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توضيح من وزارة الصحة بشأن نجل طبيب الفقراء

منذ ساعتين
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)

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عمانالغد – أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصحة، راضي الجوارنة، أن الدكتور أحمد السعد، نجل “طبيب الفقراء” الراحل الدكتور رضوان السعد، طلب من وزير الصحة الدكتور سعد جابر السماح له بافتتاح عيادة والده للعمل بها لدى تقديم الوزير واجب العزاء بالفقيد.

وقال الجوارنة إن طلب السعد مخالف لنظام الخدمة المدنية، حيث أن الأنظمة والقوانين لا تجيز للموظف العام العمل في القطاع الخاص، بدون أي استثناء.

وعبّرت الوزارة في تصريح صحفي عن استغرابها من تداول أنباء برفض الوزير جابر السماح للدكتور أحمد السعد بافتتاح عيادة “طبيب الفقراء” مرة أخرى.

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