توضيح من وزارة الزراعة حول البطاطا الفاسدة في الأسواق

عمان – أوضحت وزارة الزراعة أن نسبة التلف في محصول البطاطا لا تتجاوز 8 بالمئة، وهي نسبة طبيعية بالنظر إلى أن النسبة الطبيعية لأي محصول تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.

وقال وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة في بيان صحفي: إن كميات البطاطا الواردة للأسواق تناسب الطلب، وان جودة المحصول المحلية مدرجة لثلاثة اصناف ممتاز وجيد ومتوسط.

وأشار إلى أنه تم اجراء مسح شامل لكميات وجودة البطاطا الواردة للأسواق المركزية في العاصمة واربد.

وشكلت لجان متابعة ومسح برئاسة الامين العام لوزارة الزراعة ومديرية التراخيص والجودة والإعلام، ومكاتب الزراعة في الاسواق للكشف على جودة المنتج.

إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي: إن التلف بسيط وهو بسبب سوء التخزين لدى تجار التجزئة، مؤكدا بقاء الجولات التفتيشية والرقابية من كوادر وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص والشريكة.

وأشار إلى ضرورة التوجه للوزارة من خلال الاتصال على الخط الساخن أو من خلال صفحاتها عبر وسائل التواصل فيما يخص الإبلاغ عن جودة المحاصيل الزراعية المعروضة.

يذكر ان الاردن لا يستورد البطاطا، ولدينا اكتفاء ذاتي من هذا المنتج وهو من ضمن 22 سلعة تم استهدافها من الوزارة ضمن برنامج حماية المنتج المحلي.

وتتوفر كميات تزيد على 11 الف طن مبردة، وسيبدأ الموسم المقبل منتصف شهر تشرين الاول المقبل، وبكميات تزيد على 40 الف طن تكفي حاجتنا من هذا المنتج. -(بترا)