توضيح رسمي حول شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

عمان – الغد – نشرت منصة “حقك تعرف” الحكومية، توضحيا حول ما يشاع، على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام الحكومة بتأسيس شركة جديدة باسم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتعيّين رئيساً لمجلس إدارتها.

ونقلت المنصة عن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة يحيى النعيمات قوله إن “شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة ليست جديدة، وقد تأسست في شهر كانون أول من عام 2015م، باسم: شركة إدارة المساهمات الحكوميّة، كبديل عن مديريّة المساهمات الحكوميّة في وزارة الماليّة، بهدف مأسسة إدارة مُلكيّة الحكومة في العديد من الشركات ومساهمتها في شركات أخرى كإجراء إصلاحي مؤسسي”.

وتابعت “في شهر حزيران 2019، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسمها من “شركة إدارة المساهمات الحكوميّة” ليصبح “شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة”، وتحويل صفتها إلى شركة مساهمة خاصّة”.

واوضحت أنه “ترتّب على تأسيس الشركة نقل ملكيّة مساهمة الحكومة في العديد من الشركات إلى شركة إدارة المساهمات الحكوميّة، واعتبار ممثلي الحكومة في مجالس إدارات هذه الشركات ممثلين عن الشركة”.

وقالت “ينضوي تحت الشركة 8 شركات مملوكة بالكامل للحكومة، و36 شركة تساهم فيها الحكومة بنسب مختلفة”.