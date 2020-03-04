آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

توصية بإقامة مواجهات في الدوري الأوروبي دون جمهور

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أوصت وزارة الصحة الإسبانية، بإقامة مباراة فالنسيا مع أتالانتا في دوري الأبطال يوم 10 آذار (مارس) ولقاء خيتافي مع إنتر ميلان بالدوري الأوروبي في 19 من الشهر الجاري، بدون جمهور.

جاء ذلك في إطار توصية الوزارة بإقامة الأحداث الرياضية التي ينتظر مشاركة جمهور كبير فيها قادم من مناطق مصابة بفيروس كورونا، كما هو الحال في شمال ايطاليا، بدون جمهور.

وأعلن وزير الصحة سلفادو ليا، أن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع البلديات المعنية والمجلس الأعلى للرياضة، ويشمل ثلاثة أحداث رياضية أخرى، مباراة كرة السلة بين فالنسيا مع ارماني من ميلانو في الدوري الأوروبي في 5 آذار (مارس)، ومواجهة كأس اليورو للسيدات بين جيرونا وفينيزيا في 19 آذار (مارس).

وكإجراء ثان إضافي، اقترحت وزارة الصحة إلغاء كل المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يشارك فيها موظفون بالصحة للحاجة إليهم “في ظروف مثالية وفي استعداد تام خلال الأيام القادمة”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

طواف الإمارات: حجر صحي لفريقي كوفيديس وغروباما

منذ 40 ثانية

إيطاليا في زمن “كورونا” : لا مصافحات ومباريات خلق أبواب موصودة

منذ 4 دقائق

دعوة أندية المحترفين والنسوية لحضور مهرجان يوم المرأة

منذ 13 دقيقة

دائرة حكام كرة القدم تطمئن على جاهزية حكامها

منذ 15 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock