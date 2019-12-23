“توفيق غرغور وأولاده” تنظم رحلة لموظفيها

عمان- بمناسبة فوزها بجائزة “أفضل وكيل” مرسيدس-بنز على مستوى المنطقة، نظمت شركة توفيق غرغور وأولاده مرسيدس-بنز الأردن، رحلة لموظفيها الى البحر الميت.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم مسلم، المدير العام لشركة توفيق غرغور وأولاده، مرسيدس-بنز الأردن: “إنه من دواعي سرورنا أن نحتفل معا مع فريقنا المبدع من أقسام الشركة كافة بهذا الإنجاز الذي تحقق للعام الثاني على التوالي، وسيكون علينا جميعا مسؤولية الحفاظ على هذا الإنجاز مستقبلاً، من خلال تعزيز ثقة زبائننا الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم على الأصعدة كافة”.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة “أفضل وكيل” التي تمنحها سنوياً مجموعة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط لأفضل أداء على كل المستويات المتعلقة بالمبيعات والتسويق ونمو المبيعات على مستوى وكلاء مرسيدس-بنز على مستوى المنطقة.

وقد حققت شركة توفيق غرغور وأولاده نمواً قياسياً في مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين، ويعود الفضل في ذلك للنجاح الكبير الذي حظيت به مجموعة الطرازات الجديدة التي وصلت إلى الأسواق مؤخرا؛ حيث توسعت مجموعة السيارات والمركبات التي تقدمها مرسيدس-بنز لتشمل أكثر من فئة من فئات السيارات ومركبات الرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة للأداء المتميز للسيارات الهجينة Hybrid التي أصبحت تتصدر المبيعات في فئاتها. هذا وقد حققت الحملات التسويقية التي قامت بها الشركة نجاحات بارزة أهلتها لنيل التكريم من قبل مرسيدس-بنز الشرق الأوسط.