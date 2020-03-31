توضيح من الأمن حول فيديو “تيك توك”

عمان – الغد – أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فيديو يجري تداوله، اليوم الثلاثاء، حول القبض على اشخاص يعود لتعامل الشرطة مع مشاجرة حصلت بين عدد من الاشخاص قبل اسبوع في احد مناطق العاصمة ولا يعود للقبض على اشخاص اليوم كما يجري تداوله.

وكان فيديو انتشر من تطبيق “تيك توك” إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حول الربط بين خبر التعامل مع “عريس البحر الميت” الذي خالف قواعد الحجر الصحي فور وصوله منزله بعد إخلائه من الفندق، يوم الاثنين، وبين مقطع فيديو متداول لتعامل الشرطة مع المشاجرة التي تحدث عنها الناطق الإعلامي.

وأعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الدقة قبل نشر او تداول مثل تلك الفيديوهات دون التاكد والتوثق منها.