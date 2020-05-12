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توضيح آلية تقديم “طلبات العودة” لأبناء الأردنيات وحملة الجوازات المؤقتة

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة آليّة استقبال طلبات أبناء الأردنيّات، وحملة الجوازات الأردنيّة المؤقتة المقيمين، الراغبين بالعودة إلى المملكة.
وقال خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الثلاثاء، “تودّ خليّة الأزمة التأكيد على أنّ بإمكان هؤلاء التواصل مع السفارات الأردنيّة في الدول التي يتواجدون فيها، وتقديم الطلبات من خلالها”.

وأضاف أنّ وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ستعيد خلال الفترة المقبلة فتح المنصّة الإلكترونيّة (http://safelyhome.gov.jo) من جديد أمام من لم يتمكن من التسجيل في المرّات السابقة من الأردنيين أو حملة الجوازات المؤقّتة أو أبناء الأردنيّات.

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