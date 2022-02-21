توضيح من العمل حول منع إصدار أي تصريح عمل لأول مرة

وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة وإجراءات الوزارة تمنع اصدار أي تصريح عمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة لغير غايات العمل

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات السوشال ميديا عار عن الصحة، مؤكدا أن قرار منع اصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل متخذ منذ سنوات.

وبين أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في المملكة لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن المملكة بعد الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة ومكثن في المملكة لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف الزيود أن إجراءات منع اصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة او العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في المملكة يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الوزارة من سنوات عديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد السوشال ميديا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها، مشيرا إلى أن هذه إجراءات عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وأما يتم من اللجوء اليه من تحريف وتأويل يقصد منه الإساءة المباشرة لوزارة العمل.