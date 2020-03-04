توصية بإقامة مواجهات في الدوري الأوروبي دون جمهور

مدريد – أوصت وزارة الصحة الإسبانية، بإقامة مباراة فالنسيا مع أتالانتا في دوري الأبطال يوم 10 آذار (مارس) ولقاء خيتافي مع إنتر ميلان بالدوري الأوروبي في 19 من الشهر الجاري، بدون جمهور.

جاء ذلك في إطار توصية الوزارة بإقامة الأحداث الرياضية التي ينتظر مشاركة جمهور كبير فيها قادم من مناطق مصابة بفيروس كورونا، كما هو الحال في شمال ايطاليا، بدون جمهور.

¡Buenos días azulones! ☀ El equipo entrena hoy de cara al encuentro del próximo sábado frente al @RCCelta en el Coliseum ⚽#VamosGeta pic.twitter.com/nDNuXvdyFX — Getafe C.F. (@GetafeCF) March 4, 2020

وأعلن وزير الصحة سلفادو ليا، أن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع البلديات المعنية والمجلس الأعلى للرياضة، ويشمل ثلاثة أحداث رياضية أخرى، مباراة كرة السلة بين فالنسيا مع ارماني من ميلانو في الدوري الأوروبي في 5 آذار (مارس)، ومواجهة كأس اليورو للسيدات بين جيرونا وفينيزيا في 19 آذار (مارس).

وكإجراء ثان إضافي، اقترحت وزارة الصحة إلغاء كل المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يشارك فيها موظفون بالصحة للحاجة إليهم “في ظروف مثالية وفي استعداد تام خلال الأيام القادمة”. (إفي)