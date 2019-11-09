توضيح من الزميل الكردي حول تداعيات “ستون دقيقة” مع وزير العمل

عمان – الغد – نشر الزميل المذيع في التلفزيون الأردني حسن الكردي، على صفتحه على الفيسبوك، توضيحا حول التداعيات التي أعقبت حلقة برنامج ستون دقيقة، مساء أمس، وما دار حولها من جدل واسع على خلفية ما جرى على الهواء بين الزميل الكردي، ووزير العمل نضال البطاينة.

وقال الزميل الكردي “تعقيبا على حلقة أمس من برنامج ستون دقيقة وما دار حولها من جدل واسع، أرجو التأكيد على أن ماجرى على الهواء بيني وبين معالي وزير العمل الأستاذ نضال البطاينة لا يخرج عن كونه إختلاف في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل”.

وأضاف “وقد تم التواصل بيني وبين معالي الوزير ليلة أمس وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ منهج الإعلام الحر في التصدي لقضايا الوطن والمواطن الذي يوضح الحقائق للمشاهد بإسلوب ديمقراطي وصريح”.

وتابع “زقد أبدى معاليه تفهمه لقواعد وأصول المهنية الإعلامية في تناول هذه القضايا وأن التلفزيون الأردني كان وسيظل منبرا إعلاميا حرا ومدرسة إعلامية رائدة ولا يحق لأي جهة التغول على المؤسسة والتدخل بسياساتها الإعلامية وأساليب عملها القائمة على المهنية والإحتراف والموضوعية والحياد الإعلامي”.