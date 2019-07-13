توصيات هامة وختام مميز لملتقى الاعلاميات الرياضيات العربيات

عمان – الغد – في احتفال بهيج وحضور إعلامي كبير، اختتمت في القاهرة أعمال الملتقى العاشر للاعلاميات الرياضيات العربيات الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

وشارك في الملتقى 13 دولة عربية، وهي الاردن، مصر، السعودية، الامارات، البحرين، فلسطين، لبنان، اليمن، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، العراق، وحال التأخير في استخراج التأشيرات دون مشاركة الزميلات عبير علي ودانا فؤاد من سورية، وحنان أبو بكر من موريتانيا.

واشتمل الملتقى الذي اقيم في قاعة نقابة الصحفيين المصريين على العديد من المحاضرات وورش العمل، التي تحدثت عن الدور البارز الذي باتت تلعبه الإعلامية الرياضية العربية في مواكبة كل الاحداث الرياضية واهمية المحافظة على المكتسبات التي حققتها، الى جانب وضع المشاركات في صورة التقدم الذي حصل على صعيد تطور ادوات الاعلام الحديث.

وفي ختام فعاليات الملتقى الذي وجد اشادة كبيرة من قبل المشاركات قياسا لحجم الفائدة التي خرجن بها، قام الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والدكتور تركي العواد نائب الرئيس عن قارة اسيا وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد المصريين بتسليم المشاركات شهادات المشاركة وميداليات الاتحاد المذهبة.

وحسب الزميل عوني فريج الامين العام للاتحاد الناطق الاعلامي، فقد اشتمل اليوم الاخير من الملتقى على محاور عديدة ضمن محاضرات وورش عمل انصبت على مهارات العمل التلفزيوني والاذاعي وصحافة الموبايل وعن تطور الصحافة الرياضية ، وتحدثت عنها السيدة نجلاء عبد البررئيسة اذاعة الشباب والرياضة والدكتورة نادية النشار المذيعة في اذاعة الشباب والرياضة والسيد عادل العلوي نائب رئيس قطاع الرياضة بالاذاعة الوطنية المغربية والسيد اسامه الديب مدير تحرير المالتيمديا بمؤسسة أونا للصحافة والاعلام والدكتورة هويدا مصطفى وكيل الاعلام في جامعة القاهرة .

وقدمت المشاركات في نهاية اعمال الملتقى 6 توصيات تتعلق بتعزيز الحضور المهم للاعلاميات الرياضيات العربيات، استعرضتها الزميلة وسيلة بعطيش من الجزائر، على النحو التالي:

1) ضرورة انخراط ومشاركة الاعلاميات فى كل المؤسسات والروابط الرياضية.

2) التواصل مع الهيئات للعمل على تسهيل عمل الاعلاميات الرياضيات وامدادهن بكل الإمكانيات المتاحة.

3) الربط مابين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بهدف سرعة اتاحة المعلومات والأخبار خاصة فى البطولات الكبرى.

4) عمل دورات مكثفة وورش عمل لزيادة الخبرات التقنية والفنية لجميع الاعلاميات باختلاف مجالاتهم مع الاستفادة ونقل الخبرات مع القنوات الأجنبية المتطورة.

5) تشجيع الأنشطة المتعلقة بممارسة المرأة للاعلام وثقلها المهنى وتعزيز مواقعها في المؤسسات التى تعمل بها ، والعمل على تحفيز مشاركتها ومساوتهن بزملائهن من الرجال.

6) تشكيل لجنة تواصل مع وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية للمساهمة في تواجد الاعلاميات العرب فى تغطية البطولات الكبرى ، واصدار ميثاق لتحسين وحماية الاعلاميات العرب.