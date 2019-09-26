توضيح من وزارة الصحة بشأن نجل طبيب الفقراء

عمان – الغد – أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصحة، راضي الجوارنة، أن الدكتور أحمد السعد، نجل “طبيب الفقراء” الراحل الدكتور رضوان السعد، طلب من وزير الصحة الدكتور سعد جابر السماح له بافتتاح عيادة والده للعمل بها لدى تقديم الوزير واجب العزاء بالفقيد.

وقال الجوارنة إن طلب السعد مخالف لنظام الخدمة المدنية، حيث أن الأنظمة والقوانين لا تجيز للموظف العام العمل في القطاع الخاص، بدون أي استثناء.

وعبّرت الوزارة في تصريح صحفي عن استغرابها من تداول أنباء برفض الوزير جابر السماح للدكتور أحمد السعد بافتتاح عيادة “طبيب الفقراء” مرة أخرى.