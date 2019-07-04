توضيح من أمين عام سلطة وادي الأردن

الأستاذ مكرم الطراونة

رئيس تحرير صحيفة الغد الغراء

تحية وبعد،،

اشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم يوم الأربعاء 3/7/2019 تحت عنوان ( وادي الأردن : انقطاع المياه يهدد بخسارة ما تبقى من الزراعة ) وعملا بحق الرد أرجو نشر التوضيح التالي :

تقوم وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن بتقدير الاحتياجات المائية بناء على الاحتياجات التي يحتاجها الاخوة المزارعون حسب الزراعات الموجودة والادوار المخصصة لكل منطقة خاصة في منطقة الاغوار الوسطى والشمالية، وبحمد الله فقد كان الموسم المطري جيدا وقد تم تزويد الاخوة المزارعين بكامل احتياجاتهم بما يضمن مصالح الزراعة الوطنية التي تعد من دعائم الاقتصاد الوطني.

وكانت تتزود الوحدات الزراعية وفق مراكز ميدانية ( المراحل )، حيث ان المرحلة (6) (البالغة مساحتها (18)كم في منطقة الكرامة غور كبد ) يتم ريها من قناة الملك عبدالله/سد الملك طلال وكذلك المرحلة (10) (مشروع ري حسبان/الكفرين في منطقة الرامة والكفرين ) يتم ريها من سد الكفرين وسيل حسبان اما مرحلة (14.5)كم الممتدة من جنوب حوض (28) إلى بداية منطقة السويمة (لا يوجد فيها مصادر ري حاليا) حيث عملت مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية وبالتنسيق مع جمعية مزارعي الرامة على اجراء صيانة للسدود التحويلية في سيل حسبان مما ادى إلى تحسين التزويد الزراعي للوحدات الزراعية.

وكذلك تم تحسين التزويد لمنطقة حسبان هذا العام بعد تأهيل كامل شبكة الري لمشروع ري حسبان/الكفرين اضافة إلى اجراء عمليات تنظيف للطمي الموجود من قناة الملك عبدالله على مدار الثلاثة اشهر مما حسن وعزز من وصول المياه لمناطق الشونة الجنوبية والرامة والكفرين.

ويشار إلى ان المناطق المروية من القناة تنتهي عند نهاية مشروع (18)كم /حاجز (34) حيث يتم اسالة المياه جنوب هذا الحاجز بمراقبة الكترونية عن بعد حيث يتم اسالة الكميات المخصصة للمنطقة حسب البرنامج المعتمد اسبوعيا وبالكمية المحددة، اما فيما يتعلق بالمياه الناتجة عن محطات التحلية والتي يقوم المزارعون انفسهم بالتخلص منها فإن سلطة وادي الأردن تبذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق المستمر مع متصرف لواء الشونة الجنوبية لإزالة تلك البرابيش المتسببة بذلك اضافة إلى ايلاء موضوع الاعتداء على مصادر المياه جل الاهتمام بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإزالتها أولا بأول ويتم الاعلان عن ذلك حيث تم ضبط مايزيد على الف اعتداء منذ بداية العام الحالي على قناة الملك عبدالله خلال الستة اشهر الاولى من هذا العام.

كما تم زيادة كميات مياه الري هذا العام لمناطق الاغوار الشمالية مقارنة مع العام الماضي ويتم تزويد مناطق الاغوار الوسطى والجنوبية باكثر من (500) الف م3/يوميا لاحتياجات الزراعة.

وتؤكد سلطة وادي الأردن انها تعمل جاهدة على ترسيخ العلاقة فيما بينها وبين المزارعين وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم خاصة وان هذه العلاقة مبنية على اساس التعاون والمشاركة في اتخاذ القرار وتنفيذه حيث التواصل دائم ويومي ما بين سلطة وادي الأردن والمزارعين وبالأخص مع جمعيات مستخدمي المياه التي تقع مقراتها ضمن مركز سلطة وادي الأردن ويتم الالتزام بشكل كامل بالحصص المائية المتفق عليها مع الاخوة المزارعين.

مكررين الشكر والتقدير لتعاونكم واقبلوا فائق التقدير.

أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز