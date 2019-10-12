توضيح من “البلقاء التطبيقية” بشأن خصومات للطلبة العائدين من السودان

عمان-الغد- نفت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم السبت، الأخبار المتناقلة حول تقديم خصم 50٪ من رسوم البرنامج الموازي لطلبة الطب العائدين من السودان.

وتؤكد الجامعة بأن صلاحية تحديد الرسوم الجامعية تعود فقط لمجلس أمناء الجامعة ولا يمكن لأي جهة أخرى تحديد هذه الرسوم.

وتؤكد الجامعة بأنه لم يتخذ أي قرار بالموافقة على قبول الطلبة العائدين من السودان في تخصص الطب بنصف رسوم الموازي.

وبما أن الأردنيين سواسية امام القانون والأنظمة والتعليمات فإنه لا يمكن تمييز طالب اردني عن آخر قبل على البرنامج الموازي في أي تخصص كان.

وتؤكد الجامعة بأنها هي المخولة بالإعلان عن أي إجراء او قرار يخصها أو يخص طلبتها.