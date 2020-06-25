توفير 35 فرصة عمل جديدة في معان بدعم حكومي

معان– تساهم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة اخيراً مع عدد من المصانع الى التخفيف من وطئة البطالة وتشغيل اعداد من الشباب في القطاعات الانتاجية مما سيعمل على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة لاسيما في محافظات المملكة الاقل حظا ومنها محافظة معان.

وقال مالك مصنع الكأس البلاتيني لتصنيع الأكواب الكرتونية احمد المغربي في حديث لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الخميس، إن المصنع يضم حاليا 35 عاملا من الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم في مجال صناعات الأكواب الكرتونية، وتشغيلهم في المصنع بداية العام الحالي.

واشار إلى ان إدارة المصنع الذي يقع في منطقة الروضة الصناعية بمعان، وقعت أمس إتفاقية تعاون مع وزارة العمل، لتدريب وتأهيل وتشغيل 35 شابا من محافظة معان للعمل فيه، وبدعم من الحكومة تصل نسبته إلى 50 بالمئة من أجور العمال.

وبين أنه ومن خلال الاتفاقية الجديدة سيتضاعف العدد ليصل إلى 70 عاملا برواتب وحوافز جيدة، مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة والتي ترمي إلى تشغيل فئات الشباب في محافظة معان في القطاعات الإنتاجية.

وكان وزير العمل وقع أمس الأربعاء، أربع اتفاقيات لتدريب وتشغيل 735 عاملا وعاملة من الأردنيين في مجال صناعة الألبسة والصناعات الغذائية وصناعات الكرتون في عدد من المحافظات وذلك في سياق توجهات الحكومة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية في الاعتماد على الذات والتحول إلى دولة الإنتاج.

يشار إلى أن مشروع مصنع الكأس البلاتيني الذي جاء ضمن المبادرة الملكية السامية “انهض”؛ باشر العمل بداية العام الحالي 2020 .

–(بترا)