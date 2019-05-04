توضيح من الضمان بشأن سقف الراتب الخاضع للاشتراكات

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2019 أصبح 3328 ديناراً بعد أن كان في العام الماضي 3186 ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2018 الذي بلغ 4.46%.

وأضاف الصبيحي في بيان بأن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2019 بعد ربطه بالتضخم أيضاً أصبح 555 ديناراً للشهر الواحد، بعد أن كان في العام الماضي 531 دينارا، مشيراً أن ذلك يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على ربط الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل بالتضخم سنوياً، حيث تؤخذ هنا نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن سنة سابقة.

وأكّد الصبيحي أن هذا الربط من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً من ذوي الأجور والرواتب الباهظة على منافع تأمينية أو رواتب تقاعدية عالية، مضيفاً أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) يبلغ حالياً 538 ديناراً، وأن 99% من هؤلاء المؤمن عليهم تقل أجورهم عن 3 آلاف دينار.