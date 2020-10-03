توفوا بكورونا وذووهم يشككون.. ما هي الحقيقة؟

حمزة دعنا

عمان – يشكك ذوو متوفين بفيروس كورونا المستجد من تسجيل سبب الوفاة على أنه “كوفيد 19”.

وقالوا لـ”الغد” ان الجهات المعنية تقوم بتسجيل سبب الوفاة بكورونا لأسباب لا نعرفها، علماً انهم لم يعانوا أو يشخصوا بكورونا في السابق.

وقال حسين لـ”الغد”، “والدي جاء من الضفة الغربية وهو كبير بالسن ويعاني من مرض السرطان، لنقوم بإدخاله الى أحد المستشفيات الحكومية ليتم تحويله بعدها الى مستشفى الامير حمزة دون علمنا ليتوفى هنالك، وسبب الوفاة كورونا”.

وزاد حسين “والدي كان يعاني من أعراض مؤلمة جدا نتيجة السرطان. وقال لنا الاطباء: انه لن يعيش أكثر من شهر، لنتفاجئ انه توفي بكورونا، ولا يوجد أي أحد منا مصاب بالفيروس مع أننا مخالطون له على الدوام”.

من جهته اكتفى محمد بقوله لـ”الغد”، ” قسما بالله والدتي توفت وفاة طبيعية وقاموا بتسجيل سبب الوفاة بكورونا منهم لله، وعمرها يزيد عن الـ80 عاماً”.

ام حيدر علقت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر خبر عن وفاة سبعينية بفيروس كورونا وهي تعاني من أمراض مزمنة، “الله يرحمك يا امي زي ما بدهم، خلص كورونا”.

الى ذلك، جعفر وهو اسم مستعار قال لـ”الغد”، “حسبي الله في الذي قال ان سبب وفاة جدتي هو فيروس كورونا، هي كانت مريضة ونتيجة فحص كورونا ظهر بعد وفاتها”.

ورداً على استفسارات “الغد” أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ماجد نصير، ان المستشفى مخصص لاستقبال حالات كورونا فقط، وعند استقبال حالة، كانت نتيجة فحصها بكورونا إيجابية يتم إدخالها للمستشفى، ولو حدثت الوفاة بعد تلقي الرعاية وإجراء فحص ثان كانت نتيجته سلبية، فإنه رغم ذلك يتم تسجيل سبب الوفاة على أنه كورونا.

بدوره، قال عضو في لجنة الأوبئة لـ”الغد” طالبا عدم نشر اسمه، في حال لم يعرف سبب وفاة أي شخص يجرى له فحص كورونا، لأن احتمالية اصابته بالفيروس ممكنة، واذا كانت ايجابية، يصدر تقرير من الجهات المعنية أن سبب الوفاة هو كورونا.

وفي تصريح سابق لـ”الغد”، نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر ما كان يشاع أن منظمة الصحة العالمية تخصص مساعدات لحكومات الدول، التي يسجل فيها وفيات وإصابات بكورونا.