“توفيق غرغور وأولاده” تنظم رحلة لموظفيها بمناسبة الفوز بجائزة “أفضل وكيل”

عمان- بمناسبة فوزها بجائزة “أفضل وكيل” مرسيدس- بنز على مستوى المنطقة، نظمت شركة توفيق غرغور وأولاده مرسيدس – بنز الأردن، رحلة لموظفيها إلى البحر الميت.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم مسلم، المدير العام لشركة توفيق غرغور وأولاده، مرسيدس- بنز الأردن:” أنه من دواعي سرورنا أن نحتفل سويا مع فريقنا المبدع من كافة أقسام الشركة بهذا الإنجاز الذي تحقق للسنة الثانية على التوالي، وسيكون علينا جميعا مسؤولية الحفاظ على هذا الإنجاز مستقبلا، من خلال تعزيز ثقة زبائننا الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم على كافة الأصعدة”.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة “أفضل وكيل” والتي تمنحها سنويا مجموعة سيارات مرسيدس – بنز الشرق الأوسط لأفضل أداء على كل المستويات المتعلقة بالمبيعات والتسويق ونمو المبيعات على مستوى وكلاء مرسيدس-بنز على مستوى المنطقة.

وقد حققت شركة توفيق غرغور وأولاده نموا قياسيا في مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين، ويعود الفضل في ذلك للنجاح الكبير الذي حظيت به مجموعة الطرازات الجديدة التي وصلت الأسواق مؤخرا، حيث توسعت مجموعة السيارات والمركبات التي تقدمها مرسيدس – بنز لتشمل أكثر من فئة من فئات السيارات ومركبات الرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة للأداء المتميز للسيارات الهجينة Hybrid التي أصبحت تتصدر المبيعات في فئاتها.