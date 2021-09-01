توعية أمنية في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

عمان- الغد- قدمت مديرية الأمن العام ، اليوم، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، جهداً توعياً أمنياً ومرورياً، ونشاطات مجتمعية استهدفت مدارس المملكة للترحيب بعودة الطلاب للدراسة وجاهياً ولتوعيتهم في جوانب مختلفة للحفاظ على سلامتهم

واشتملت الحملة التي نفذتها قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، بالتعاون مع الإدارات المرورية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، على إرشادات وتوجيهات تتناول الجوانب المرورية، مثل قواعد المرور الآمن وتجنب الحوادث المرورية.

وفي الجانب الصحي، ساندت كوادر الأمن العام جهود وزارة التربية والتعليم في التصدي لمنع انتشار جائحة كورونا من خلال التأكيد على التوعية وإجراءات التباعد والسلامة العامة وتوزيع بعض المستلزمات.

من جهة أخرى دعت مديرية الأمن العام ذوي الطلبة والقائمين على نقل الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة إلى ضرورة العمل على توعية الطلاب لاتباع السلوكيات السليمة والآمنة في الطريق إلى المدارس وعند استخدام مركبات نقل الطلاب، وعدم الاستهتار أو الركون إلى العادات الخاطئة والتي قد تشكل خطراً على سلامة الطلاب خاصة في المراحل الابتدائية.