تكون لكل (100) متر وعلى بُعد (1500) متر من التحويلة شكل يوحي بخطر التحويلة ودهن الحواجز (نيوجرسي) باللون الفسفوري مع ضرورة انارتها لتكون مكشوفة للسائقين وبشكل واضح.

كما اوصت بوضع عواكس الكترونية عند مداخل التحويلات وتحذيرية بضرورة تخفيف السرعة لكل (300) متر قبل التحويلات وعمل صيانة مستمرة لمداخل ومخارج التحويلات بضرورة استوائيتها بحيث لا يكون فيها مطبات وحفر وتهبيطات وان تكون بشكل مستوي وبأماكن مكشوفة. إلى جانب عمل صيانة لتحويلة شارع الخدمات في لواء الجيزة تكثيف دوريات الامن العام عند التحويلات وتفعيل كاميرات السرعة عند التحويلات وفي الاماكن التي يكون فيها السير بمسار واحد.

وأوصت اللجنة، وفق أبو حسان، بفصل المسار الواحد فصلاً مستمراً من بداية الطريق الى آخره بوسائل السلامة العامة عمل برامج توعوية تُبث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي للسائقين واصحاب المركبات للتخفيف من حوادث السير على الطرق وخصوصاً الطريق الصحراوي لتحقيق امن وسلامة الطرق والاشخاص.

كما اوصت اللجنة بضرورة تجهيز الطرق المنبثقة عن الطريق الرئيسي والتي تكون مداخل للتجمعات السكانية ضمن المواصفات بحيث تضمن سلامة مرتاديها ومراعاة ارتفاعات مناسيب الطريق الرئيسي والتدرج بانحداراتها ضمن المواصفات العالمية بالإضافة الى عمل صيانة فورية لأماكن وقوع الحوادث على الطريق الصحراوي.