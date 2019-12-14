توفير 100 فرصة عمل في فنادق العقبة

العقبة – نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق، برنامجاً تدريبياً ساهم بتوفير أكثر من 100 فرصة عمل في مختلف فنادق العقبة.

وقال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت اليوم السبت، إن البرنامج صمم وفق اليات التعامل مع السياح وتقديم كافة الخدمات المطلوبة من طعام وشراب واستقبال وغيرها مما يحتاجها سوق العمل الخاص بالقطاع السياحي بالاضافة الى رفع كفاءة العاملين في القطاع.

وأضاف أن السياحة هي المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وركن اساسي ومهم في ترويج العقبة.

وبدأ البرنامج باستقبال طلبات الباحثين عن العمل في قطاع الفنادق ثم اجراء المقابلات الشخصية، والامتحانات المطلوبة الخاصة بكيفية التعامل مع السياح الى ان انتهى البرنامج بتوظيف 100 باحث عن العمل في فنادق العقبة وفي مختلف القطاعات السياحية والتي يحتاجها سوق العمل .-(بترا)