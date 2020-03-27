توضيح من وزير العمل حول تحويل رواتب القطاع الخاص

عمان-الغد- قالت وزارة العمل إنها تعمل وبالتنسيق مع عدة وزارات على مراعاة مصالح جميع أطراف الإنتاج وعلى مراحل.

وفيما يلي توضيح لالية إيداع الرواتب لشهر آذار الجاري والحصول عليها من جهة العامل وبمنظومة تم تطويرها من قبل البنك المركزي، وسيتم نشر فيديوهات توضيحية لكل ذلك كما تم نشر ارقام هواتف للحصول على المساعدة والدعم الفني:

أخي العامل، أخي صاحب العمل

للقيام بعملية دفع وتحويل الرواتب للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص بشكل آمن وصحي في ظل محدودية الخروج من المنزل وتفاديا للتعرض لمخاطر استخدام النقد في ظل ازمة كورونا فقد تم توفير قناة الكترونية لدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص حيث يمكنكم فتح محافظ الكترونية لذلك عن بعد كأصاحب عمل أو عاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال احد مقدمي الخدمة المرخصين من قبل البنك المركزي الأردني الواردين ادناه :

اسم الشركة محفظتي

الرابط

http://forms.umniah.com/GeneratedForm?FormName=MahfaztiRegistration

الرقم الخاص بمركز الاتصال 0788001333