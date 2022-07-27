توعية وتثقيف الطلبة سياسيا حاجة تسعى “التربية والتعليم” لتفعيلها

منى أبوحمور – سعيا لتعزيز الجانب التطبيقي للمفاهيم السياسية ورفع وعي الطلبة بمفهوم التربية الوطنية والمدنية الحقيقي، بعيدا عن المواد النظرية التي قد تبعد الطلبة عن واقعهم، هو ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم في خطة المناهج للعام القادم.

ورغم وجود منهاج التربية الوطنية والمدنية ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم منذ وقت طويل، إلا أن البحث عن خطة حقيقية بديلة لرفع الوعي لدى الطلبة بالمفاهيم السياسية وتفعيل الجانب العملي والنشاطات اللامنهجية التي تعزز لدى الطلبة تلك المفاهيم وترسخ لديهم المعنى الحقيقي لمفاهيم المواطنة والحقوق والواجبات والمفاهيم والسياسية التي تنشئ جيلا على وعي كاف بالحالة الساسية للبلاد التي يعيشون فيها.

خطوة متقدمة اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضمن خططها للعام الدراسي القادم، بحسب أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، لتوعية وتثقيف الطلبة سياسيا عبر ثلاث مراحل سيتم تنفيذها مطلع الفصل الدراسي القادم، تركز على طلبة الصفوف العاشر والأول الثانوي والثاني الثانوي الذين سينتخبون في الانتخابات المقبلة، مؤكدة على ضرورة توعية الطلبة في المدارس والجامعات في المشاركة السياسية والمعرفة التامة بقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدة دور الهيئة المستقلة في تأهيلهم لخوض الانتخابات.

الخبير التربوي عايش نوايسة بدوره يشير إلى أن الحديث عن منهاج غني بالمفاهيم السياسية هو قديم جديد، فالأصل هو موجود مادة دراسية يأخذها الطلاب من الصف الاول وحتى الثاني عشر، من خلال منهاج التربية الوطنية والمدنية الذي يحتوي على جزء متعلق بالحالة السياسية والتنمية السياسية وبناء قدرات الطلاب في هذا الجانب.

وأيضا التربية بالمفاهيم السياسية والحالة السياسية الموجودة في البلاد، بدءا من الدستور وانتهاء بالأنظمة والتشريعات وقوانين الأحزاب الموجودة.

والإشكالية بحسب النوايسة، ليس بوجود مادة تعليمية نظرية، وإنما في القضايا التي تتعلق بالجانب التطبيقي وكيفية إيصال هذه المفاهيم للطلاب وبشكل كبير جدا، وهذا يبدو واضحا من خلال عمليات التقييم التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة لها التي تكشف عن نقص كبير جدا في هذه المفاهيم.

ويقول النوايسة: “عمليا على أرض الواقع المفاهيم السياسية لا تصل إلى الطلاب بالصورة المثلى”، حيث تؤثر أحيانا الاتجاهات والميول السلبية عند الطلاب ويحدث هناك حالة من المقارنة من قبلهم بما هو على أرض الواقع وما هو موجود في الكتب.

ويرى النوايسة أن على الطلبة أن يكونوا على وعي كامل بالمفاهيم السياسية والثقافية والدينية أيضا، لافتا إلى أن أي نظام تربوي يعمل على تطوير وبناء قدرات الطلاب في التفريق بين المفاهيم التي تخدم حياته والتي تكون دخيلة وتتسبب بأذى فكري وتدمير فكر الطلبة.

في التربية دائما ما يتم التوجه نحو الوسطية والاعتدال، بحسب النوايسة، حتى في المفاهيم السياسية، الأصل أن عملية وعي مناهجنا مضمنة وموجودة في الكتب الدراسية، ولكن لا توجد طريقة لإيصالها للطلبة.

ويشدد، يجب على وزارة التربية والتعليم التدخل مرة أخرى وبالتعاون مع التنمية السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب والجهات ذات العلاقة، لبناء منهاج مدرسي جديد قادر على رفع وعي الطلبة نظريا وعمليا.

بدوره يقول أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إدراج حصص تحت مسمى “حصص سياسية” ضمن الجدول المدرسي.

ويؤكد الدكتور العجارمة، أن استراتيجية التربية والتعليم تركز ضمن النشاطات المدرسية وحصص التربية الوطنية والمجالس البرلمانية الطلابية على تعزيز الانتماء الوطني للطلبة ورفع الوعي لديهم في هذا الجانب.

وقال في تصريح لـ(بترا) أول من أمس، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بقطاع التربية والتعليم والقضايا التربوية بشكل عام.

وبين أن المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس الحكومية والخاصة، تحاكي العملية الديمقراطية والعملية السياسية في المملكة، وأن الوزارة تحرص من خلال هذه المجالس على غرس قيم الديمقراطية في نفوس الطلبة، بما يسهم في رفع وعيهم السياسي، وتوعيتهم بمفاهيمها.

ولفت الدكتور العجارمة إلى تعليمات المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس الحكومية والخاصة رقم 8 لسنة 2010 المعمول بها في الوزارة، مبينا أن هذه المجالس تهدف الى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.

كما تهدف المجالس الى تعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش، وتوثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة الى المشاركة الفاعلة مع مجلس أولياء الأمور والمعلمين في عمليات التطوير في المدرسة، والمساعدة في تمكين المدرسة من أداء وظيفتها نحو الطلبة ومجتمعها.

وأوضح العجارمة أن الأنشطة اللاصفية في مدارس المملكة، تقوم ضمن أهدافها على تعزيز الانتماء والولاء الوطني وغرس قيمه ومفاهيمه في نفوس الطلبة، فيما تعزز المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل الدراسية هذا الوعي.

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