توصية بتخفيض مدة الحجر للمصابين بكورونا

أوصت اللجنة الوطنية للأوبئة بتخفيض مدة الحجر للمصابين بكورونا لمدة 5 أيام بدون أعراض و 7 أيام لمن يعانون من أعراض، حسب عضو اللجنة بسام حجاوي.

وقال حجاوي، الاثنين، عبر قناة المملكة، إنّ 90% من إصابات فيروس كورونا المسجلة في الأردن تعود لمتحور أوميكرون، وعدد قليل من الإصابات لمتحور دلتا.

وأضاف: “الوفيات لا تعكس اليوم بل تعكس فترة وقد تكون أسبابها جميعها أو أغلبها لدلتا التي نحن في نهايته”.

وتوقع أن تكون أعداد الإصابة في الأسبوع الحالي حتى نهايته، أكثر من الأسبوع الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الماضي 112 ألف إصابة، مع انتهائه الجمعة، في الوقت الذي يمر به الأردن بموجة رابعة من انتشار فيروس كورونا.

وأشار حجاوي، إلى أن مدة الموجة الرابعة ستكون أقصر من الموجة التي سبقتها.