توضيح من المفلح حول “عائلة المفرق التي لا منزل لها”

عمان – الغد – أوضح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وبعد توجهه إلى محافظة المفرق؛ للوقوف على حالة عائلة عفيفة، لا منزل لها. بأن صاحب المنزل لم يقم بإخراجه منه وإنما هناك قضيه إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادره المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء.وعادت للمنزل.

وقال المفلح في تغريدة له، صباح اليوم الجمعة، “الوقوف على وضع العائله التى تم تناقل وضعها على التواصل الاجتماعي بالمفرق.تبين ان صاحب المنزل لم يقم بإخراجه منه وإنما هناك قضيه إيجار مكسور عليه وقامت العائله بمغادره المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء.وعادت للمنزل.. وسيتم حل الموضوع بكافه الجوانب غدا مع الشكر للصحفي غازي.”.

الوقوف على وضع العائله التى تم تناقل وضعها على التواصل الاجتماعي بالمفرق.تبين ان صاحب المنزل لم يقم بإخراجه منه وإنما هناك قضيه إيجار مكسور عليه وقامت العائله بمغادره المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء.وعادت للمنزل

سيتم حل الموضوع بكافه الجوانب غدا مع الشكر للصحفي غازي. pic.twitter.com/SJK0Xva9B7 — Ayman Mufleh (@Aymanmufleh) April 2, 2021

وتضمن المنشور المتداول، مقطع فيديو لعائلة ترقد ليلا خارج المنزل في أجواء باردة، حيث قام أفراد الأسرة بإشعال إطارات مركبة لتدفئة المكان.