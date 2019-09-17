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توفر 19 مقعدا دراسيا لأبناء المعلمين في “الأردنية واليرموك”

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر 19 مقعدا دراسيا لأبناء المعلمين في جامعتي الاردنية واليرموك في تخصصات مختلفة.

وفي التفاصيل، قالت الوزراة اليوم في بيان لها إن المقاعد الدراسية المتوفرة لابناء المعلمين (تخصصات القبول المباشر)، للذين اجتازوا بنجاح امتحان الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 أو ما يعادلها وحسب التخصصات التالية:

جامعة اليرموك: الفنون التشكيلية (مقعدان)، التصميم والفنون التطبيقية اليرموك (4 مقاعد)، الموسيقى (مقعدان)، الدراما (مقعدان).

الجامعة الأردنية: الفنون البصرية (5 مقاعد)، الفنون المسرحية (مقعدان)،  الفنون الموسيقية الأردنية(مقعدان).

شروط التقدم:
1. أن يكون من ضمن الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2019/2020 وفق قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد.
2. أن يكون قد اجتاز الامتحانات المعتمدة لدى الجامعة لهذه التخصصات بنجاح ولم يحصل على قبول مباشر من الجامعة لهذا التخصص.

• على الطلبة الراغبين بالإفادة من هذه المقاعد التقدم بالطلب عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moe.gov.jo ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019 ولغاية الساعة (12) ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019.

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