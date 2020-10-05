توضيح من “الطب الشرعي” حول التعامل مع “المتوفين بكورونا”

عمان- الغد- أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس ورئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الاردنية/ د.عماد العبداللات إن بروتوكول التعامل مع المتوفين المصابين بفيروس كورونا والمعمول به حاليا في الأردن معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية والكثير من دول العالم، كما انة يتوائم مع التقاليد الأردنية والتعاليم الدينية.

وبين حول ما نشر على بعض وسائل الإعلام من مغالطات صدرت عن جمعية اختصاصي الطب الشرعي والتي تشكك في بروتوكول التعامل مع للمتوفين المصابين بفيروس كورونا، أنها لا تستند إلى دراسات علمية واضحة.

وأشار الدكتور عباس إلى تقرير منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يعيش على الأسطح الجامده لمده 9 ايام و لمدة 72 ساعة على الأسطح البلاستيكية، مؤكدا ان المركز الوطني للطب الشرعي و كأطباء عاملين على هذه الجائحه قاموا بعمل فحص PCR عن طريق nasal swab من جثث ثلاث متوفين بعد مرور 14 ساعة على الوفاة حيث كانت نتائج الفحوصات إيجابية.

وأوضح أن ما ذكر في تقرير منظمة الصحة العالمية من إجراءات تتعلق بالجثمان والتعامل معه كانت تتحدث دائما عن وجود شركات متخصصة لهذا الأمر وهذا ما لا يتوفر لدينا بل كان الطاقم الطبي والعاملون في المشرحة بالاضافة الى اثنين من الاهل بعد ان يتم الباسهم PPE والمساعدة في تجهيز الجثمان.

ونوه الدكتور عباس إلى ان سيارات الطب الشرعي تقوم بنقل الجثامين الى المقبرة المخصصة في سحاب و هذه القبور مجانيه اي بدون رسوم، وان انشاء القبور يقع على عاتق وضمن مسؤولية البلديات وما قام به الطب الشرعي هو فقط التوصية على وضع مادة اسمنتية في أرضية القبر ووضع مادة الشيد منعا لاختلاط سوائل الجسم مع التربة حيث اننا نتحدث عن فيروس مستجد ولا يمكن التنبؤ بخصائصه وتطوره.

ان ما ذكر من تعليمات في تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في شهر ايلول/ 2020 حول حرق الجثث ووضعها في أكياس إخلاء ووضعها داخل توابيت فقد قمنا و حسب الشريعة الإسلامية وباخذ رأى دار الافتاء بالأخذ بالاسباب المخففة وهي وضع الجثة في كيس اخلاء ودفنها في قبر ذو أرضية اسمنتية.

وبين د.عباس انه لا يوجد اي دراسة تشير الى عدم وجود الفيروس بالخلايا الميتة وامكانية الانتقال بعد الوفاة وعلى غرار فيروسات اخرى مثل التهاب الكبد الوبائي C فانه يبقى اسبوعين بالجثة وامكانية العدوى به قائمه.

وأوضح أن لجنة الأوبئة تقوم وبشكل مستمر باعادة النظر بالبروتكول حسب تطورات الوضع الوبائي والفيروس وتعمل على متابعة اي معطيات حديثة متعلقة بالفيروس وطرق التعامل معه عالميا وحسب منظمة الصحة العالمية اولا بأول.