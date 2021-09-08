توضيح على توضيح “التربية”.. المركز الجغرافي: نعتمد فلسطين

حمزة دعنا

عمان – بعدما ردت وزارة التربية والتعليم على الانتقادات التي تناولت خلو خارطة تنشرها في كتاب الجغرافيا للصف العاشر من اسم فلسطين، بأنها تعتمد ما وردها في أطلس رسمي صادر عن المركز الجغرافي الملكي، رد الأخير بدوره على ذلك بتأكيده أنه يعتمد فلسطين في خرائطه.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة إنها لم تقم بحذف اسم فلسطين من “خريطة الثروة المعدنية” في الأردن لكونه لم يكن مثبتا على الخريطة منذ الطبعة الأولى لأطلس “الأردن والعالم” الصادر عن المركز الجغرافي الملكي في العام 2016.

بدوره، أوضح مدير المركز الجغرافي الملكي العقيد معمر حدادين لـ”الغد”، أن الخريطة المعتمدة لدى المركز وتبين حدود الدول هي “الخريطة الطبيعية والسياسية”، والتي تظهر اسم فلسطين كدولة حدودية مع الأردن.

وأكد أن الخرائط الطبيعية والسياسية، تظهر اسم فلسطين، بينما بقية الخرائط الخاصة في الأردن جزء من الخرائط الأصلية، وليست معتمدة لتوضيح الحدود، لأنها تتعلق بتفاصيل داخل الأردن.

وبحسب الأطلس، الذي راجعته “الغد”، كان هناك خريطة مستقلة في الأطلس لفلسطين، تحت عنوان “دولة فلسطين” وتحديدا في الصفحة 42، كام ورد اسم فلسطين في عدة خرائط طبيعية وسياسية، بما فيها خرائط العالم العربي وبلاد الشام والعالم وسواها.

أما خرائط الأطلس التي لم يظهر فيها اسم فلسطين، فتناولت عناوين تتعلق بتفاصيل داخل الأردن مثل: الجيولوجيا، التربة، درجات الحرارة، الضغط الجوي والأمطار، والسدود والخزانات المائية، والنبات الطبيعي، والثروة المعدنية والمناطق الصناعية، والمواصلات والآثار.

إلى ذلك، أكد العقيد حدادين أن الخريطة الجيولوجية لا تتطلع للحدود وإنما للخرائط التفصيلية لتوضيح تفاصيل الحدود مع الدول المجاورة، وخريطة فلسطين موجودة في الخارطة الرسمية للمركز وهي خريطة “أطلس الأردن والعالم”، والصادرة في العام 2016.

وتبين أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في الخريطة المستخدمة في الكتاب، خريطة الثروة المعدنية في الأردن، والموجودة في الأطلس، والتي تحمل عنوان الثروة المعدنية،لكنها لم تظهر آبار البترول الاستكشافية، وآبار الغاز المنتجة، وآبار الغاز الجافة، رغم ورودها في الخريطة الأصلية.