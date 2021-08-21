توفير وتحميل مناهج الفاقد التعليمي للمرحلة الأساسية بأشكال ميسرة للطلاب المكفوفين

عمان- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، انه بالتعاون مع مبادرة بصيرة، تم البدء بتوفير وتحميل المناهج المدرسية لبرنامج الفاقد التعليمي للمرحلة الأساسية بأشكال ميسرة للطلاب المكفوفين، من خلال مقاطع صوتية تم تحميلها وفهرستها وتبويبها على موقع المجلس الالكتروني www.hcd.gov.jo بشكل يتيح استخدامها بسهولة من الطلاب وأسرهم.

ويعكف المجلس حالياً بالتنسيق مع المبادرة على استكمال تسجيل المناهج التدريسية الخاصة ببرنامج الفاقد التعليمي للطلاب المكفوفين من الصف الأول وحتى العاشر الذي اعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيله والذي يتضمن تقديم محتوى تعليمي عبارة عن خلاصة للمهارات الأساسية للصفوف السابقة للمباحث الأساسية الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية.

ويأتي التعاون بين المجلس ومبادرة بصيرة، انطلاقا من حرص المجلس على استمراره في توفير كل ما يمكن من دعم ومساندة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة لتحقيق وصولهم وحصولهم على التحصيل الأكاديمي على أساس من المساواة مع زملائهم من غير ذوي الإعاقة. ويمكن الوصول الى المناهج الدراسية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس والنقر على أيقونة “المناهج المدرسية للطلاب المكفوفين” على الصفحة الرئيسية للموقع.

ويذكر أن المجلس وبالتعاون مع مبادرة بصيرة باشر منذ بدء جائحة كورونا وتحويل التعليم إلى نظام التعليم عن بعد بتوفير المناهج الدراسية للأطفال المكفوفين التي تم تسجيلها كمقاطع صوتية من قبل متطوعات بصيرة من الصف الأول وحتى الصف العاشر وتم تحميلها وفهرستها وتبويبها على موقع المجلس الإلكتروني، الى جانب توفير جزء كبير من المناهج الدراسية بلغة الإشارة للطلاب الصم تم تصويرها على يد معلمين مختصين بالتدريس بلغة الإشارة. كما قام المجلس بتوفير ترجمة لغة الإشارة عن بعد للطلاب الصم في مؤسسات التعليم العالي في مختلف جامعات وكليات المملكة الملتحقين فيها.- (بترا)