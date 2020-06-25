توضيح من “اليرموك” حول منع موظفيها من دخول الجامعة خارج أوقات الدوام الرسمي

اربد- الغد- قال الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني، إن الحرم الجامعي وبتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي مفتوح أمام كافة موظفي الجامعة وفي كافة الاوقات لقضاء أوقات ممتعة والتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية، والجلسات العائلية، شريطة المحافظة على خصوصية الحرم الجامعي وعدم الاعتداء على مرافقه، وعدم ممارسة الأنشطة التي تضر بأي رقعة منه ولا سيما ما يتعلق بإشعال النيران من أجل الشواء او استخدام الأراجيل.

وأضاف أن الحرم الجامعي يعد ارثا لطلبة الجامعة وموظفيها وللأجيال القادمة ويجب المحافظة عليه، بما يتيح لهم الاستفاده منه في عقد كافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والترفيهية.

ولفت إلى أن الجامعة لم ولن تمنع احدا من موظفيها من دخول الحرم الجامعي مالم يقوموا بممارسات او سلوكات تضر بالمصلحة العامة وتسيئ لسمعة الجامعة.

واشار إلى أن الجامعة لطالما حرصت على عقد الفعاليات الثقافية والفنية ما بعد ساعات الدوام الرسمي والتي حظيت العام الماضي بجضور لافت من قبل موظفي الجامعة وعائلاتهم وأفراد المجتمع المحلي.