توضيح من الخدمة المدنية حول المرشح مهيدات

طالعنا ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن نشر اسم مرشح في قائمة الناجحين دون استدعائه للامتحان التنافسي ، وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على بيان الحقائق وإيصال المعلومة الصحيحة للأخوة المواطنين ، أرجو التكرم بنشر التوضيح الآتي :

وفقاً لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، قام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولغايات تعبئة شواغرها ،بنشر إعلان امتحان تنافسي في الصحف اليومية، وعلى موقعه الإلكتروني يوم الخميس الموافق 29/12/2022.

وحسب الأحقية التنافسية للمدعو (عمرو محمد مهيدات)على مستوى بلدية الوسطية /تخصص بكالوريوس محاسبة، تم ترشيحه للامتحان التنافسي، إلا أن اسم عمرو مهيدات سقط سهواً من الإعلان المشار إليه انفاً أثناء عملية صف الإعلان، وحضر للامتحان التنافسي بناء على الرسالة النصية (SMS)، التي يقوم ديوان الخدمة المدنية بإرسالها للمرشحين كخدمة إضافية يقدمها الديوان لغايات أشعار المرشحين بترشيحهم للامتحانات التنافسية لضمان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في المنافسة على الوظائف المتاحة .

ونود التأكيد للأخوة القراء والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بان هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقهم في تداول أي شائعات، او معلومات مغلوطة دون الرجوع والتأكد من الجهة صاحبة الاختصاص ، وان ديوان الخدمة المدينة حريص كل الحرص على أحقية المتقدمين ونزاهة ودقة إجراءات عمله.