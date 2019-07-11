توفير 500 فرصة عمل بمعرض التشغيل الصناعي الخامس

عمان- الغد- وفرت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ مشروع التجارة من اجل التشغيل ، اليوم الاربعاء 500 وظيفة للباحثين عن عمل في معرض التشغيل الصناعي الخامس بمنطقة ماركا وشرق عمان.

وزار المعرض المئات من الشباب الباحثين عن عمل الذين التقوا بممثلي نحو 60 شركة تبحث عن موظفين من مختلف التخصصات.

وقال رئيس الجمعية محمد زكي السعودي إن معرض التشغيل استطاع توفير نحو 500 وظيفة للشباب الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي ، حيث تقدم لتلك الوظائف نحو 3 آلاف باحث عن عمل.

وأضاف أن تشغيل الشباب وخلق فرص عمل واجب وطني تسعى جمعية شرق عمان بالتعاون مع الشركاء في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة لتحقيقه ولتمكين الشباب من سوق العمل من خلال جمع صاحب العمل والباحث عن العمل في مكان واحد.

وافتتح المعرض أبوابه أمس لمساعدة الشباب على الحصول على فرصة عمل لائقة ضمن قوانين العمل المعمول بها في المملكة.

ولفت السعودي إلى أن جمعية شرق عمان الصناعية من خلال وحدة دعم التشغيل في الجمعية خصصت 100 دينار مكافأة لكل موظف سيلتزم بوظيفته بعد ثلاثة شهور من التزامه بعمله، وذلك لتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل وتطوير قدراتهم وخبراتهم ليصبحوا منتجين وفاعلين في أعمالهم ومجتمعهم.

من جهته، قال مدير برنامج التشغيل من أجل التجارة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي شريف يونس أن المعرض يعد إحدى ثمرات الشراكة بين الوكالة الألمانية وجمعية مستثمري شرق عمان الهادفة لتشغيل الشباب وتمكينهم من الحصول على فرصة عمل وانخراطهم في التنمية الاقتصادية.

وأضاف يونس أن برنامج التشغيل يسعى لتمكين الصانع من الحصول على موظفين متدربين ومؤهلين ويتمتعون بحوافز وبيئة عمل عادلة.

وقال إن جزئية التشغيل مهمة في تطوير وتعزيز التجارة وأن تنمية التجارة من شأنها أن تخلق المزيد من فرص العمل للشباب والباحثين عن عمل.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ممثل قطاع التعبئة والتغليف، حكيم ظاظا، إن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تعد إحدى أذرع غرفة صناعة عمان، وتخدم الصناعيين في منطقة ماركا، وتعمل ضمن مسؤولياتها الاجتماعية في مساعدة الشباب على الحصول على وظيفة جيدة وتخلصهم من البطالة.

وبين أن المعرض يهدف الى التشبيك بين اصحاب العمل والباحثين عن عمل وجمعهم في مكان واحد.

وقال مدير السياسات التجارية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة زاهر القطارنة، إن معرض التشغيل الصناعي الخامس استطاع توفير مايزيد عن 500 وظيفة في القطاع الخاص الصناعي للشباب الباحثين عن فرص عمل، بينما بلغ عدد المسجلين الذين أعلنوا عن حاجتهم للوظائف نحو 3 آلاف باحث عن عمل، لافتا إلى أن جهود توفير فرص العمل بالتشارك مع القطاع الخاص والوكالة الألمانية للتنمية مستمرة.

وبين أن المعرض مكن الشباب من الحصول على وظائف جيدة في القطاع الخاص تخضع لقوانين وزارة العمل من حيث بيئة العمل والرواتب وتوفر الضمان الاجتماعي والحوافز وغيرها.

وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 الى خدمة المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.

وشيد أول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين، بحسب أرقام الجمعية .