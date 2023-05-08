توضيح من النقل بخصوص الطائرات الجاثمة في المطار

أوضحت وزارة النقل في بيان صادر اليوم الاثنين، حول الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، فهو كالآتي:

أولاً: يبلغ عدد الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي (18) طائرة.

ثانياً: تعود هذه الطائرات لشركات محلية وشركات أجنبية وأفراد.

ثالثا: بقيت هذه الطائرات موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:

1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.

2- وجود قضايا مالية و/ أو جمركية عليها.

3- إفلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.

وأكدت وزارة النقل أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل/ وكيل إدارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين والعمل المستمر من أجل إنهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الأردني وبأسرع وقت ممكن.