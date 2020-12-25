توصية بخطة وطنية لحماية حقوق مرضى “الإيدز”

حنان الكسواني

عمان- مع اقتراب انتهاء الشهر العالمي للتوعية بفيروس نقص المناعة البشري (الايدز)، أوصت دراسة حقوقية حول المتعايشين مع المرض المعدي، بضرورة وضع خطة وطنية تنطلق من نهج حقوقي تهدف إلى حماية واحترام حقوق الأشخاص المرضى، ومراجعة التشريعات الوطنية لمعرفة مدى وفاء الأردن بالتزاماته تجاه حقوق المصابين.

ودعت الدراسة، التي أعدها الخبير القانوني بحقوق الانسان، رياض الصبح، بالتعاون مع مركز سواعد التغيير للتمكين المجتمعي، إلى أن تكون جميع الممارسات من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون أو مقدمي الخدمات في المؤسسات الأردنية تتوافق مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان دونما أي تمييز ضد الأشخاص المصابين، وأن يخضع أي شخص للمساءلة عند مخالفته ذلك.

واعتمدت الدراسة القانونية الأولى من نوعها، وحصلت “الغد” على نسخة منها، مسحا قانونيا لاتفاقيات حقوق الإنسان؛ بهدف التعرف الى تلك الالتزامات على مستوى الاعتراف، والاحترام، والحماية والأداء، والتمكين، بالإضافة الى مسح لتحليل المضامين القانونية الحقوقية للعديد من المواد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ولم تغفل الدراسة التي حملت عنوان، “حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (HIV) المسبب للإيدز والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به حسب اتفاقيات حقوق الإنسان”، دراسة حقوق المرأة والطفل باعتبارهما من الحالات المستضعفة بما فيها التمييز من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون أومقدمي الخدمات، ومن قبل المجتمع أيضا.

وعلى الرغم من أنَّ اللوائح الصحية الدولية تشترط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع إطار قانوني مناسب وفعال؛ لمنع تهديدات الانتشار الدولي للأمراض والاستجابة لها “بطرق تتناسب مع مخاطر الصحة العامة وتقتصرعليها”، إلا أنَّ القيود المفروضة على السفر على أساس حالة الفيروس “لا يمكن تبريرها”، بحسب الدراسة، التي أوضحت كذلك انه “لا يمكن انتقال المرض عن طريق الاتصال العرضي، ووجودهم لا يهدد الصحة العامة”.

واعتبرت الدراسة، أن اختبار الفحص الاجباري، والخوف من المعاملة التمييزية يدفع الناس بعيداً عن خدمات المرض، ويؤدي حظر الدخول والإقامة بناءً على حالة الإصابة بالفيروس إلى خلق إحساس غير حقيقي بالأمان.

هذه الاجراءات من وجهة نظر الدراسة القانونية، لا تحمي الصحة العامة في نهاية المطاف، بل تقوّض الاستجابة لمكافحة الإيدز، وتؤدي الى عزوف المرضى من الحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية التي يحتاجون الوصول إليها، حتى عندما تكون هذه الخدمات متوفرة.

غير أن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالفيروس، ينصح بإجراء الاختبار دائمًا وفقًا للشروط الخمسة وهي، الموافقة المستنيرة، والسرية، وتقديم المشورة، وإبلاغ النتائج الصحيحة، والاتصال بخدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم بشأن الفيروس.

كما أوصت منظمة العمل الدولية بأنه “لا ينبغي أن يكون اختبار فيروس HIV أو غيره من أشكال الكشف عن الفيروس مطلوباً من العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون والباحثون عن عمل والمتقدمون للوظائف ولا ينبغي أن تكون الاصابة سببا للتمييز الذي يفضي إلى منع التوظيف أو استمرار العمل، أو السعي لتحقيق تكافؤ الفرص”.

في السياق ذاته، أشار بيان مشترك لخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن الإيدز، إلى احتمالية القضاء على انتشار المرض بحلول العام 2030 شريطة أن يكون مدعما بحقوق الإنسان والتي تستوجب الالتزام بترجمة التزامات حقوق الإنسان والالتزامات السياسية إلى استراتيجيات وبرامج وإجراءات ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية.

ووفق البيان، “لن يتحقق هذا الهدف الإنمائي الا من خلال تعزيز حقوق الإنسان ومحو الأمية القانونية للمصابين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بموقف القضاء الأردني من سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وجدت الدراسة، أنه “ليس هناك ما يمنع القضاء الأردني من تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان تطبيقاً مباشراً متى توافرت شروط هذا التطبيق من حيث كفاية القاعدة القانونية للاتفاقية ذات الصلة، بخاصة أن اجتهاد محكمة التمييز في الأردن مستقر على سمو الاتفاقية الدولية على القوانين الوطنية العادية”.

ورغم محدودية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القضائي الأردني، وعدم وجود سياسة واضحة حيال ذلك، كشفت الدراسة عن أن عدد حالات الإسناد إلى القانون الدولي قليلة، ولا تتضح آلية الإسناد أو اتخاذ قرار القاضي بحكمه يكون بالإسناد المباشر أو بتفسيرات اللجان.

ورغم ذلك؛ يوجد نص قانوني، وعدد من القرارات القضائية التي أسست لاستقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية عموماً على القانون الوطني، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 24 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، “لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها”.

اما بالنسبة لحق الصحة، عموما، فقد اشار التقرير الوطني لحالة حقوق الانسان 2019، إلى أنه “بالرغم من خلو الدستور الأردني من الإشارة صراحة الى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين الا ان المواثيق الدولية أولت الحق في الصحة اهتماما خاصة لما يمثله هذا الحق من أهمية لحياة الانسان”.

وتمثل ذلك من خلال ما نصت الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أولى قانون الصحة العامة رقم 47 لسنه 2008 وتعديلاته، بحسب تقرير حقوق الإنسان 2019.

واكتفى التقرير ذاته، بالإشارة الى أعداد الإصابات بالإيدز ضمن جدول بياني للأعوام الثلاثة وهي (2017-2018-2019) تحت فصل الحق بالصحة ببند “الصحة الوقائية” الذي يرصد كيفية الحد من انتشار الامراض السارية وغير السارية، دون الإشارة الى حقوق المتعايشين بالفيروس وطبيعة الانتهاكات التي تمارس بحقهم في مجالات عدة.