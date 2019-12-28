توضيح من التعليم العالي بشأن البعثات والمنح والقروض الداخلية

عمان- الغد- أصدر الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توضيحا بشأن طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية، أكد فيه أن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 قد انتهت رسمياً بتاريخ 28 / 11 / 2019، علماً بأن العدد الإجمالي للطلبات بلغ 63654 طلبا حيث لم تقبل الوزارة أي طلب جديد بعد هذا التاريخ.

وقال إن عملية تقديم طلبات الاستفادة تمت بشكل إلكتروني من خلال برمجية إلكترونية خاصة وضعت على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: (www.dsamohe.gov.jo)، علما بأن الوزارة لم تقبل هذا العام أي طلب استفادة ورقي من أي طالب، كما أنها لن تنظر في منح أي طالب منحة أو قرض أو بعثة ما لم يكن قد تقدم بطلب استفادة إلكتروني.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم حاليا بعملية تدقيق هذه الطلبات والتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي قام الطلبة المتقدمون بإدخالها تمهيداً لاحتساب نقاطهم ومن ثم ترشيحهم للاستفادة من الصناديق المختلفة التي يحق لكل منهم المنافسة عليها، وذلك استناداً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لعام 2018، إضافةً الى تعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لعام 2016، علماً بأن كلاً من النظام والتعليمات تم نشرهما على الموقع الالكتروني للوزارة/ التشريعات على الرابط التالي: (www.mohe.gov.jo)، ويستطيع أي شخص الاطلاع عليهما.

وذكر الناطق الإعلامي أن طلب الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية مربوط بالبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية، كما يتم تغذيته بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة من كل من: مديرية التقاعد المدني والعسكري، مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، صندوق المعونة الوطنية، دائرة ضريبة الدخل، وبيانات مدارس جيوب الفقر. وبعد احتساب نقاط الطلبة وتحديد أسماء المرشحين للاستفادة منهم من هذه البعثات والمنح والقروض إلكترونياً تقوم الوزارة بإعلان النتائج الأولية على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في لوائه.

وتابع بأنه وبعد إعلان نتائج الترشيح الأولية تقوم الوزارة بفتح باب تقديم طلبات الاعتراضات على هذه النتائج إلكترونياً حيث يمكن للطالب أن يتقدم باعتراض على أي من هذه البيانات والمعلومات الخاصة به شريطة تدعيم هذا الاعتراض بوثائق معززة، حيث تقوم الوزارة بدراسة هذه الاعتراضات ومن ثم إعلان النتائج النهائية بنفس الآلية التي تم بها إعلان النتائج الأولية.

وأكد أن الوزارة عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية، مروراً بعملية استلام وتدقيق وثائق الطلبة، ومن ثم تطبيق النظام والتعليمات المشار إليهما أعلاه واحتساب النقاط وترشيح الطلبة المستفيدين، وصولاً إلى إعلان النتائج الأولية، وفتح باب الاعتراضات وأخيراً إعلان النتائج النهائية هي عملية إلكترونية، والتدخل البشري فيها في أدنى مستوياته.