توضيح من “الضمان” بشأن السحب من رصيد التعطل عن العمل

عمان- الغد- أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج متاح فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.

وبيّن الصبيحي في بيان أن السحب هو لغايات تمويل رسوم التعليم العالي أو التعليم المهني لأبناء المؤمن عليه أو لغايات دفع تكاليف معالجة طبية في حالة دخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية سواء للمؤمن عليه نفسه أو لأي من أفراد أسرته، شريطة إرفاق وثيقة تثبت أن أي من أبنائه على مقاعد الدراسة في التعليم العالي بعد الثانوية العامة أو في التعليم المهني، أو وثيقة تثبت أن المؤمن عليه نفسه أو أي من أفراد أسرته يحتاج إلى دخول مستشفى أو لإجراء عملية جراحية.

وفيما يتعلق بقيمة السحب من الرصيد، أوضح الصبيحي أن تعليمات وأسس السحب سمحت للمؤمن عليه أن يسحب بسقف (75%) من رصيده في التعطل، وما على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه المنفعة سوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان www.ssc.gov.jo والتسجيل وتقديم الطلب مع إرفاق وثيقة إثبات طالب أو وثيقة التقرير الطبي.

وحذّر الصبيحي من الإصغاء أو الاعتماد على أي جهة أو أفراد يدّعون أنهم وسطاء ما بين مؤسسة الضمان والمؤمن عليهم لتمكينهم من الحصول على هذه المنفعة مقابل مبلغ مالي معين، مبيناً أن على المؤمن عليه أن يقدم بنفسه أو بمساعدة أي من ذويه طلب السحب من رصيده، كاشفاً أن المؤسسة تلقّت ( 18220) طلباً للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني الحالي وتم الصرف لحوالي ( 10270) مؤمناً عليه بقيمة إجمالية بلغت ( 12) مليوناً و (550) ألف دينار.

دعا الصبيحي أي مؤمن عليه أو متقاعد مبكر أو اعتلال ممن كانوا قد عملوا في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها ولم تتم تسوية أمورهم المالية في حساب التعطل عن العمل إلى تقديم طلباتهم وفقاً للشروط المحددة وأن بإمكانهم الاتصال على مركز الاتصال: 080022025 – 065008080 لأي استفسار حول الموضوع.