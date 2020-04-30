“توفيق غرغور وأولاده” تتبرع بآليات بقيمة 100 ألف دينار دعما لجهود مكافحة كورونا

عمان- الغد- أعلنت شركة توفيق غرغور وأولاده، عن تبرعها لجهات مختلفة بعدة آليات تفوق قيمتها 100 الف دينار وذلك دعما لجهود الدولة الأردنية بكافة أجهزتها في الجهد الوطني المبارك للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، قال رجا غرغور، رئيس مجلس إدارة شركة توفيق غرغور وأولاده، الأردن:” في مثل هذه الظروف الاستثنائية، يتوجب علينا جميعا أن نقف متكاتفين في صف الوطن، وأن يقدم كل منا ما يستطيع ليساهم في الجهد الوطني المبارك الذي يقوده جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وكافة أجهزة الدولة من جيش وحكومة وأجهزة أمنية وقطاع طبي، في مكافحة جائحة كورونا، وأن يساند العمل الجبار الذي تقوم به كافة مؤسسات الدولة، ولذلك تأتي هذه المساهمة كتعبير بسيط لجميل الوطن علينا، وكجزء من دورنا المؤسسي كجزء من الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة في تقديم ما نستطيع في هذا الظرف الطارئ، والذي ضرب فيه الأردن قيادة وحكومة وشعبا أروع الأمثلة في التعاضد والتلاحم والانضباط”.

ومن ناحية أخرى، أكدت الشركة، التي تمتد أعمال شركتها الأم لدول لبنان وفلسطين بالإضافة للمملكة الأردنية الهاشمية، بالوقوف مع فريقها في هذه الاوقات الصعبة ، حيث تلتزم الشركة بسداد كافة رواتب الموظفين كاملة دون أي نقصان عن شهري آذار ونيسان، امتثالا للتوجيهات الحكومية، وعرفانا منها لكل عضو من أعضاء اسرتها على عملهم المخلص طيلة السنين الماضية، وذلك رغم توقف أعمال الشركة تماما منذ بداية الازمة وحتى الآن، آملين ان يمن الله علينا جميعا بالنصر على هذا الوباء قريبا، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، وكما قال جلالة سيدنا: “شدة وتزول” ان شاء االله.