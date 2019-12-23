شركات وأعمال

“توفيق غرغور وأولاده” تنظم رحلة لموظفيها

منذ 3 ساعات
مشاركون في الرحلة - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- بمناسبة فوزها بجائزة “أفضل وكيل” مرسيدس-بنز على مستوى المنطقة، نظمت شركة توفيق غرغور وأولاده مرسيدس-بنز الأردن، رحلة لموظفيها الى البحر الميت.
وبهذه المناسبة، قال إبراهيم مسلم، المدير العام لشركة توفيق غرغور وأولاده، مرسيدس-بنز الأردن: “إنه من دواعي سرورنا أن نحتفل معا مع فريقنا المبدع من أقسام الشركة كافة بهذا الإنجاز الذي تحقق للعام الثاني على التوالي، وسيكون علينا جميعا مسؤولية الحفاظ على هذا الإنجاز مستقبلاً، من خلال تعزيز ثقة زبائننا الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم على الأصعدة كافة”.
ومن الجدير بالذكر أن جائزة “أفضل وكيل” التي تمنحها سنوياً مجموعة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط لأفضل أداء على كل المستويات المتعلقة بالمبيعات والتسويق ونمو المبيعات على مستوى وكلاء مرسيدس-بنز على مستوى المنطقة.
وقد حققت شركة توفيق غرغور وأولاده نمواً قياسياً في مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين، ويعود الفضل في ذلك للنجاح الكبير الذي حظيت به مجموعة الطرازات الجديدة التي وصلت إلى الأسواق مؤخرا؛ حيث توسعت مجموعة السيارات والمركبات التي تقدمها مرسيدس-بنز لتشمل أكثر من فئة من فئات السيارات ومركبات الرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة للأداء المتميز للسيارات الهجينة Hybrid التي أصبحت تتصدر المبيعات في فئاتها. هذا وقد حققت الحملات التسويقية التي قامت بها الشركة نجاحات بارزة أهلتها لنيل التكريم من قبل مرسيدس-بنز الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

منصور الفائز الـ26 بجائزة الربع مليون دينار من “بنك الأردن”

منذ 3 ساعات

“BCI” تحتفل بموسم الأعياد بالتعاون مع بنك الملابس

منذ 3 ساعات

“آداب الشرق الأوسط” تنظم ندوة أدبية بعنوان “نحن العربية”

منذ 3 ساعات

“آداب الزيتونة” تنظم احتفالية بمناسبة يوم اللغة العربية

منذ 3 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1804.94 0.23%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock