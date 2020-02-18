توفر 78 فرصة عمل برواتب تتراوح من 280 إلى 400 دينار

عمان- الغد- أعلنت وزارة العمل عن توفر عدد من فرص العمل لدى شركة الحديقة المائية للاستثمار العقاري.

وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، تشمل هذه الوظائف “مشرف أمن بخبرة لا تقل عن 5 سنوات وبراتب 300 إلى 400 دينار، وموظفات أمن وحماية عدد 2 بخبرة لا تقل عن سنتين براتب 300 إلى 400 دينار، ومنقذين ومنقذات سباحة، ومنسقي العاب مائية، وعمال مجلى بدون خبرة وبرواتب 280 إلى 400 دينار عدد 15 لكل منها، وموظفي تحضير طعام بدون خبرة عدد 20 براتب 280 إلى 400 دينار، وموظفي سناك بدون خبرة عدد 20 براتب 280 إلى 350، وموظفي مطبخ بدون خبرة عدد 20 براتب 280 إلى 300 دينار”.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى الدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل [email protected]، وارسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:[email protected] مع كتابة اسم الوظيفة في خانة الموضوع، ولمدة اسبوع من تاريخه.