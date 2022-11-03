توضيح من اليرموك حول مشاجرة قرب الجامعة

أكدت الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل عدم حدوث أية مشاجرات طلابية داخل الحرم الجامعي.

وشددت على أن ما تم تداوله من صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية الالكترونية لتجمعات شبابية كانت خارج أسوار الجامعة.

متمنية على مختلف وسائل الإعلام استقاء المعلومة من المصادر الرئيسية والمعتمدة في الجامعة، وعدم نشر أية معلومات مغلوطة قد تضر بسمعة الجامعة.