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توصية بانطلاق الدوري الاردني للمحترفين في 3 اغسطس

منذ 15 ثانية
لاعب الفيصلي عدي زهران (يسار) يحاول تجاوز لاعب الوحدات في المباراة السابقة - (تصوير: امجد الطويل)

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عمان – أوصت لجنة المسابقات والملاعب في اتحاد كرة القدم، أمس الثلاثاء، باستئناف منافسات دوري المحترفين في 3 آب (اغسطس) المقبل.

وأكد مدير دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم عوض شعيبات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، أنه تم أيضا التوصية بإلغاء بطولات الفئات العمرية بسبب جائحة كورونا، وتحديد يوم 19 تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى، ويوم 16 تشرين الأول موعدا لانطلاق دوري الدرجة الثانية، اضافة الى اعتماد 23 لاعبا بكشف المباراة والسماح بإجراء خمسة تبديلات. (بترا)

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