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توصية بإجراء مراجعة دورية لقرارات أمين عمان بما يخص خطة ترشيد الإنفاق

منذ 33 دقيقة
مبنى أمانة عمان الكبرى
مبنى أمانة عمان الكبرى

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عمان-الغد- أوصى أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى اليوم بضرورة إجراء مراجعة دورية لقرارات أمين عمان الكبرى فيما يختص بخطة “الأمانة” ترشيد إنفاقها عبر خفض العمل الإضافي ووقف امتيازات الموظفين دون المساس برواتبهم بما يتوافق مع أوامر الدفاع وقرارات الحكومة في هذا الشأن.
كما أوصى أعضاء اللجنتين المالية والقانونية في ختام اجتماع مشترك انعقد ظهر اليوم في قاعة المجلس برئاسة نائب “المالية” معتز اللوزي ورئيس “القانونية” حازم النعيمات بضرورة منح الموظفين فترة سماح أطول للقروض الممنوحة لهم لغايات الإسكان؛ ولصندوق نادي موظفي الأمانة، فضلا عن التسريع في جلب إيرادات لصندوق الأمانة من خلال تنشيط قطاع التخطيط والتنمية، عدا عن التوسع في تحصيل مستحقات الأمانة.
وقال اللوزي لـ “الغد” إن التزامات الأمانة الشهرية على شكل رواتب ومصاريف تشغيلية تصل لنحو 24 مليون دينار شهريا، لافتا إلى تداعيات فايروس كورونا المستجد وتوقف أعمال المؤسسة لمدة وصلت لأكثر من شهرين؛ فرضت حالة من العسر المالي ما دفع إلى استدانة 10 ملايين دينار لسداد رواتب الموظفين الشهر الجاري.

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