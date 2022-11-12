توضيحات هامة من البلبيسي عن وباء الكوليرا

قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن وباء الكوليرا ليس جديدا وأبرز طرق انتشاره هي الماء والطعام.

ولفت إلى أنه من الملاحظ أن الحالات التي ظهرت مؤخرا في سوريا ولبنان كانت في المخيمات والتي توصف بأنها ذات نظام صحي ضعيف.

وأكد أنه لم تسجل في الأردن أي حالة وأن أخر حالة سجلت هي عام 1981 وأكد أنه تم تعزيز نظام الرصد الوبائي في الأردن ولفت إلى أنه تم رفع حالات الإسهال التي تفحص يوميا للكشف عن وباء الكوليرا من 10 إلى 25 بالمائة.

وكشف عن إدخال ميزة الفحص السريع للكوليرا مؤخرا لاكتشاف الحالة المرضية خلال 15 دقيقة.

ولفت إلى أنه لن يسمح بإدخال المأكولات من سوريا أو لبنان سوى المواد المعلبة فقط.