توضيح من التعليم العالي حول المنح والقروض الجامعية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا توضيحيا حول طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي.

وأكدت الوزارة حرصها على مراجعة كل التعليقات والاستفسارات التي ترد من الطلبة على منصات التواصل الاجتماعي والإجابة عليها وتوضيحها بشكل كامل.

وأضافت: فيما يتعلق بعملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022 / 2023، نود أن نوضح ما يلي:

1) إذا كنت طالباً بمستوى سنة ثانية وما بعد فعليك إنشاء اسم مستخدم جديد حتى تتمكن من تقديم طلب الاستفادة، حيث إن اسم المستخدم الذي استخدمته في العام الماضي أصبح غير مفعلاً.

2) المرحلة الحالية التي بدأت بتاريخ 1 / 11 / 2022 وتستمر حتى تاريخ 10 / 11 / 2022 هي مرحلة تقديم طلبات الاستفادة فقط، حيث ستقوم الوزارة بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات باحتساب النقاط للطلبة وفقاً لتعليمات صندوق دعم الطالب ثم إعلان بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية إضافةً إلى النقاط التي تم احتسابها له خلال فترة ستحدد لاحقاً، حيث يمكن لكل طالب خلال تلك الفترة الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل وثيقة معززة، كما يمكن للطالب خلال نفس الفترة أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه (ستقوم الوزارة يوم السبت المقبل بالإعلان بشكل تفصيلي عن هذه الحالات)، كما سيتمكن الطالب من الاطلاع على جميع أنواع المنح الكاملة والجزئية والقروض التي يمكنه الاستفادة منها.