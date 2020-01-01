توقعات أبراج 2020 من عبود على “الغد”

عمان – الغد – مع حلول العام الجديد 2020، فيما أبرز توقعات الأبراج كما يقرأها عبود (عبدالله قردحجي) مع “الغد”:

الحمل 2020

غيارات عكسية

ان هذه السنة مختلفة جدا عن السنوات الماضية و تبدو بها تناقضات كثيرة بسبب بعض الاحداثيات و الكواكب التي قد تكون متواجدة لديك او في ابراج تؤثر عليك ، فمنها التأثير الجيد و منها السيئ لذا قد اطلقنا على سنتك أبيض و أسود بما تحويها هذه السنة من امور بيضاء و سوداء .

لنرى الكواكب التي سوف تؤثر عليك هذه السنة و منها في البداية زحل الذي سوف يتواجد بشكل متقطع في برج الجدي بيت عملك بين 1 كانون الثاني يناير و 21 أذار مارس ، ثم من 30 حزيران يونيو الى 16 كانون الاول ديسمبر و الذي يجعل امورك العملية متوترة و تواجه بعض المشاكل و الضغوطات في تلك الفترات السابقة و بالاخص مواليد العشرية الثالثة 11 الى 19 نيسان ابريل .

لكن مواليد العشرية الاولى و الثانية مواليد 21 أذار مارس الى 10 نيسان ابريل يتعرضون في مجال عملهم الى تأثيرات كوكب المشتري الذي دخل الى برج الجدي في 1 كانون الاول ديسمبر الماضي و مستمر حتى 19 كانون الاول ديسمبر القادم ، مما يدفع لهم ببعض الفرص العملية المهمة و الذهبية خلال هذه الفترة و ينشلهم من مشاكل عاشوا بها بالسنوات الماضية و يجعل اوضاعهم العملية تتحسن تدريجيا فعليهم استغلال الفرص التي قد تأتيهم هذه السنة و لكن التفكير قبل اي قرار عملي لان زحل قد يتدخل بشكل مفاجئ بين الحين و الاخر حتى لمواليد العشرية الاولى و الثانية .

الكوكب الثالث الذي قد يؤثر عليك ايضا خلال هذه السنة هو المريخ و الذي سوف يكون اسثنائيا في برجك بين 27 حزيران يونيو الى نهاية العام و من المعروف ان المريخ يجلب لك التهور و العدوانية و حب التدمير و تواجده ببرجك و بزاوية 90 مع زحل او المشتري في الجدي قد يؤدي بك الى بعض المشاكل ، لذا عليك ان تنتبه من عدوانيتك المبالغ بها خلال تلك الفترة بالاضافة الى قيادتك و الحوادث بشكل عام ، كما قد تكون لديك قرارات متهورة تجعلك تخسر الكثير و خصوصا على نطاق العمل بما ان زحل متواجد هناك و بالاخص لمواليد العشرية الثالثة .

كوكب اورانوس هو رابع كوكب سوف يؤثر عليك هذه السنة لتواجده في بيت المال برج الثور ، لذا فهو لايزال يجلب لك مفاجئات قد تكون جيدة او سيئة خلال هذه السنة حسب وقوع الحدث خلال السنة و حسب حظك في حياتك ، فمنهم من يتحسن وضعهم المالي بشكل مفاجئ و منهم من يتراجع الوضع المادي بشكل مفاجئ و غريب و بالاخص لمواليد 23 الى 28 أذار مارس .

هنالك كوكب الزهرة الذي سوف يجلس في برج الجوزاء استثنائيا في برج الجوزاء بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس و الذي سوف يدعم امورك الدراسية لمن هم على مقاعد الدراسة بنتائج جيدة و مثابرة أكثر و ايضا حياتك الاجتماعية و فرصك للسفر خلال تلك الفترة و النجاح في معاملة هجرة او فيزا او اي شيء متعلق بهذه الامور .

في النهاية هنالك تأثيرات لخسوف القمر و كسوف الشمس عليك في هذه السنة حيث يؤثر عليك بعض منهم ، فالخسوف القمري الاول في ليلة 10 كانون الثاني يناير في برج السرطان قد يؤثر على امورك العائلية و على صحتك ، اما الخسوف الثاني في ليلة 4 تموز يوليو فهو في برج الجدي بيت عملك مما يحثك على الانتباه على اعمالك خلال تلك الفترة ، و اخيرا هنالك كسوف واحد للشمس يؤثر عليك يوم 21 حزيران يونيو في برج السرطان و هو يحثك ايضا على التركيز على صحتك و الابتعاد عن المشاكل العائلية و الشخصية .

اذا سنة مليئة بالاحداث و قد تكون سنة مهمة لك فعليك التركيز بها لانك قد تفقد السيطرة اذا لم تعطي حياتك التركيز الكامل و خصوصا على اعمالك .

العمل

الامور العملية مهمة جدا لديك خلال هذه السنة يا صديقي الحمل كما قلنا سابقا لان هنالك العديد من التأثيرات الفلكية و الكواكب التي سوف تتمركز في بيت عملك طوال العام و هي المشتري و زحل ، و لنبدأ بزحل الذي لايزال يؤثر عليك من نهاية 2017 عند تواجده في برج الجدي و الذي ضغطك عمليا بشكل عالي جدا و هو سوف يتابع دفع المشاكل و التعطيلات اليك هذه السنة ايضا و لكن بشكل متقطع و ليس كالسنوات الماضية و الفترات تقسم الى فترتين الاولى بين 1 كانون الثاني يناير الى 20 أذار مارس و الثانية بين 30 حزيران يونيو الى 16 كانون الاول ديسمبر ، مما يجعل هذه الفترات الاصعب عمليا عليك خلال هذه السنة و التي توجه بها بعض المشاكل و التعطيلات في عملك كما عليك اتخاذ الحيطة و الحذر في قراراتك و خصوصا لمواليد 11 الى 19 نيسان ابريل .

اما الخبر الجيد فان المشتري سوف يكون ايضا في بيت عملك طوال السنة يا صديقي الحمل و هو ما يدعمك ببعض الفرص الذهبية على نطاق العمل و منه ما يساعدك على حل الازمات و المشاكل الذي يدفعها اليك زحل و قد تكون الفترة الافضل التمتع بتأثيرات وجود المشتري في بيت عملك هي حين مغادرة زحل لفترة من برج الجدي بين 21 أذار مارس و 30 حزيران يونيو حيث تكون تأثيرات المشتري هي الموجودة فقط بدون تعكير للاجواء من زحل و قد يكون اكثر المواليد المنتفعين من المشتري هم مواليد العشرية الاولى و الثانية أي مواليد الفترة ما بين 21 أذار مارس الى 10 نيسان ابريل .

اما التأثير الاخير على الامور العملية فهو من خسوف القمر في بيت مالك برج الجدي ليلة 4 على 5 تموز يوليو و الذي ينصحك الفلك باتخاذ الحذر من اي قرار عملي او الرهان او خطأ خلال الفترة المذكورة اي بين 4 و 5 تموز يوليو .

الوضع الدراسي يبدو جيد جدا بل ممتاز هذه السنة لمن هم على مقاعد الدراسة في المدارس حيث ان الدراسة خلال 2020 قد تكون جيدة بين الربيع و الصيف بسبب وجود الزهرة في بيت الدراسة و هذا ما قد يجعل نتائجك جيدة خلال هذه السنة و افضل من السنوات الماضية بسبب جهدك و الحظ الذي يدعمك في الدراسة و المسؤول عنه الزهرة و اجتهادك ايضا .

الامور المالية قد تكون مهمة كالسنة الماضية بسبب كوكب اورانوس الموجود في بيت مالك و الذي يجعل الوضع المالي غير مستقر او تحدث بعض المفاجئات على هذه الناحية ، فاما نيل الكثير من الاموال بشكل مفاجئ او خسران كمية من المال بشكل مفاجئ ايضا كل حسب حظه و حسب حدوث الحدث خلال السنة ، لكن الفترة الافضل لكسب بعض الاموال هذه السنة قد تكون ما بين 4 اذار مارس و 3 نيسان ابريل.

سنة اكثر من مهمة على نطاق العمل و الدراسة و المال ايضا و لكن عليك ان تكون متيقظ كي لا تقع بالفخ .

العاطفة

ان السنة هذه السنة مشابهة للسنة الماضية و ليست هذه السنة سنة ارتباط قهي تبدو عادية جدا لهكذا امر و خصوصا ان ليس هنالك فرص للارتباط او الدخول في علاقة جديدة الا بفترتين حين زيارة كوكب الزهرة لبرجك و الاخرى الى بيت عاطفتك برج الميزان و هي بين 7 شباط فبرابر و 4 أذار مارس و من 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر .

الامور الاجتماعية تبدو جيدة خلال هذه السنة و لكن ايضا ليست بقوة السنة الماضية ، و لكن الزهرة قد تجعل وضعك الاجتماعي بين فترة و اخرى مسليا و جيدا و بالاخص في الفترات التي ذكرناها سابقا الا و هي بين 7 شباط فبراير الى 4 اذار مارس ومن 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر .

في النهاية الامور العائلية تبدو جيدة و ليس هنالك اهتمام بأمور العائلة و المنزل الا في فترات قليلة و منها الفترة الممتدة بين 7 اب اغسطس الى 6 ايلول سبتمبرحيث تلوح لك الفرص لشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة و تكثر المناسبات العائلية لديك ، لكن عليك الحذر يا صديقي اثناء خسوف القمر و كسوف الشمس في برج السرطان بيتك العائلي في كل من 10 و 11 كانون الثاني يناير و 21 حزيران يونيو ، من اتخاذ بعض القرارات المستعجلة و التي من شأنها ان تجعل تندم لاتخاذك هذه القرارات على الناحية العائلية .

الصحة

تبدو الاجواء الصحية عادية و ليست من اهتمامك و ذلك لعدم وجود كواكب مهمة في بيت صحتك و لكن هنالك فترات عليك ان تعتني بها بصحتك في كل سنة لان نشاطك و طاقتك تقل بها و هي في الفترة ما بين 1 الى 19 كانون الثاني يناير و من 21 حزيران يونيو الى 22 تموز يوليو و بين 22 ايلول سبتمبر الى 23 تشرين الاول اكتوبر و من 21 الى 31 كانون الاول ديسمبر حيث تكون الشمس في موقع متعب بالنسبة لك .اما تواجد كسوف الشمس بين 10 و 11 كانون الثاني يناير كما كسوف الشمس يوم 21 حزيران يونيو في بيت صحتك قد يوجه لك المتاعب و قلة النشاط فعليك الحذر .

اما زيارة الزهرة الى بيت الصحة خاصتك بين 7 أب أغسطس الى 6 أيلول سبتمبر فقد تنجح في حمية غذائية او الخروج من ضائقة صحية المت بك و لمن هم يريدون القيام بعمليات تجميلية فتبدو هذه الفترة جيدة لفعل مثل هذه الامور.

الثور

اجتهاد و ضغوطات

هذه السنة لن تكون هادئة كالسنة الماضية يا ثور و خصوصا ان هنالك عوامل قد تجعلك تجتهد و تثابر لتحديات قد تقابلك او لنتائج انت تريدها ، فمواقع الكواكب قد تكون لمصلحتك في أغلب اشهر السنة باستثناء الربيع الذي قد يكون ثقيلا لك بسبب وجود زحل في برج الدلو بيت العمل خاصتك .

اذا زحل قد يتنقل بين الجدي و الدلو هذه السنة و لكن قد يكون تأثيره اكبر عليك عند انتقاله الى برج الدلو بيت عملك بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو و من 17 الى 31 كانون الاول ديسمبر و الذي سيؤثر تحديدا على مواليد 20 الى 26 نيسان ابريل اللذين سوف يتعرضون للضغوطات و التحديات في اعمالهم كما التعطيلات في اي مبادرة عملية يريدون القيام بها خلال تلك الفترات التي ذكرت سابقا و اهمها فصل الربيع الذي سيكون هو الاقسى بالنسبة لك يا صديقي .

اما بالنسبة لتواجد كوكب زحل في برج الجدي مع المشتري فهما قد يدعمانك في الحياة العامة و علاقاتك و لكن قد يؤثران عليك بتأثيرات مختلفة على الناحية الدراسية الجامعية فمواليد نيسان ابريل و مواليد 1 الى 10 أيار مايو سوف يكون لديهم نتائج ايجابية و جيدة في نتائجهم الجامعية نظرا لاجتهادهم و تركيزهم ، اما مواليد 11 الى 20 أيار مايو فقد يتعرضون الى بعض العقبات على الناحية الدراسية و قد تكون نتائجهم غير مرضية بالنسبة لهم و لكن قد ينالون الحظ و النجاح في اللحظات الاخيرة و بطريقة غير متوقعة اي فجائية .

الزهرة في الجوزاء بين نيسان ابريل و أب أغسطس قد يدفع اليك يا صديقي الثور ببعض المبالغ المالية المتأخرة عليك او هنالك زيادرة في المدخول قد تنالها و يتحسن وضعك المالي تباعا خلال تلك الفترة الممتدة بين 3 نيسان ابريل و حتى 7 أب أغسطس .

اما اورانوس الذي لايزال يتنقل في برج منذ عام تقريبا او اكثر فانه لايزال يؤثر على مواليد العشرية الاولى و تحديدا مواليد 20 الى 26 نيسان ابريل ببعض التغييرات المهمة و المصيرية في حياتهم و من الممكن ان تكون التغييرات ايجابية في الصيف و قد تخص المال فمنكم من يربح اموال كثيرة بين نيسان ابريل و أب أغسطس نظرا للتاثيرات من اورانوس في برجك مع الزهرة في بيت مالك الجوزاء ، اما قد تكون التأثيرات اورانوس السلبية خلال الربيع على نطاق العمل كبيرة و مهمة و لكن مقلقة لذا عليك الانتباه من قراراتك العملية خلال الربيع و خصوصا لمواليد 20 الى 26 نيسان ابريل .

اخيرا اورانوس قد يساعد مواليد 20 الى 26 نيسان ابريل في تغير بلد أقامتهم خلال هذه السنة و خصوصا لمواليد 22 نيسان ابريل .

العمل

هذه السنة ليست كسابقتها على مضمار العمل لان زحل سوف يزورك مرتين في بيت عملك في الربيع بين 21 أذار مارس و 30 حزيران يونيو ، و ايضا بين 17 الى 31 كانون الاول ديسمبر مما يجعلك في ورطة و عرضة للتوتر العملي و التعطيلات على هذا المجال و خصوصا مواليد 20 الى 24 نيسان ابريل ، اللذين عليهم الانتباه على قراراتهم و مبادراتهم خلال تلك الفترات ، كما ان اندماج اورانوس في برجك و زحل في بيت عملك قد يجعلان وضعك العملي اصعب و المفاجئات و التغييرات التي قد تحدث خلال تلك الفترات عمليا لن تكون بمصلحتك بل قد تكون ضدك قلبا و قالبا فعليك الحذر و الافضل ان تبقى ساكنا بدون أي قرارات كي لا تبقى بدون عمل لفترات طويلة . اما بالنسبة للشتاء الحالي و الصيف و الخريف فان امورك العملية قد تبدو هادئة جدا و ليس هنالك من تغييرات او امور عملية مهمة خلال تلك الفترات .

اما الامور الدراسية فتبدو عادية جدا لمن هم على مقاعد الدراسة المدرسية و ليس هنالك من عوامل مهمة ، لكن لمن هم على مقاعد الدراسة الجامعية فكما قلنا سابقا فان مواليد شهر نيسان ابريل و مواليد 1 الى 10 أيار مايو سيتمتعون بتأثيرات المشتري الذي يجعلك مكافحا مثابرا في دراستك و تحصل على نتائج ايجابية ، اما مواليد 11 الى 20 أيار مايو فانهم قد يعانون من مشاكل في دراستهم الجامعية و بعض التأخيرات و التعطيلات ، اما المشتري فانه قد ينشلهم بأخر المطاف في الدقيقة 90 من المشاكل و المطبات الذي يزرعها لهم زحل في دراستهم ، لكن الربيع سوف يكون هو الافضل للانجازات الدراسية لهم عند مغادرة زحل بيت دراستك برج الجدي .

في النهاية الاوضاع المالية ممتازة يا صديقي الثور بفعل وجود الزهرة في بيت المال الجوزاء بين 3 نيسان ابريل و 7 أب اغسطس مما يجعل هذه الفترة ممبزة جدا لك على النطاق المالي فتحصل على مبالغ مالية تدعم وضعك المالي من اموال متأخرة لك او اموال مكافأة او ممكن من ربح من جهة معينة .

العاطفة

ان هذه السنة بالنسبة لعاطفتك كالسنة الماضية فليس هنالك فرص للارتباط او الدخول في علاقة جديدة الا حين تكون الزهرة متواجدة لديك او في بيت عاطفتك العقرب و هي بين 4 أذار مارس الى 3 نيسان ابريل و بين 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر .

الاجواء العائلية تبدو جيدة و ليس هنالك امور مهمة على هذا الصعيد الا ان هنالك بعض الفرص لشراء بيت جديد او ان تكون لديك اهتمامات داخل منزلك لبعض الالتزامات العائلية المهمة بين 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر.

الصحة

ان الصحة هذه السنة لا بأس بها و ليس هنالك من شئ سيئ او تأثيرات ضاغطة بل على العكس فالاجواء الصحية مريحة هذه السنة الا من بعض الفترات اثناء تواجد الشمس في مربع مع برجك كالمعتاد ككل سنة و هي بين 19 كانون الثاني يناير الى 18 شباط فبراير و من 20 أذار مارس الى 19 نيسان ابريل و من 22 تموز يوليو الى 22 أب أغسطس و من 23 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر . اما بالنسبة اذا كنت تريد القيام بامور لتحسين صحتك او للقيام بعملية تجميلية او للراحة من مشكلة معينة فتبدو الفترة ما بين 6 أيلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر هي الافضل لفعل ذلك .

الجوزاء

فرص جديدة

العشق في جزءه الثاني و النجاح هو ما ينتظرك خلال هذه السنة فالزهرة المتواجدة في برجك بين نيسان ابريل و أب أغسطس تدعم امورك العاطفية و الاجتماعية ، مما يجعل الفرص متاحة لديك للدخول في علاقة عاطفية جديدة او ارتباط ، كما تصبح الاكثر شعبية بين الناس و تزداد الدعوات الاجتماعية لديك و تنخرط اكثر مع الناس كما يزيد عدد اصدقائك و تصبح تحت الاضواء لسنة قد تحمل لك الشهر و ليس هذا فقط بل تكون هنالك العديد من الفرص العملية الجيدة و المهمة خلال هذه الفترة ايضا و التي تجلبها لك الزهرة ايضا .

كما من الامور الجيدة هذه السنة بالنسبة لك ان زحل و المشتري لا يؤثرون عليك تأثير سلبي او ايجابي بل وجودهم بالجدي و الدلو قد لا يؤثر عليك بالنواحي المهمة كالحب و العمل و الصحة بل قد يوترون و لفترة بسيطة الامور الدراسية لمن هم على مقاعد الجامعة و خلال فضل الربيع على وجه التحديد و لمواليد 21 الى 25 أيار مايو .

اما تواجد المريخ في الحمل فهو لن يؤثر عليك سلبا طوال الست اشهر الاخيرة مما يجعلك في خانة الامان و بدون أي تعطيلات و لا مشاكل .

اما بالنسبة لكسوف الشمس و خسوف القمر هذه السنة فهنالك خسوف القمر في القوس في ليلة 5 على 6 حزيران يونيو و كسوف الشمس في القوس في 14 كانون الاول ديسمبر في القوس ايضا قد يوتروا امورك العاطفية و الاجتماعية لفترة محدودة ، اما خسوف القمر في برجك ليلة 29 على 30 تشرين الثاني نوفمبر فهو قد يوتر امورك و لكن لفترة محدودة ايضا .

بالمجمل هذه السنة مميزة جدا يا جوزاء و انت من اكثر الابراج حظا خلال هذه السنة و خصوصا على الناحية العاطفية و الاجتماعية و العملية التي لن تتكرر بالنسبة اليك قريبا ، فحاول ان لا تضيع هذه الفرص عليك كي لا تندم فيما بعد .

العمل

ان هذه السنة هي سنة جيدة للعمل يا صديقي الجوزاء لان الزهرة سوف تمكث في برجك بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس مما يدعم امورك العملية ببعض الفرص المهمة خلال هذه الفترة و التي سوف تكون فرص جيدة و تجعلك تحوز على ترقية او على تغيير الى عمل أفضل ، كما ان هنالك فترة صغيرة أخرى في بداية السنة قد تدعم امورك العملية ايضا أثر تواجد الزهرة في بيت العمل برج الحوت بين 13 كانون الثاني ديسمبر الى 7 شباط فبراير .

لكن انتبه على قراراتك العملية بأن لا تكون متعجلة خلال فترة تواجد فرصك العملية لان المريخ سوف يزور بيت عملك برج الحوت بالفترة ما بين 12 ايار مايو الى 27 حزيران يونيو لان المريخ قد يجعلك متهورا بعض الشيء و تختار قراراتك بشكل غير حكيم .

الامور الدراسية جيدة و هنالك اوضاع داعمة لدراستك بين 4 الى 19 أب أغسطس و بين 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر.

اخيرا المال ليس به امورا غير اعتيادية و يبدو لديك فرص لتحصل على بعض الاموال فقط في فترة وحيدة خلال هذه السنة عند زيارة الزهرة لبيت مال خاصتك برج السرطان بين 7 أب أغسطس الى 6 أيلول سبتمبر ، لكن عليك الانتباه من خسوف القمر و كسوف الشمس في بيت مالك برج السرطان ليلة 10 كانون الثاني يناير و 21 حزيران يونيو عليك الحذر على اموالك من الصرف الزائد و من القرارات المالية غير الحكيمة .

انها سنة عملية جيدة و دراسية لابأس بها و لكن بالنسبة للمال فان الاجواء عادية جدا و ليس بها اي احداث فوق العادة .

العاطفة

كما قلنا سابقا ان العاطفة و الحياة الاجتماعية هي الافضل يا صديقي بسبب الزهرة المتواجد في برجك بين نيسان ابريل و أب أغسطس حيث ان الحظ العاطفي سوف يكون معك للدخول في علاقة عاطفية جديدة و ربما ارتباط كما ان حياتك الاجتماعية سوف تكون صاخبة و مسلية و سوف يزداد عدد اصدقائك و شعبيتك و لن تعود هذه الفرص قريبا فعليك الحذر .

كما تعود هذه الفرص مرة اخرى و تزداد جاذبيتك في اخر اسبوعين من السنة اي بين 15 كانون الاول ديسمبر الى نهاية العام حين تزور الزهرة بيت عاطفتك القوس و التي سوف تكون زيارة قصيرة لتكملها في بداية 2021

لكن عليك الانتباه اثناء خسوف القمر في ليلة 5 على 6 حزيران يونيو و كسوف الشمس يوم 14 كانون الاول ديسمبر حيث ان امورك العاطفية و الاجتماعية قد تتوتر خلال تلك الفترات و قد يكون التوتر سريعا و لفترة محدودة .

العائلة لا يوجد بها شئ جديد هذه السنة و قد تهتم اكثر بأمورك العائلية بين 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر حيث تكون لديك بعض المناسبات العائلية و فرص لشراء بيت جديد او الانتقال الى بيت أخر ،لكن هذه السنة لا تبدو الاهتمام لديك بالعائلة كثيرا فهي سنة عاطفية اجتماعية كالسنة الماضية تتركز اكثر خلال الربيع و الصيف على وجه التحديد .

الصحة

الصحة جيدة يا صديقي الجوزاء خلال هذه السنة و ليس هنالك من اجواء متوترة على هذه الناحية بل على العكس فانت تشعر بالقوة و النشاط و الحماس لفعل الكثير . لكن هنالك فترات في هذه السنة حيث تكون طاقتك في أقل مستوياتها و قد تكون لديك بعض الامور الصحية البسيطة و هذه الفترات قد تكون بين 19 نيسان ابريل الى 20

ايار مايو و من 22 اب اغسطس الى 22 ايلول سبتمبر و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 21 كانون الاول ديسمبر . اما اذا كنت تريد القيام بعملية تجميلية او للخلاص من مشكلة صحية او تخفيف وزنك فقد تكون الفترة ما بين 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر هي الافضل .

السرطان

تخبط

ان هذه السنة قد تبدو مهمة جدا لك و مفترق طرق حقيقي و قد يبدو مواليد السرطان منقسمين لقسمين هذه السنة و ليس الكل لديهم ذات الحظوظ فالعشرية الاولى و الثانية من 23 حزيران يونيو الى 12 تموز يوليو يقعون تحت تأثير المشتري في الجدي و الذي يدعمهم ببعض الفرص الجيدة و المهمة على النطاق العاطفي و الحب مما يجعل الفرص العاطفية متاحة للدخول في علاقة عاطفية جديدة او حب جديد كما تكون لديهم كاريزما قوية بحياتهم الاجتماعية حيث البرامج و الدعوات الكثيرة التي قد تكون متواجدة بقوة خلال السنة و حتى كانون الاول ديسمبر ، اما مواليد 13 الى 22 تموز يوليو فقد يتأثرون من وجود زحل في الجدي للسنة الثالثة على التوالي مما يجعل المشاكل العاطفية و الشخصية مستمرة منذ سنتين باستثناء الربيع الذي سيكون فترة راحة بالنسبة لهم لخروج زحل الى برج الجلو لفترة وجيزة و لكنها مهمة حيث يستمدون اجواء ايجابية من المشتري في الجدي مما يجعل الفرصة جيدة للمصالحة او لزواج اخر او حب جديد .

اما المريخ فانه سوف يمكث في برج الحمل بيت عملك لمدة ستة اشهر و من 27 حزيران يونيو الى اخر السنة و هذا ما قد يوتر امورك العملية و يجعل الفلك يحذرك من مغبة اتخاذ قرارات سريعة و غير صحيحة مما يجعل زاوية 90 بين المريخ في الحمل و زحل في الجدي غير مريحة لك فلا تتعجل في قراراتك كي لا تندم على قراراتك العملية و يكون التراجع صعبا عليك .

سوف تتعرض يا صديقي السرطان الى اكثر من عملية خسوف و كسوف فالخسوف القمري الاول سوف يكون في برجك ليلة 10 كانون الثاني يناير و سوف يجعلك عدوانيا متهورا متوترا ، اما خسوف القمر في برج الجدي ليلة 4 تموز يوليو فانه قد يجعل امورك العاطفية اكثر توترا و مليئة بالمشاكل ، اما كسوف الشمس في برجك يوم 21 حزيران يونيو سوف يعود بالتوتر العام و العدوانية في تصرفاتك .

اذا انها سنة قد تكون مفترق طرق بالنسبة اليك خصوصا على الامور العاطفية بشكل خاص و من ثم عمليا و كثير منكم سوف يحدث تغير كبير على وضعه العاطفي فاحذر ان يكون ايجابا و ليس سلبا ، لان الامور المختلطة في برج الجدي من تواجد المشتري و زحل هناك سوف يجعل الاضواء جميعها مسلطة على امورك العاطفية بشكل خاص .

العمل

هذه السنة ليست سنة عمل لان ليس هنالك اي فرص مهمة الا في فترات قليلة حين زيارة كوكب الزهرة الى بيت عملك و الى برجك في 7 شباط فبراير الى 4 اذار مارس و من 7 أب أغسطس الى 6 أيلول سبتمبر فقط ، لكن عليك الحذر من تواجد المريخ في بيت عملك بين 27 حزيران يونيو و نهاية السنة حيث عليك الامتناع عن القرارات المتهورة و الصبر على الضغوطات خلال الست أشهر الاخيرة و خصوصا مواليد 16 الى 22 تموز يوليو .

الامور الدراسية فقد تكون جيدة هذه السنة و ليس هنالك اي تراجع لديك على هذه الناحية و تبدو أفضل الفترات بين 28 ايار مايو الى 4 اب اغسطس و من 19 أب أغسطس و بين 5 أيلول سبتمبر و اخيرا من 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر

اما الوضع المالي لا يبدو عليها اي تغيير خلال هذه السنة فهذه السنة ليست سنة مال بتاتا و تكون الاجواء العامة عادية جدا و اذا كنت تريد ان تكسب بعض الاموال فقد تستطيع بين 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر لكن غير ذلك فان الامور المالية هادئة و ليس هنالك من حدث غير عادي على هذا الصعيد ، لكن هنالك بعض المبالغ المالية التي قد تدخل الى جيبك بين 6 ايلول سبتمبر و 2 تشرين الاول اكتوبر

العاطفة

ان الاوضاع العاطفية هي المهمة يا صديقي فان زحل و المشتري يقبعان في بيت عاطفتك و يؤثران تأثيران مختلفان عن بعضهما 180 درجة فالمشتري يؤثر تأثيرا ايجابيا على مواليد العشرية الاولى و الثانية و حتى 11 تموز يوليو بالعديد من الفرص للدخول بعلاقة عاطفية جديدة او ارتباط كما تكون لديك جاذبية عالية جدا و تلحظ ان فترة الربيع هي الافضل لانزحل سوف يبتعد الى الدلو خلال تلك الفترة و سوف يكون تأثير المشتري هو المهيمن و خصوصا على مواليد العشرية الثانية و لكن لكل مواليد السرطان بشكل عام .

ان وجود في برجك ايضا بين 7 أب أغسطس و حتى 6 أيلول سبتمبر يجعلك تختبر الفرص العاطفية الذهبية مرة اخرى خلال هذه الفترة و تكون الفرص جيدة خلال هذه الفترة لكل مواليد السرطان باستثناء مواليد 16 الى 22 تموز يوليو .

ان تتابع تواجد كوكب زحل في الجدي بيت عاطفتك خلال هذه السنة باستثناء فصل الربيع يجعل مواليد 12 الى 22 تموز يوليو يعيشون فترة صعبة بعلاقتهم العاطفية و هنالك المشاكل الحرجة التي قد ترافقك بين الحين و الاخر لذلك عليك ان تنتبه حتى لو كانت علاقتك جديدة فمن الممكن ان تذهب مع الريح بسبب زحل و خصوصا لمواليد العشرية الثالثة بشكل خاص .

عليك ايضا ان تحذر من قراراتك العاطفية المتهورة حين زيارة كوكب المريخ الى برج الجدي بيت عاطفتك بين 16 شباط فبراير و 30 أذار مارس فهو قد يتفاعل مع زحل و يكون تأثيره خلال الفترة الممتدة بين 16 شباط فبراير و 21 أذار مارس صعبا و قد تعد من أصعب الفترات عليك خلال هذه السنة و خصوصا لمواليد 12 الى 16 تموز يوليو .

ايضا هنالك خسوف القمر في برج الجدي ليلة 4 تموز يوليو يجعل وضعك العاطفي على منحنى خطر خلال تلك الفترة و لكنها صغيرة و ليست مهمة و على مواليد 4 و 5 تموز يوليو الانتباه من قراراتهم خلال فترة الخسوف .

الامور الاجتماعية تبدو أفضل من السنة الماضية بسبب المشتري في الجدي مما يجعل الالسن بعيدة عنك و تسيطر على علاقتك مع اصدقائك رويدا رويدا و لكن يبقى هناك بعض الاحداث التي قد توترك على الناحية الشخصية و خصوصا لمواليد 12 الى 22 تموز يوليو ، اما باقي المواليد فيعيشون سنة اجتماعية جيدة تتعرف بها على اشخاص جدد و تعود للانخراط بالاخرين حولك .

اخيرا الامور العائلية تبدو جيدة و ليس هنالك من أمور مهمة على هذه الناحية لخلو برج الميزان من اي تأثيرات سلبية او ايجابية و لكن قد تهتم بامور العائلة اكثر 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر .

الصحة

الاجواء الصحية جيدة يا صديقي السرطان و ليس هنالك من امور سيئة قد تحدث معك خلال هذه السنة لكن عليك الحذر من الاشهر الاقل حظا و هي بين 1 الى 19 كانون الثاني يناير و من 21 أذار مارس الى 19 نيسان ابريل و من 21أيار مايو الى 21 حزيران يونيو و من 23 أيلول سبتمبر الى 22 تشرين الاول اكتوبر و من 21 كانون الالو ديسمبر الى نهاية العام . لكن هذه الفترات قد تحتوي على ضعف و قلة نشاط و لكن ليس بالشئ المهم . بعض منكم يا صديقي السرطان قد ينشغل بحمية او تقليل وزن او عملية تجميلية بين 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر .

لكن لا تنسى يا صديقي ان زحل قد يجلب لك التعب الصحي من وقت لاخر كما قلة نشاط و قد يكون مواليد 12 الى 22 تموز يوليو هم الاقل نشاطا و الاكثر .

الاسد

ربيع بارد

انها سنة قصيرة الشتاء باردة الربيع ، صيف لطيف و خريف متوتر ، هذه سنتك باختصار يا مولود الاسد فالسنة تجعلك تستعد من الناحية النفسية لعام 2021 ، و خصوصا في ربيع 2020 حيث ان زحل سوف يريك بعض ما عنده خلال تلك الفترة كي تستعد لعام 2021 .

بالنسبة لهذه السنة ليس هنالك تأثيرات كثيرة من جميع الكواكب المهمة ، فالاجواء قد لا تبدو متغيرة عن السنة الفادمة ، لكن زحل هو الوحيد الذي سيؤثر عليك بشكل مباشر و قوي خلال هذه السنة فزحل سوف يستمر متواجدا في برج الجدي أغلب شهور السنة مما يجعلك تهتم اكثر بصحتك و شراكتك العملية خلال فصول الشتاء و الصيف و الخريف و خصوصا لمواليد العشرية الثالثة مواليد 13 الى 22 أب أغسطس ، لكن انتقال زحل الى الدلو خلال ربيع 2020 بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو سوف يجعل هذه الفترة هي أصعب فترة لديك خلال السنة ، لان زحل سوف يكون قبالتك و سيؤثر عايك سلبا و خصوصا على الناحية العاطفية و أمورك الاجتماعية حيث تخسر العديد من الاصدقاء و تصبح غير مرغوبا جدا في محيطك الاجتماعي و خصوصا مواليد 23 الى 26 تموز يوليو هم الاكثر تأثرا بهذه الاجواء السلبية لزحل بفضل الربيع و في أخر اسبوعين من السنة .

اما المشتري فهو متواجد خلال هذه السنة ايضا ببرج الجدي و هو يدعم صحتك و شراكتك العملية و لكن قد يكونوا اكثر المحظوظين بتأثيراته الحلوة على هاتين الجهتين مواليد شهر أب أغسطس ، اما عند انتقال المشتر الى الدلو في الاسبوعين الاخيرين من السنة تبدأ سنتك العاطفية في ذات الوقت يبدأ زحل بزيارة الى بيت عاطفتك مما يجعل الامور مختلطة عليك على نلحية الحب و العاطغة و خصوصا لمواليد 23 و 24 تموز يوليو .

اورانوس في الثور لايزال يجلب التقلبات المفاجئة لك على ناحية العمل و خصوصا لمواليد تموز يوليو حيث يكون لهم بعض التغيييرات على نطاق العمل خلال هذه السنة و قد تكون هذه التغييرات ايجابية او سلبية حسب موقعها خلال السنة و لكنها سوف تكون هالتغييرات مهمة جدا و تنقلك من مكان الى اخر و تغير مسار عملك بشكل كلي .

ان هذه السنة قد تبدو غريبة بالنسبة لك يا صديقي الاسد بسبب الكواكب المتنافرة المتواجدة في برج الجدي اولا و من ثم في الدلو كم اورانوس الموجود في الثور ، مما يجعل الاوضاع متقلبة و غير مستقرة فساعة معك و ساعة عليك مما يجعلك في حيرة من أمرك و لكن المهم ان تنتبه في قراراتك لانها هي المهمة فلا تتعجل بها و خصوصا على الناحية العملية و العاطفية . .

العمل

هذه السنة اذا استثنينا اورانوس تبدو عادية بالنسبة للعمل فليس هنالك من امور مهمة او فرص غير اعتيادية ، لكن قد تكون هنالك فرص بفترات قصيرة خلال هذه السنة و منها عند زيارة كوكب الزهرة الى بيت العمل خاصتك ببرج الثور بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل و عند زيارة الزهرة الى برجك بين 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر و ايضا هنالك الشمس التي قد تدعم مبادراتك و اعمالك في الفترة ما بين 22 تموز يوليو الى 22 أب أغسطس لذا عليك يا صديقي الاسد استغلال هذه الفترات لتقوية عملك و استغلال الفرص التي قد تأتيك خلال هذه الفترات .

اما اورانوس فهو لايزال في بيت عملك للسنة الثانية على التوالي مما يجعل المفاجئات و التغييرات العملية تصيبك و تعمل على تغيير وضعك العملي تغييرا جذريا و قد يكون هذا التغيير ايجابي او سلبي حسب متى سيحدث هذا التغيير و قد يكون اكثر المتأثرين بهذا التغيير هم مواليد 23 الى 26 تموز يوليو .

اما بالنسبة للدراسة فالاوضاع تبدو جيدة و ليس هنالك من تأثيرات مهمة لكن هنالك فترات تكون مثابرتك و اجتهادك في أعلى مستوى حين تنال نتائج جيدة دراسيا و هي بين 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر .

و الى الوضع المادي فليس هنالك من كواكب داعمة او ضدك في بيت مالك برج العذراء لكن بشكل ملخص فان الاجواء المالية جيدة و هنالك بعض الفرص لكسب المال اهمها بين 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر غفط .

العاطفة

الامور العاطفية مهمة لانه يوجد كواكب مهمة في بيت عاطفتك و قد تجعل اوضاعك العاطفية متقلبة و خصوصا في الاسبوعين الاخيرين من السنة حيثث يلتقي زحل و المشتري في بيت العاطفة خاصتك برج الدلو ، لكن في فترة الربيع سوف يزور كوكب زحل بيت عاطفتك برج الدلو لاول مرة منذ 26 عاما و سوف تكون زيارة اولى خاطفة بين 21 أذار مارس و حتى 30 حزيران يونيو ، مما يجعلك تختبر بعض الاوقات الصعبة بينك و بين شريك حياتك و هذه المشاكل قد تكون مهمة جدا و خصوصا عندما يتحد زحل مع المريخ بين 30 اذار مارس و 12 أيار مايو حيث عليك الاهتمام و الانتباه في قراراتك و خصوصا لمواليد 23 الى 26 تموز يوليو هم الاكثر تأثرا .

اما باقي السنة فقد تكون عادية جدا و ليس هنالك من احداث مهمة باستثناء بعض الفرص العاطفية التي قد تكون متاحة امامك و هي ممتدة بين 1 الى 13 كانون الثاني يناير و من 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر ، حين تزورك الزهرة و تزور بيت عاطفتك .

ما اوضاعك الاجتماعية فقد تكون عادية خلال هذه السنة و قد تنشغل مع عائلتك اكثر من اي شئ اخر لكن هنالك بعض الفترات التي قد تكون بها اجوائك الاجتماعية جيدة و قد تسعد بالدعوات و البرامج التي قد تكون متواجدة لديك و هي بين 1 الى 13 كانون الثاني يناير و من 6 أيلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر .

اما الوضع العائلي فلا يبدو قويا بل الامور عادية جدا على هذا الصعيد و هنالك فترات قصيرة تهتم بها بعائلتك و في امورك البيتية و هي قد تكون من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر .

اذا هذه السنة قد لا تبدو مهمة لوضعك العائلي و لكنها مهمة جدا على النطاق العاطفي و الاجتماعي فهي قد تعطك بعض التجربة مع زحل في فترة الربيع و اخر اسبوعين من العام حيث تكون لديك بعض التجارب و الاحداث التي قد تختبرها منذ 26 عاما فعليك الحذر لانك قد تختبر هذه الامور في السنتين القادمتين بشكل اكبر .

الصحة

ان الاجواء العاطفية مهمة جدا يا صديقي الاسد . زحل في برج الجدي يعطوا تأثيرات متعاكسة على الامور الصحية و خصوصا على مواليد 14 الى 22 أب أغسطس فيمدهم بتأثيرات سلبية و تعب و قلة نشاط بالاضافة الى وجوب حذرهم على صحتهم و عدم تقليل من أهمية الصحة و استشارة الطبيب بكل شئ طارئ قد يجري معهم و خصوصا على مناطق الضعف خاصتهم طوال هذه السنة .

الزهرة قد تفيدك بين 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر للقيام بحمية غذائية و تخفيف وزن او أجراء عملية جراحية للخلاص من مشكلة معينة و لكن المريخ قد يحذرك في اول ثلاث ايام من السنة من الحوادث بشكل عام و خصوصا القيادة بالسيارة .

سنة مهمة صحيا يا اسد و عليك الانتباه على صحتك جيدا ، الاهمال لا يفيدك بل عليك الراحة و سؤال الطبيب في كل مرة تحتاج بها لذلك بدون بطئ و خصوصا لمواليد العشرية الثالثة و قد تكون افضل الفترات الصحية لديك هي فترة الربيع بشكل خاص . .

العذراء

تحت الاضواء

نعم يا صديقي العذراء انت تحت الاضواء هذه السنة لما هنالك من دعم لك من الكواكب المهمة و الكبيرة و التي سوف تعمل على دعمك في مختلف الاتجاهات و خصوصا على نطاق العمل و الحياة الاجتماعية و ايضا قد تكون لديك بعض الاسفار و الاحداث المفاجئة التي قد تعمل على دعمك و جعلك انسانا متفائلا سعيدا ، لنرى تأثيرات الكواكب عليك هذه السنة و لنبدأ بزحل الذي سيمكث في برج الجدي ايضا و قد يكون تأثيره جيدا عليك بسبب تواجده في زاوية رائعة مع برجك في أغلب اوقات العام باستثناء فترة الربيع حيث تكون لديك العديد من الفرص للاستمتاع بالاجواء الرائعة و الشعبية الحلوة بين الناس و الانبساط باحداث داعمة لك على النطاق النفسي و الاجتماعي و ما يدعم هذا اكثر من السنوات الماضية هو تواجد كوكب المشتري ايضا في برج الجدي طوال نفس الفترة مما يجعل الاحداث تكون اكثر في صفك و أفضل مما عايشته في السنة الماضية ، فاذا سوف يكونان المشتري و زحل في بيتك الخامس بيت صديق لك يدعمانك على بأمور الحياة و نفسيتك الجيدة و شعبيتك و حضورك و يجلبان لك الراحة النفسية و الحياة الاجتماعية الصاخبة .

لكن انتقال زحل الى بيت الصحة و الشراكة العملية خلال فصل الربيع اي بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو و من 17 الى 31 كانون الاول ديسمبر ، يجعل تأثيرات زحل تتغير و بطريقة سلبية حيث عليك الاهتمام بأمورك الصحية و علاقتك بشريكك في العمل اذا كان لديك خلال تلك الفترات و خصوصا مواليد 23 الى 27 أب أغسطس على وجه الخصوص .

اما التاثير الافضل يا صديقي سوف يكون من الزهرة كوكب الجمال و الفن و الحب و العاطفة حيث سيتواجد في برج الجوزاء بيت عملك في الفترة الممتدة بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس حيث ستعمل الزهرة على دعم أمورك العملية بشكل غير مسبوق و سيكون لديك العديد من الفرص المهمة و الذهبية لتغيير عملك الى الافضل او ان تكتشف مسرب جديد لحياتك العملية سيكون مهم لك للسنوات القادمة و بنجاح غير مسبوق كالذي عشته في 2013 ، اما انتقال المشتري الى الدلو في اخر اسبوعين من السنة اي في 19 كانون الاول ديسمبر سوف يتيح لك الفرصة للدخول في شراكة عملية جديدة و قد يدعم صحتك بعض الشئ لتجد حلول لمشكلة صحية و لكن قد يكون الوضع معقد بعض الشئ لتواجد زحل في اثناء ذلك في برج الدلو ايضا مما يجعل امور الشراكة العملية و الصحة متقلبة بين الحين و الاخر خلال الاسبوعين الاخيرين بين السيء و ايجاد الحلول .

اخيرا هنالك تأثيرات لكسوف الشمس و خسوف القمر عليك هذه السنة :

1. خسوف القمر ليلة 5 على 6 حزيران في برج القوس سوف يؤثر على صحتك و امورك العائلية قد تتوتر و خصوصا مواليد 5 و 6 أيلول سبتمبر

2. خسوف القمر في برج الجوزاء ليلة 29 على 30 تشرين الثاني نوفمبر في برج الجوزاء و عليك الحذر خلال هذين اليومين على امورك العملية و عدم اتخاذ قرارات قد تضرك عمليا و بالاخص مواليد 29 و 30 أب أغسطس

3. كسوف الشمس يوم 14 كانون الاول ديسمبر في برج القوس و سوف يؤثر مرة أخرى على وضعك العائلي و البيت و ايضا على صحتك ببعض التعب و بالاخص مواليد 14 أيلول سبتمبر .

اذا سنتك جيدة يا عذراء مليئة بالفرص العملية و التحسن المالي نوعا ما ، بالاضافة الى اجواء جيدة اجتماعيا لكن عليك الحذر على صحتك و شراكتك العملية خلال الربيع و بالاخص مواليد 23 الى 27 أب أغسطس.

العمل

الامور العملية مهمة جدا لك خلال هذه السنة و بالاخص ان بيت عملك في برج الجوزاء قد يكون مليئ بالمفاجئات السارة خلال فصلي الربيع و الصيف بسبب وجود كوكب المال و الفرص الزهرة و الذي سيؤثر عليك بالايجاب و بالاحداث و الفرص السعيدة على النطاق العملي ، فمن 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس سوف تكون الزهرة في برج الجوزاء مما يدفع اليك الفلك ببعض الفرص المهمة على نطاق العمل و قد تكون هذه الفرص مهمة لك لتحسين وضعك العملي او لاخذ فرصة ثانية أفضل في مكان أخر او حتى ليكون لديك فرصة لتغيير مجال عملك بشكل كامل و بالاخص في الفترة ما بين 20 أيار مايو الى 19 حزيران يونيو عندما تندمج الشمس مع الزهرة لتعطيك أجمل الالوان و الفرص الذهبية فحاول ان لا تضيع هذه الفرص دون ان تستغلها بشكل جيد ، اما لمن هم من مواليد 23 الى 27 أب أغسطس فعليهم الحذر على شراكتهم العملية خلال هذه السنة و تحديدا بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو و من 17 كانون الاول ديسمبر الى أخر السنة و هذا عند زيارة كوكب زحل الى برج الدلو . كما عليك الحذر من خسوف القمر في برج الجوزاء ليلة 29 الى 30 تشرين الثاني نوفمبر حيث يؤثر على وضعك العملي خلال هذين اليومين و خصوصا لمواليد 29 و 30 أب اغسطس.

اما بالنسبة للدراسة فقد تكون عادية جدا هذه السنة و خصوصا لمن يدرسون في المرحلة الاساسية حيث لا يوجد امور مهمة على هذه الناحية ، و لكن دراستك قد تكون نتاجها جيدة بين 19 أب أغسطس الى 5 ايلول سبتمبر و من 10 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر .

اخيرا الوضع المالي يبدو افضل كثير من السنوات الماضية و هنالك تحسن كبير على مدخولك و قد تلاحظ ان أفضل الفترات المالية لديك قد تكون في فصل الصيف و بداية فصل الخريف و خصوصا بين 27 تشرين الاول اكتوبر و 21 تشرين الثاني نوفمبر .

العاطفة

ان هذه السنة ليست سنة للعاطفة فليس هنالك من كواكب مهمة تدعم او تعاكس وضعك العاطفي لكن هنالك فرص جيدة للدخول في علاقة عاطفية جديدة او ارتباط و قد تكون هذه الفترات بين 13 كانون الثاني يناير و 7 شباط فبراير عندما تكون الزهرة في بيت عاطفتك برج الحوت و الفترة الاخرى قد تكون بين 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر عندما تكون الزهرة في برجك . لكن انتبه على وضعك العاطفي و قراراتك العاطفية بين 12 ايار مايو و 27 حزيران يونيو حين يزور كوكب المريخ بيت الحب لديك مكونا بعض المشاكل بينك و بين شريك حياتك من غيرتك أو خيانتك .

اما بالنسبة لاحوالك الاجتماعية فقد تكون ممتازة جدا كما ذكرنا سابقا بفعل وجود زحل و المشتري في الجدي خلال السنة ايضا مما يجعل شعبيتك جيدة بين الناس و تكون الاضواء مسلطة عليك في أي مكان تذهب اليه و خصوصا في الفترة ما بين 13 كانون الثاني يناير الى 7 شباط فبراير و من 2 الى 27 تشرين الثاني نوفمبر .

اما اذا ذهبنا الى موضوع البيت و العائلة فان الجهة هذه لا تبدو مهمة كالسنة الماضية و ليست هنالك من احداث كالسنة الماضية بل يبدو بيتك هادئا خاليا من الاحداث ، لكن هنالك بعض الفترات قد يطرأ تغيير على موضوع الهدوء العائلي و هي بين 15 الى 31 كانون الاول ديسمبر حيث تكون لديك العديد من الفرص لشراء بيت و تكون عائلتك و بيتك اولويتك و الحدث الاخر هو بين 3 كانون الثاني يناير و 16 شباط فبراير عند زيارة كوكب المريخ لبيت عائلتك حيث عليك الحذر من القرارات المتسرعة تجاه افرار عائلتك كي لا تندم على هذه القرارات و اخيرا خسوف القمر في برج القوس ليلة 5 على 6 حزيران يونيو و كسوف الشمس في برج القوس يوم 14 كانون الاول ديسمبر حيث تتوتر امورك العائلية ايضا خلال تلك الفترات .

الصحة

ان الاضواء لن تكون مسلطة على وضعك الصحي كالسنة الماضية لان المشتري لم يعد موجودا في برج القوس و لكن قد تكون هنالك بعض الفترات الحذرة حيث عليك الانتباه خلال دخول زحل في فترة الربيع و في اخر اسبوعين من العام لبرج الدلو حيث تتوتر امورك الصحية قليلا و عليك الاهتمام بنقاط ضعفك و عدم اهمال أي شئ قد يحدث لك و بالاخص مواليد 23 الى 27 أب أغسطس ، كما هنالك دخول المريخ الى بيت صحتك بين 3 كانون الثاني يناير الى 16 شباط فبراير حيث عليك الانتباه من الحوادث و في قيادتك للسيارة ، كما هنالك فترات قد يكون بها نشاطك في أقل مستوى له و ايضا قد تتعرض لتوعك صحي اعتيادي و قد تكون هذه الفترات بين 19 شباط فبراير الى 20 أذار مارس و من 20 أيار مايو الى 21 حزيران يونيو و من 22 تموز يوليو الى 22 أب أغسطس ومن 23 تشرين الثاني نوفمبر الى 21 كانون الاول ديسمبر .

اخيرا اذا كنت تريد القيام بحمية غذائية او عملية جراحية مهمة فقد تكون نهاية السنة هي الافضل و بالاخص بين 15 الى 31 كانون الاول ديسمبر فهي الفترة التي تدعم صحتك بشكل أكبر خلال السنة .

الميزان

تخبط و تقلب

هذه السنة قد تتخبط يا صديقي الميزان لانك تكره ( العجقة) و هذا بسبب ان لديك الكثير من الكواكب المؤثرة عليك خلال هذه السنة و انت تحب الهدوء و السكينة و لكن لن تنال هذا الهدوء او السكينة لان الكواكب التي سوف تؤثر عليك اغلبها لن تكون كما تريد ، لذا لنبدأ يا صديقي بالكواكب و الاحداث الفلكية التي ستؤثر عليك خلال هذه السنة :

1. زحل سوف يستمر بتواجده في بيت الصحة و العائلة خاصتك برج الجدي مما يجعل التوتر يسيطر على هذه الحهتين تحديدا ، لذا عليك الحذر على قراراتك العائلية و الابتعاد عن التهور في القرارات لان الندم سوف يكلفك الكثير داخل العائلة و ربما خصام قد يدوم طويلا ، كما عليك الاعتناء بصحتك التي ستتعرض للسنة الثالثة على التوالي من مشاكل و تراجع و تعب لذا عليك الانتباه على صحتك و مراعاتها قدر الامكان و زيارة الطبيب كلما احتاج الامر لذلك و بالاخص لمواليد 13 الى 22 تشرين الاول اكتوبر ، لكن عليك ان تعرف انك سوف تأخذ استراحة من زحل خلال فصل الربيع حيث يغادر زحل بيت صحتك و العائلة لبرج الدلو مما يجعلك تأخذ استراحة أخيرة قبل الشوط الاخير مما يجعل صحتك تتحسن لفترة قصيرة قبل العودة للعب في فصل الصيف و الخريف .

2. المشتري ايضا سوف يتواجد في بيت العائلة و الصحة خلال هذه السنة و سوف يدعم صحتك بشكل جيد و يخلصك من مشاكل صحية و عائلية و قد يكون لديك العديد من المناسبات العائلية و ربما قد تنجح في شراء بيت جديد او في تحصيل أرث عائلي او تخفيف وزنك او عملية جراحية للخلاص من مشكلة صحية ، و تبدو فترة الربيع هي الافضل لكل هذا ، اما لمن سيتأثر بهذا الامر فهم مواليد 23 أيلول سبتمبر الى 12 تشرين الاول اكتوبر بوجه خاص .

3. المريخ سوف يؤثر عليك خلال هذه السنة ايضا لتواجده في برج الحمل بيت عاطفتك و حياتك الاجتماعية طوال الفترة الممتدة بين 27 حزيران يونيو الى 31 كانون الاول ديسمبر و هي فترة طويلة عليك الحذر بها على قراراتك تجاه حبيبك و لا تكن غيورا شكاكا لانك قد تخسره بأسرع وقت ممكن ، كما عليك الحذر على علاقتك باصدقائك و لا تكن متهورا في كلامك معهم كي لا تندم على الكلام الذي قلته .

4. الزهرة في برج الجوزاء قد يكون لها مفعول ضعيف نوعا ما و التأثير فقط لمن لديه دراسة جامعية فقد تدعمه بنتائج ايجابية و جيدة في الفترة الممتدة بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس

5. كسوف الشمس و خسوف القمر قد يؤثران عليك 3 منهم من 5 و هم :

1. خسوف القمر ليلة 10 على 11 كانون الثاني يناير في برج السرطان و سيؤثر على امورك العملية سلبا خلال هذه الفترة فلا تقم بأي قرار عملي مهم كي لا تخسر و بالاخص مواليد 10 و 11 تشرين الاول اكتوبر

2. خسوف القمر ليلة 4 على 5 تموز يوليو في برج الجدي و سيؤثر على امورك العائلية و الصحية سلبا خلال هذه الفترة و لا تقم بعملية جراحية و بالاخص مواليد 4 و5 تشرين الاول اكتوبر .

3. كسوف الشمس يوم 21 حزيران يونيو في برج السرطان و سوف يؤثر على امورك العملية ايضا فاحذر منه كي لا تندم و بالاخص مواليد 22 تشرين الاول اكتوبر .

العمل

ان هذه السنة ليست سنة العمل فليس هنالك كواكب مهمة لديك او في بيت عملك كالسنة الماضية لذا فليس هنالك تغييرات مهمة على هذا الموضوع الا في الفترات التي تزور كوكب الزهرة بيت عملك و برجك ايضا و هي بين 7 اب اغسطس الى 6 ايلول سبتمبر و من 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين القاني نوفمبر ، اما خسوف القمر في بيت عملك برج السرطان ليلة 10 على 11 كانون الثاني يناير و كسوف الشمس في السرطان في 21 حزيران يونيو فعليك الحذر على اعمالك و من المشاكل به و ايضا من القرارات المتسرعة خلال تلك الفترات .

اما الدراسة فوضعها عادي جدا خلال هذه السنة و ليست كالسنة الماضية لان المشتري لم يعد في بيت دراستك لذا عليك ان لا تعتمد على الحظ و ان تبذل جهودا أكبر في دراستك و بالاخص عند زيارة كوكب المريخ لبيت دراستك بين 3 كانون الثاني يناير و 16 شباط فبراير و قد تكون الفترة ما بين 5 الى 27 ايلول سبتمبر و شهر كانون الاول ديسمبر كاملا هما الافضل للدراسة و احراز نتائج جيدة

اما المال فهو عادي جدا هذه السنة و ليس هنالك من شيء غير اعتيادي و ليس هنالك اموال فوق العادة و لكن هنالك فرصة سريعة لكسب بعض المال بين 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر

العاطفة

الامور العاطفية ايضا خلال هذه السنة غير مدعومة من الفلك بل على العكس هنالك المريخ في بيت عاطفتك و هو مزعج جدا لانه سوف يبقى في بيت عاطفتط ستة أشهر من 27 حزيران يونيو الى نهاية العام مما يحذرك الفلك من مغبة اتخاذ قرارات خاطئة او مستعجلة بحق حبيبك كي لا يكون هنالك ندم او توتر او مشاكل قد لا تنتهي ، لكن هنالك فترات جيدة قد تدخل بها بعلاقة جديدة او تكون لديك فرصة للارتباط و قد تكون هذه الفترات بين 7 شباط فبراير الى 4 أذار مارس و من 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر,

امورك الاجتماعية تبدو مشابهة للوضع العاطفي فعليك الانتباه على علاقتك باصدفائك كي لا تفقد هذه العلاقة بفعل المريخ الذي يجعلك تتصرف مع احبابك بطريقة غير مهذبة و قد تكون قراراتك سريعة و غير حكيمة و لكن هنالك فترات جيدة قد تستمتع بالاجواء الاجتماعية و البرامج و الدعوات و قد تكون بين 7 شباط فبراير الى 4 أذار مارس و من 27 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر.

قد تبدو الامور العائلية متوترة كالسنة الماضية بسبب مواصلة كوكب زحل تواجده ببيت العائلة برج الجدي طوال السنة مما يوتر أمورك العائلية و يحثك على عدم اتخاذ قرارات متسرعة على نطاق العائلة كي لا تندم او تحدث قطيعة مع افراد عائلتك و يبدو ان مواليد 13 الى 22 تشرين الاول اكتوبر هم الاكثر تأثرا بهذه الظروف هذه السنة ، اما المشتري قد دخل الى برج الجدي ايضا من الشهر الماضي و سوف يستمر بتواجدة في الجدي حتى أخر السنة مما يؤثر ايجابا على علاقتك مع افراد اسرتك و هنالك بعض المناسبات العائلية بالاضافة لنجاحك بشراء بيت جديد او الانتقال الى بيت اخر او مدينة اخرى و خصوصا مواليد ايلول سبتمبر و مواليد 1 الى 12 تشرين الاول اكتوبر . اما عند خروج زحل من برج الجدي خلال الربيع فان الامور تصبح افضل على نطاق العائلة و لجميع مواليد الميزان دون اسثناء و تكون هذه الفترة اي بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو الافضل لشراء بيت جديد .

الصحة

الاجواء الصحية حذرة ايضا للسنة الثالثة على التوالي بسبب وجود زحل في بيت الصحة لذا عليك الانتباه على صحتك جيدا و زيارة او استشارة الطبيب كلما احتاج الامر لذلك و خصوصا في الاشهر الاقل حظا و هي بين 1 الى 19 كانون الثاني يناير و من 21 أذار مارس الى 19 نيسان ابريل و من 21 حزيران يونيو الى 22 تموز يوليو و من 23 أب أغسطس الى 22 أيلول سبتمبر و من 21 كانون الاول ديسمبر الى نهاية العام و خصوصا مواليد 13 الى 22 تشرين الاول اكتوبر ، و لا تتهاون يا صديقي مع صحتك و حاول ان تعطها الاهتمام اللازم كي لا تندم ، اما عند زيارة كوكب المريخ الى بيت صحتك بين 16 شباط فبراير الى 30 أذار مارس فتعد هذه أصعب الفترات على الاطلاق لان المريخ يتحد مع زحل و يجعلك عرضة لبعض الحوادث و بالاخص بالقيادة فانتبه ، اما بزيارة كوكب المشتري الى برج الجدي ايضا خلال هذه السنة فان مواليد شهر أيلول سبتمبر بالاضافة الى مواليد 1 الى 12 تشرين الاول اكتوبر فقد يجدوا خلاصا من مرض قد الم بهم في السنوات الماضية و ينجحون بتخفيف وزنهم ، كما قد يكون نشاطهم أفضل من السنوات الماضية .

اما عندما يخرج كوكب زحل من برج الجدي خلال الربيع اي بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو فان هذه الفترة تعد الافضل للصحة و نشاطك و اذا كنت تريد القيام بعملية جراحية مهمة .

العقرب

نص نص

ان هذه السنة تبدو جيدة نوعا ما يا صديقي لان الكواكب الرئيسية تدعمك نوعا ما و ليس هنالك من فترات سيئة لديك خلال هذه السنة الا فترة الربيع التي قد تكون ضاغطة نوعا ما بسبب دخول كوكب زحل الى برج الدلو الذي هو بيت الصحة و العائلة و لكن دخوله سوف يكون لوقت قصير جدا و ليس لوقت طويل ، لذا لنبدأ بتأثيرات الكواكب المهمة و لنبدأ بزحل .

زحل لايزال متواجد في برج الجدي بيت السفر و الحياة الاجتماعية و الدراسة و هو لايزال يفتعل لك بعض التأخير على هذه النواحي للسنة الثالثة على التوالي و بالاخص لمواليد 13 الى 21 تشرين الثاني نوفمبر اللذين عليهم الاهتمام اكثر بدراستهم و عدم التقاعس لان النتائج قد تكون سيئة بالاضافة لمن يقدمون على طلب هجرة او معاملات سفر فقد تتعطل امورهم نوعا ما بالاضافة الى التراجع الاجتماعي التي تعيشه بسبب سوء تفاهم مستمر مع الاشخاص حولك ، لكن انتقال زحل خلال فضل الربيع بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو الى برج الدلو قد يوتر امورك الصحية و العائلية خلال تلك الفترة لذا عليك الاهتمام بوضعك الصحي و علاقتك العائلية و بالاخص مواليد 23 الى 26 تشرين الاول اكتوبر .

المشتري سوف يتواجد في برج الجدي خلال السنة ليدعم مواليد 23 تشرين الاول اكتوبر الى 12 تشرين الثاني نوفمبر بالكثير من الاحداث الاجتماعية و التفوق الدراسي و الفرصة لدعم امورهم بمجال السفر و الهجرة خلال هذه السنة مما يجعل امورك تتحرك اكثر و بسرعة بعد ان كانت بطئية خلال السنتين الماضيتين ، اما انتقال المشتري الى الدلو في اخر اسبوعين من السنة فان الصحة و العائلة قد يتأثران ايجابا فقد يكون عندك خلال من مشكلة صحية او ان تشتري بيتا جديدا او ان تنشغل ببعض البرامج العائلية و خصوصا مواليد 23 و 24 تشرين الاول اكتوبر .

اورانوس لايزال في بيت عاطفتك برج الثور خلال هذه السنة ايضا مما يجعل المفاجئات العاطفية لديك في المرصاد و التغيير في مجال الحب و الوضع العاطفي مايزال قائما خصوصا لمواليد 25 الى 31 تشرين الاول اكتوبر فمنهم من ينفصل فجأءة و منهم من يتزوج فجاءة كما يتغير اصدقائك بشكل مفاجئ و تكتشف بعضهم على حقيقتهم .

اما بالنسبة لكسوف الشمس و خسوف القمر فان تأثيرهم لن يطالك خلال هذه السنة يا صديقي و سوف تكون مرتاح البال ، اذا سنة قد تكون متقلبة كالفصول الاربعة و لكنها ليست سيئة بل تريد الجهد و الصبر في بعض الاحيان .

العمل

الامور العملية قد تكون عادية جدا و ليس هنالك فرص كثيرة و هذا بسبب عدم وجود كواكب مهمة طويلة الامد في بيت عملك برج الاسد و لكن هنالك بعض الفترات خلال هذه السنة و التي قد تتواجد بها الزهرة أما في برجك او في بيت عملك مما يدفع الفرص العملية اليك و هي بين 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر .

الامور الدراسية قد تكون سيئة خلال هذه السنة بفعل زحل المتواجد ببرج الجدي ، لذا الحذر على دراستك و عدم اهمالها لان النتائج لديك خلال هذه السنة تبدو سلبية و خصوصا لمواليد 12 الى 21 تشرين الثاني نوفمبر هم من قد يتأثروا بذلك ، اما زيارة المشتري الى بيت دراستك في ذات الوقت فقد يدعم مواليد العقرب الاخرين ببعض النتائج الايجابية خلال هذه السنة و تكون الفترة الافضل هي خلال الربيع حين مغادرة زحل لبرج الجدي بتلك الفترة بالاضافة الى اخر شهر من السنة ايضا و بالاخص 27 ايلول سبتمبر الى 27 تشرين الاول اكتوبر و من 10 تشرين الثاني نوفمبر الى 1 كانون الاول ديسمبر و من 20 الى 31 كانون الاول ديسمبر حيث يزور عطارد برجك و برج الجدي ، اما الفترة الاخرى فهي قد تكون في فترة الربيع كاملة حيث ينفرد كوكب المشتري في برج الجدي . لكن احذر من زيارة كوكب المريخ الى بيت دراستك بين 16 شباط فبراير و 30 أذار مارس لانه قد يحثك على الاهمال خلال تلك الفترة و الحصول على نتائج متدنية .

اخيرا الوضع المالي يبدو هادئا ايضا و ليس هنالك من امور غير عادية و هذا بسبب خلو برج القوس بيت مالك من اي تأثيرات مهمة يعني كواكب لكن هنالك فترة وحيدة لكسب المال خلال هذه السنة و قد تكون بين 15 و 31 كانون الاول ديسمبر فقط ، لكن عليك الحذر عند زيارة كوكب المريخ الى بيت مالك بين 3 كانون الثاني يناير و 16 شباط فبراير فلا تسرف كثيرا كي لا تجد نفسك واقعا في ورطة مالية كبيرة

العاطفة

الامور العاطفية ليست مهمة خلال هذه السنة ايضا و ذلك بسبب عدم وجود كواكب مهمة قد تدعمك او تقف بمواجهتك بل تبدو الاوضاع عادية خلال هذه السنة لكن هنالك بعض الفترات التي قد تكون بها امورك العاطفية جيدة و قد تدخل في علاقة عاطفية جديدة او ارتباط و هي ممتدة بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر حين تزورك الزهرة و تزور بيت عاطفتك

اورانوس سوف يستمر هذه السنة بزيارته لبرج الثور و لذا فان مواليد تشرين الاول اكتوبر قد يتعرضون لتقلبات كثيرة و عدم استقرار على الناحية العاطفية و ربما مفاجئات قد تغير مجرى حياتك العاطفي و من الممكن ان تكون هذه التغييرات سلبية او ايجابية حسب وقوع الحدث خلال السنة .

اما اوضاعك الاجتماعية فقد تكون عادية خلال هذه السنة و قد تنشغل باعمالك و همومك اكثر من اي شئ اخر لكن هنالك بعض الفترات التي قد تكون بها اجوائك الاجتماعية جيدة و قد تسعد بالدعوات و البرامج التي قد تكون متواجدة لديك و هي بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر

اما وضعك العائلي فقد يكون مهما جدا هذه السنة بسبب زيارة كوكبي زحل و المشتري اليه تباعا هذه السنة ، فزيارة كوكب زحل الى برج الدلو قد تجعل امورك العائلية متوترة مع بعض المشاكل لذا احذر من قراراتك تجاه عائلتك خلال فترة الربيع كاملة و ايضا في الاسبوعين الاخيرين من السنة و بالاخص لمواليد 23 الى 27 تشرين الاول اكتوبر . اما المشتري فهو قد يبدأ زيارة لبيت عائلتك في نهاية السنة و تحديدا بين 17 كانون الاول ديسمبر و نهاية السنة مما يجعل الفرصة متاحة لمواليد 23 و 24 تشرين الاول اكتوبر على موعد مع تغيير مكان اقامة او شراء منزل جديد . كما لا تنسى ان المريخ سوف يزور بيت عائلتك بين 30 أذار مارس و 12 ايار مايو مما يحذرك اكثر من اتخاذ قرارات سريعة تجاه عائلتك لانه سوف يكون ملازم لزحل هنالك خلال تلك الفترة كي لا تندم على قراراتك.

الصحة

الصحة قد لا تبدو مريحة بسبب وجود زحل في بيت الصحة خلال فترة الربيع كاملة و الاسبوعين الاخيرين من السنة حيث يختبر مواليد 23 الى 27 تشرين الاول اكتوبر بعض الامراض المفاجئة و تراجع في النشاط و الصحة خلال تلك الفترات و قد تكون الفترة الاصعب بين 30 أذار مارس و 12 أيار مايو عندما يتحد المريخ و زحل في بيت صحتك لذا الافضل الانتباه على صحتك و الابتعاد عن السرعة في القيادة ، اما الاسبوعين الاولين من السنة فقد يكونا جيدين لجراء عملية تجميلية او النجاح في حمية غذائية .

اما زيارة كوكب المشتري في الاسبوعين الاخيرين من السنة قد يجعل مواليد 23 و 24 تشرين الاول اكتوبر ينتهون من مشكلة صحية ألمت بهم من فترة طويلة .

القوس

بهجة و سرور

ان هذه السنة جيدة بل انت من أفضل الابراج خلال هذه السنة يا صديقي القوس بفضل وجود كواكب عديدة داعمة لك خلال هذه السنة ، مع ان المشتري غير متواجد لديك لكنه سوف يكون في بيت مالك برج الجدي معظم اشهر هذه السنة و الذي سيعمل على دعمك ماليا بشكل جيد لتنتهي من المشاكل المالية التي المت بك خلال السنوات الماضية و بالاخص السنتين الماضيتين ، فهو يجلب لك المال الذي تعبت به في 2019 و يجعل كل من لديه مال لك يعيده اليك لتنتعش أمورك المالية بشكل جيد و بالاخص لمواليد تشرين الثاني نوفمبر و مواليد 1 الى 9 كانون الاول ديسمبر بينما مواليد العشرية الثالثة ( 10 الى 21 كانون الاول ديسمبر ) قد يستمر زحل في الجدي بالضغط على أمورهم المادية و ما يدخل اليك من مال سوف يتم صرفه لكن أفضل بكثير من السنة الماضية ، هنالك فترة يغادر بها كوكب زحل بيت مالك خلال الربيع الى برج الدلو مما يجعل مواليد القوس خلال فترة الربيع وضعهم المالي جيد و ما يتم قنصه من أموال سوف يتم تخزينه بشكل جيد ، اما انتقال المشتري في الاسبوعين الاخيرين من السنة لبرج الدلو سوف يجعل امورك الدراسية تتحسن و مخططات السفر تكثر بشكل جيد و منكم من ينال غربة او هجرة و بالاخص مواليد 22 تشرين الثاني نوفمبر .

كما قلنا سابقا ان زحل لايزال في برج الجدي يضغط امورك المالية خلال هذه السنة و لكن فقط لمواليد 10 الى 21 كانون الاول ديسمبر الذي عليهم الحذر طوال السنة باستثناء فترة الربيع على مصاريفهم المالية و كيفية ادارة اموالهم كي لا يقعوا بالندم و في خانة عدم الرجوع الى الوضع الطبيعي ، انتقال زحل في الاسبوعين الاخيرين الى برج الدلو يضغط امورك الدراسية قليلا و لكن ينقذك المشتري بنتائجك ، اما بالسفر فتسعى الى هجرة او مغاددرة مكان اقامتك و بالاخص مواليد 22 تشرين الثاني نوفمبر .

كوكب الزهرة سوف يستضيفه برج الجوزاء لمدة تزيد عن أربعة أشهر و برج الجوزاء هو بيت العاطفة و الحياة الاجتماعية ، مما يجعل الفترة الممتدة بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس فترة مميزة جدا للارتباط او الدخول في علاقة جديدة ، كما تزداد جاذبيتك للجنس الاخر و تزداد شعبيتك ايضا بين الناس و تكثر التزاماتك الاجتماعية و عدد أصدقائك و لكل مواليد القوس بلا استثناء . فتبدو حياتك سعيدة بين المال و الامور العاطفية و شعبيتك بين الناس لتجعلك هذه السنة تتصدر الابراج الاكثر حظا بالاضافة الى الجوزاء و العذراء .

الامور السلبية قد لا تكون متواجدة بقوة خلال هذه السنة ، قد يكون هنالك تأثيرات بسيطة من خسوف القمر و كسوف الشمس عليك لكنها لفترة محدودة و ليست طويلة الامد ، فهنالك خسوف القمر في برجك ليلة 5 على 6 حزيران يونيو مما يحذرك خلال هذين اليومين من مغبة العدوانية و القرارات السلبية ، اما بالنسبة لخسوف القمر في برج الجوزاء ليلة 29 على 30 تشرين الثاني نوفمبر فهو قد يوتر امورك العاطفية و الاجتماعية خلال هذين اليومين و تشعر بالتوتر و الغضب ، اما كسوف الشمس في برجك يوم 14 كانون الاول ديسمبر فقد يعود التوتر اليك خلال هذا اليوم مع بعض الاحداث التي قد تجعل حياتك صعبة نوعا ما خلال ذلك اليوم .

اذا سنة جيدة يا صديقي القوس و بالاخص على الناحية العاطفية و الاجتماعية و المالية ، بينما تكون الاجواء العملية هادئة و الانتباه على دراستك جيدا خلال الربيع .

العمل

ان بيت عملك برج العذراء خالي من اي كواكب مهمة خلال هذه السنة ، فليس هنالك من احداث غير عادية جيدة او سيئة لانك الكواكب المهمة بعيدة كل البعد عن بيت عملك برج العذراء و لكن هنالك الكواكب السريعة التي تتواجد لفترة قليلة في بيت عملك برج العذراء و قد يكون منها كوكب الزهرة الذي قد يجلب لك بعض الفرص المهمة عند تواجده في برج العذراء بين 2 و 27 تشرين الاول اكتوبر بالاضافة انه يجلب لك السعادة العملية ايضا و بعض الفرص حين تواجده في برجك بين 15 و 31 كانون الاول ديسمبر ، اذا اخر السنة هي التي قد تكون مميزة يا صديقي بالنسبة للعمل و لفترات قليلة عكس السنة الماضية التي كانت مليئة بالفرص و الاحداث العملية الجيدة .

اما الاوضاع الدراسية فقد تكون مهمة بفترات قليلة خلال هذه السنة نظرا لزيارة كوكب زحل الى بيت دراستك برج الدلو خلال الربيع بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو حيث عليك التركيز اكثر على دراستك خلال هذه الفترة و بالاخص مواليد 22 الى 27 تشرين الثاني نوفمبر لانه اذا كان في اهمال من طرفك فانت لن تنجح و لن تكون هنالك اخبار سارة و كذلك الامر في نهاية السنة في الاسبوعين الاخيرين منها ، لكن قد يكون الوضع افضل من الربيع لان في ذلك الوقت سوف ينضم المشتري الى زحل في بيت دراستك و يدعمك بشكل جيد .

اما افضل الفترات الدراسية التي قد تكون متواجدة لديك خلال هذه السنة فهي بين 1 الى 13 كانون الثاني يناير و من 16 شباط فبراير الى 2 اذار مارس و من 1 الى 20 كانون الاول ديسمبر .

اما بالنظر الى الناحية المالية فهي مختلفة بين مواليد برج القوس ، فكما قلنا سالفا ان زحل لايزال موجود طوال السنة باستثناء فترة الربيع لذا على مواليد 10 الى 21 كانون الاول ديسمبر الانتباه على مصاريفهم طوال هذه السنة و هنالك الكثير من المصاريف بانتظارك مع ان هنالك اموال قد تدخل الى جيبك و لكن سوف تجد لها مكان لصرفها لا محالة يا صديقي ، اما مواليد شهر تشرين الثاني نوفمبر و مواليد 1 الى 9 كانون الاول ديسمبر سوف يكون لديهم العديد من الفرص لكسب المال خلال هذه السنة و التحسن المالي في الطريق اليك من مبالغ متأخرة اليك او مكافأة مالية او من زيادة في الراتب و بالاخص في فترة الربيع التيي تعد الافضل لكل مواليد برج القوس.

لكن عليك ان تنتبه من مصاريفك المالية بين 16 شباط فبراير الى 21 أذار مارس لان المريخ سيكون في بيت مالك و هذا قد يعرضك لمصاريف كبيرة مع تواجده مع زحل في برج الجدي خلال تلك الفترة و تعتبر هذه الفترة من اصعب الفترات المالية خلال هذه السنة و بالاخص لمواليد 10 الى 21 كانون الاول ديسمبر .

العاطفة

ان هذه السنة هي سنة العاطفة لانه يوجد كوكب مهم في بيت عاطفتك برج الجوزاء الا وهو الزهرة الذي سيقبع في بيت عاطفتك بين نيسان ابريل و أب أغسطس مما يجعل الوضع العاطفي مميز جدا و لديك العديد من الفرص للارتباط و الدخول في علاقة عاطفية جديدة و تكون جاذبيتك في أعلى مستوياتها كما قد تكون حياتك الاجتماعية مسلية اكثر من السنوات الماضية و قد يدخل العديد من الاصدقاء الى حياتك ، و تنشغل بالعديد من الدعوات الاجتماعية و تكون شعبيتك عالية بين الربيع و الصيف ، كما هنالك فترة اخرى جيدة لدعم وضعك العاطفي و الاجتماعي في نهاية السنة و هي بين 15 و 31 كانون الاول ديسمبر حيث الزهرة تزورك و تعود الاجواء جيدة عاطفيا و اجتماعيا . ، لكن عليك الانتباه على وضعك العاطفي اثناء خسوف القمر ليلة 29 على 30 تشرين الثاني نوفمبر في برج الجوزاء و عليك الانتباه على علاقتك بشريك حياتك خلال تلك الفترة .

و بالنظر الى العائلة فالاجواء هادئة و قد لا تعطي عائلتك الاهتمام لان ليس هنالك من شئ مهم على هذا الصعيد خلال هذه السنة و لكن قد تكون هنالك فترات تعطي العائلة اهتمامك بين 13 كانون الثاني يناير الى 7 شباط فبراير بسبب بعض المناسبات العائلية الحلوة او ربما لاحداث اخرى لمصلحتك و لكن خلال هذه الفترة قد يكون لديك الفرصة ايضا لشراء بيت او تغيير مكان اقامتك ، لكن عليك الانتباه اثناء دخول المريخ الى بيت عائلتك بين 12 أيار مايو الى 27 حزيران يونيو فلا تتخذ اي قرارات عائلية قد تندم عليها يا صديقي .

الصحة

الاوضاع الصحية جيدة خلال هذه السنة يا صديقي القوس بسبب عدم وجود كواكب مهمة في بيت صحتك كما ان المشتري يدعم نشاطك و حركتك و تبدو صحتك أفضل من السنوات الماضية ، لذا فانه ليس هنالك من صعوبات او تراجع على نطاق الصحة بشكل مهم ، و لكن هنالك فترات خلال هذه السنة قد تتراجع صحتك بها و تشعر بقلة النشاط او التعب و هي بين 19 شباط فبراير الى 20 أذار مارس و من 20 ايار مايو الى 21 حزيران يونيو و من 23 تشرين الاول اكتوبر الى 21 تشرين الثاني نوفمبر و قد تنشغل بحمية غذائية او بعمليات جراحية تجميلية بين 13 كانون الثاني يناير الى 7 شباط فبراير و قد تكون النتائج جيدة و كما تريد ، لكن هنالك المريخ بين 12 أيار مايو الى 27 حزيران يوينو و منه عليك ان تقلق يا صديقي من الحوادث بشكل عام و خصوصا في قيادتك للسيارة .

الجدي

ابيض و اسود

ان هذه السنة هي أبيض و اسود يا صديقي ، و هي تعبر حقيقة عن هذا الاسم بسبب وجود كوكبين مختلفين الى حد بعيد و هما المشتري الذي يمثل اللون الابيض و زحل الذي يمثل اللون الاسود ، هذا الخليط الذي سيجتمع مع بعضه هذه السنة بسبب وجود الكوكبين الكبيرين العظيمين في برجك مما يجعل الامور غريبة نوعا ما و متقلبة بين الحظ الذهبي الذي قد يؤثر في بعض الاحيان عليك و بالاخص لمواليد 22 كانون الاول ديسمبر الى 9 كانون الثاني يناير و بين الحظ العاثر الذي سيؤثر على مواليد 10 الى 19 كانون الثاني يناير .

انه من المضحك ايضا ان كلا الكوكبين سوف يغادرون برجك في ذات الوقت في ديسمبر القادم و لكن زحل سوف يقوم بمغادرة بسيطة لبرجك و العودة اليه بين 21 أذار مارس و 30 حزيران يونيو مما يجعل المشتري يتمتع ببرجك لوحده و يؤثر عليك تأثيرات رائعة جدا قد تكون هي الافضل خلال الربيع .

اذا لنبدأ بالمشتري الذي سيكون في ضيافتك من بداية السنة و حتى 18 كانون الاول ديسمبر أي معظم السنة و سوف يؤثر على جميع مواليد الجدي كافة المواليد و لكن سوف يكون التأثير الاكبر على مواليد 22 كانون الاول ديسمبر الى 9 كانون الثاني يناير اللذين لن يتأثروا كثيرا بزحل الموجود بالجدي لانه يؤثر على مواليد العشرية الثالثة بشكل خاص و هنا المشتري يدفع بالكثير من الفرص المهمة و الذهبية لتحسين حياتك الى الافضل و بكافة المجالات كل حسب هواه و قد تكون الفترة الافضل خلال الربيع حيث تتخلص من زحل لفترة حيث تتمتع بقوة الحظ من المشتري من شعبية و حضور و حظ و اخبار و احداث جيدة و فرص مهمة ، هي ستكون طوال السنة و لكن الربيع قد تشعر اكثر بهذه الاجواء الحلوة و الممتعة .

اما بالنسبة للاجواء الاخرى فقد تكون هنالك تأثيرت صعبة منها زحل و المريخ و كسوف الشمس و خسوف القمر و لنبدأ بهم على التوالي :

زحل سوف يؤثر هذه السنة عليك يا جدي ايضا و حتى 16 كانون الاول ديسمبر حيث يخرج نهائيا من برجك من غير عودة ، لكن سيخرج قبلا خلال الربيع بين 21 أذار مارس و 30 حزيران يونيو مما يجعلك ترتاح قليلا بين الشوطين و لكن قد يكون مواليد 10 الى 19 كانون الثاني يناير هم الاكثر تأثرا من تأثيرات زحل السلبية خلال هذه السنة .

المريخ سوف يؤثر عليك سلبا لانه متواجدة لمدة طويلة في برج الحمل بيت الصحة و العائلة ، لذا عليك يا مولود الجدي الحذر على صحتك و بالاخص على قيادتك للسيارة ومن الحوادث بشكل عام خلال الفترة ما بين 27 حزيران يونيو الى 31 كانون الاول ديسمبر كما عليك الحذر على أمورك العائلية التي قد تكون متهور بها و بقراراتك مع افراد عائلتك لذا عليك ان تكون دبلوماسي جدا في معاملتك معهم و تحذر في معاملات شراء بيت أذا كنت تريد ذلك .

اما التأثير الاخير السلبي فهو كسوف الشمس و خسوف القمر الذي ستتأثر بثلاث منه خلال هذه السنة ، فالاول خسوف القمر في برج السرطان ليلة 10 على 11 كانون الثاني يناير و كسوف الشمس في برج السرطان يوم 21 حزيران يونيو قد يؤثران على اوضاعك العاطفية بشكل خاص و الاجتماعية بشكل عام اثناء فترة خسوف القمر و كسوف الشمس، اما خسوف القمر في برجك ليلة 4 على 5 تموز يوليو فعليك الحذر منه لانه سيؤثر عليك سلبا خلال تلك الفترة و من المفضل عدم اتخاذ قرارات مهمة لانك قد تخطئ و تندم .

في النهاية زحل سوف يمكث في بيت مالك برج الدلو خلال فترة الربيع اي بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو لذا عليك الانتباه على مالك و عدم الصرف بطريقة جنونية لانك قد تجد نفسك بوضع صعب ، و منكم من ينتهي به الوضع لاستعارة قروض من البنك و بالاخص مواليد 22 الى 27 كانون الاول ديسمبر .

العمل

قد تكون الاجواء العملية مختلفة عن السنة الماضية بسبب وجود زحل و المشتري في برجك يا صديقي و خصوصا مواليد 1 الى 12 كانون الثاني يناير اللذين سوف يكونوا اكثر المتأثرين بهذه السلبية لذا عليك ان تكون حذرا في قراراتك ولا تجعل الاستقالة امام عينيك مهما حدث لان النتيجة لن تكون لصالحك يا صديقي ، لكن هنالك فضل الربيع الذي سيريحك من زحل و ليس هذا فحسب فان المشتري سوف يجعل الامور أفضل لان المشتري سوف يكون لديك من بداية السنة و يجعلك تشعر بالراحة و تأتي لك الفرص العملية المهمة و الذهبية و تعد فترة الربيع هي الافضل لان كل مواليد الجدي سوف يتأثرون بهذه التأثيرات الايجابية و منهم مواليد العشرية الثالثة ، اما مواليد العشرية الاولى و الثانية فسوف يكون تأثيرات المشتري بالعمل افوى من زحل و مستمرة منذ بداية السنة و حتى نهايتها و قد يكون هنالك فرص مهمة لتغيير عملك الى الافضل .

و قد تكون أفضل الفرص هذا العام بالنسبة للعمل عندما يتحد كوكب المشتري في برجك مع كوكب الزهرة في بيت عملك و هي قد تكون بين 27 تشرين الاول اكتوبر و 21 تشرين الثاني نوفمبر .

لكن عليك الابتعاد عن الاهمال في عملك يا صديقي حين يتفاعل المريخ في الميزان مع زحل في برجك فقد ينتج وضع صعب و متوتر اذا حدث فالافضل ان لا تدعه يحدث بكمح جماح غضبك و السكوت عن القرارات و هي بين 16 شباط فبراير الى 21 أذار مارس .

اما دراسيا فالاوضاع الدراسية صعبة بسبب زحل ايضا و عليك بذل مجهود اكبر من اللازم لان سوء الطالع يرافقك و لكن هنالك فترات تكون بها دراستك جيدة و نتائجك بها مميزة بسبب مثابرتك و اجتهادك 1 كانون الثاني يناير الى 3 اذار مارس .

و بالذهاب الى الوضع المادي فالاوضاع مهمة جدا هنا بسبب ذهاب كوكب زحل الى بيت مالك خلال فصل الربيع اي بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو و في الاسبوعين الاخيرين من السنة و هذا ما قد يوجب عليك الانتباه على مصاريفك و عدم الانصياع خلف رغباتك لانك قد توضع بمكان حرج بالنسبة للمال و بالاخص مواليد 22 الى 27 كانون الاول ديسمبر .

و قد تعد الغترة الاصعب حين يندمج كوكب المريخ مع زحل في بيت مالك بين 30 أذار مارس الى 12 أيار مايو حين التهور و سوء الطالع بالمال يتلازمان حينها تشعر بالخسائر لامحالة .

لكن هنالك فترة جيدة و وحيدة قد تكسب بها بعض المال حين يدخل كوكب الزهرة لبيت مالك برج الدلو بين 1 و 13 كانون الثاني يناير فقط حين تتحسن امورك المالية و تشعر بالراحة و لكنها فترة قصيرة ليس الا .

العاطفة

هذه ليست سنة الارتباط بل على العكس فان امورك العاطفية قد تتعرض للامتحان و جس النبض بسبب زحل الذي سيمتحن علاقتك العاطفية مع شريك حياتك ، فاذا كانت فوية علاقتك بشريك حياتك فسوف تبقى هذه العلاقة مع بعض المشاكل الصعبة التي قد تزوركما بين الحين و الاخر ، اما اذا كانت العلاقة ضعيفة فقد لا تعد موجودة بعد تأثيرات زحل ، لذا عليك الحذر في قراراتك العاطفية و عدم الاستسلام للافكار السيئة عن شريك حياتك و بالاخص مواليد 10 الى 19 كانون الثاني يناير .

لكن هنالك بعض الاخبار الجيدة فانت كما تعلم ان الزهرة تزور برج السرطان فهي تدعمك ببعض الفرص للدخول بعلاقة عاطفية جديدة او ارتباط و خلال هذه السنة ستكون هذه الفرصة بين 7 أب أغسكس و 6 ايلول سبتمبر و هي الفترة الوحيدة فقط لان الزهرة لن تزور برجك بتاتا خلال هذه السنة .

من العاطفة الى الاجواء الاجتماعية التي قد تكون متوترة بسيبب زحل ايضا و قد تخسر بعض الاصدقاء خلال هذه السنة ايضا فلا تغضب فالاصدقاء اللذين قد تخسرهم خلال هذه السنة ايضا قد يكون الافضل لك ان تخسرهم فانت بلا حاجة لهم لان زحل قد يكشف لك الجيد من السيء و خسرانك لهم هو شيء ايجابي ايضا و ليس بسلبي بتاتا ، و ليس اصدقائك وحدهم من سيكونوا قليلين هذه السنة بل الدعوات الاجتماعية و المناسبات التي قد تدعى اليها قد لا تكون كثيرة و تقل شعبيتك بين الناس و هذا شيء عادي جدا لمن لديه زحل في برجه و بالاخص مواليد 10 الى 19 كانون الثاني يناير .

عائليا تبدو الامور صعبة نوعا ما بسبب تواجد المريخ في بيت عائلتك في الست أشهر الاخيرة لذا عليك الحذر على قراراتك العائلية و تصرفاتك مع افراد عائلتك خلال الفترة ما بين 27 حزيران يونيو و نهاية العام كي لا تندم على اي قرار اتخذته و لكن هنالك فترة جيدة وحيدة بها فرصة لشراء بيت جديد او قد تكون بها اخبار عائلية جيدة او مال ارث و هي بين 7 شباط فبرايرر الى 4 أذار مارس .

ممكن ان تسأل اليس هنالك تأثير للمشتري على الامور العاطفية و الاجتماعية و العائلية ؟؟؟ سوف اجاوبك بنعم . لكن سوف يكون التأثير مقتصرا على مواليد 22 كانون الاول ديسمبر الى مواليد 9 كانون الثاني يناير و قد تلمس هذا الوضع جيد بشكل كبير فقط قس فترة الربيع عندما يغيب زحل عن برجك اكثر من باقي الفترات .

الصحة

الاجواء الصحية قد تبدو صعبة بفعل زحل للسنة الثالثة على التوالي مع تواجد المريخ في بيت صحتك لست اشهر كاملة بين 27 حزيران يونيو و نهاية العام ، لذا الافضل ان تنتبه على صحتك و ان تستشير طبيبا كلما لزم الامر لان زحل قد يخرح لك امراضا بشكل فجائي و بدون مقدمات و خصوصا خلال الاشهر الاقل حظا و هي بين 21 أذار مارس الى 19 نيسان ابريل و من 21 حزيران يونيو الى 22 تموز يوليو و من 22 أيلول سبتمبر الى 23 تشرين الاول اكتوبر و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 21 كانون الاول ديسمبر .

اما المريخ اثناء تواجده بزاوية 90 مع زحل في برجك هنا تكون الكارثة الحقيقة التي يوجب عليك بها الانتباه من الحوادث بشكل عام و من القيادة بشكل خاص و قد تكون هذه الفترة ما بين 30 حزيران يونيو الى 16 كانون الاول ديسمبر على وجه التحديد

اخيرا المشتري قد يجعل مواليد 22 كانون الاول ديسمبر الى 9 كانون الثاني يناير يتحسنون تباعا خلال السنة اذا كانوا يعانون من مشاكل صحية خلال السنة الماضية و هذا هو الخبر الافضل بالصحة خصوصا بين 7 شباط فبراير الى 3 أذار مارس حيث تنجح في الخلاص من مشكلة صحية او حمية غذائية او عملية تجميلية .

الدلو

تغييرات دراماتيكية

هذه السنة هي بداية التغييرات الدراماتيكية يا صديقي الدلو لان كوكب زحل سوف يبدأ زيارة خاطفة الى برجك خلال هذه السنة ليجعلك تعيش قليلا ما ستعيشه خلال السنوات القادمة من ضغوطات و احداث قد تجعلك تتغير قليلا تجاه نفسك و تجاه الاخرين و تجاه الحياة ، لذا فان فترة الربيع قد تكون هي الاصعب بالنسبة اليك حين يزورك كوكب زحل خلال الفترة الممتدة بين 21 أذار مارس و 30 حزيران يونيو لذا عليك الحذر خلال هذه الفترة من قراراتك او ان تسيطر عليك الكأبة و تجعلك تتخذ قرارات خاطئة لان الحياة قد تتغير معك قليلا و تجعلك تشعر بضرورة ان تتغير و ان تستخدم الغيارات العكسية بدل ان تستخدم البريكات المفاجئة لان من الممكن ان تحدث الضرر لنفسك و على كافة المجالات و بالاخص مواليد 20 الى 27 كانون الثاني يناير .

و قد يزعجك ايضا اورانوس ايضا خلال هذه السنة بتواجده ببرج الثور بيت صحتك و عائلتك التي قد تحدث بها مفاجئات قد لا تكون لصحالحك بأغلب الاوقات و بالاخص خلال فترة الربيع التي سوف تكون الاصعب لان زحل و اورانوس سوف يكونان على تعامد لذا الحذر على قراراتك العائلية و ان تنتبه على صحتك بالاخص خلال فترة الربيع و بالاخص مواليد كانون الثاني يناير بشكل عام .

المشتري سوف يزورك هذه السنة و لكن في الاسبوعين الاخيرين من السنة لكن لسوء حظك ان زحل سوف يدخل الى برجك في ذات الوقت مما قد لا يشعرك بتأثيرات المشتري الجذابة ، لكن قد يكون هنالك بعض الحظوظ لبعض منكم لكن من المؤكد ليس لمواليد كانون الثاني يناير بل لمواليد شهر شباط فبراير اللذين قد يشعرون ببعض الحظوظ لكن كما قلنا سابقا لفترة قصيرة و هي اسبوعين فقط هما اخر اسبوعين من 2020.

لكن لحسن الحظ ان حركات خسوف القمر و كسوف الشمس هذه السنة لن تنال منك و سوف يكون تأثيرها بعيدا جدا عنك و هذا ممتاز جدا ، لكن المريخ قد يمكث كثيرا في بيت سفرك و دراستك و حياتك الاجتماعية حيث عليك الحذر بين 27 حزيران يونيو و نهاية السنة من اهمالك في دراستك و نتائجك السلبية في الدراسة بالاضافة علاقاتك مع من حولك قد تتوتر بسبب قراراتك المتهورة ، كما عليك الحذر بسفرك كي لا تتعطل امورك و تأكد من اوراقك قبل كل عملية سفر .

اذا يا صديقي الدلو لقد شرحنا بما فيه الكفاية عن مرور زحل عليك خلال فترة الربيع و ايضا زيارة المريخ و زيارة كوكب المشتري الخاطفة بنهاية السنة ، لكن باقي السنة اي معظمها قد تكون هادئة و ليس هنالك من تغييرات مهمة قد تحدث خلال الشتاء الصيف و الخريف مما يحثنا على دعمك لاقتناص الفرص التي قد تلوح امامك على جميع الاتجاهات خلال تلك الفترات لان السنوات القادمة قد تكون أصعب من هذه السنة الهادئة نوعا ما .

العمل

هذه السنة ليست سنة العمل لك يا دلو لان بيت عملك فارغ مما يجعل الفرص العملية غير موجودة في أغلب الاوقات لكن عند زيارة كوكب الزهرة الى برجك و الى بيت عملك برج العقرب قد يدفع اليك ببعض الفرص العملية و هي بين 1 الى 13 كانون الثاني يناير و من 21 تشرين الثاني نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر .

و لكن عليك ان تحذر من بعض القرارات المتهورة التي قد تصدر من قبلك باتجاه عملك في اول ثلاث ايام من السنة ، اما عند زيارة كوكب زحل الى برجك بين 21 أذار مارس الى 30 حزيران يونيو فانت على موعد مع بعض المشاكل و التعطيلات العملية و تناثر الفرص و تشعر انك مظلوم في عملك و التقدير عنك بعيد فالافضل ان لا تتخذ اي قرار عملي مهم مهما تعرضت للمشاكل و الضغوطات العملية خلال الربيع لانك سوف تندم لامحالة و سوف تجلس في البيت بدون عمل ، فاحذر الاستقالة و خصوصا مواليد 20 الى 27 كانون الثاني يناير هم الاكثر تأثرا بزحل .

اما الدراسة فقد تكون خطرة هذه السنة بسبب زحل بداية خلال فصل الربيع كاملا و من ثم المريخ في بيت الدراسة طوال الست أشهر الاخيرة و من حزيران يونيو الى كانون الاول ديسمبر ، لذا عليك عدم اهمال دراستك و اعطاء جهد أكبر في دراستك و عدم الاتكال على الحظ بتاتا لان النتائج قد تكون مفاجئة لك و عكس ما ترغب و بالاخص لمواليد كانون الثاني يناير لكن قد يكون هنالك فرص جيدة بالدراسة و لتحصل على نتائج جيدة بين 16 كانون الثاني يناير الى 2 شباط فبراير و من 7 شباط فبراير الى 4 اذار مارس و من 10 الى 27 نيسان ابريل حين زيارة كوكب عطارد و الزهرة الى برجك و بيت دراستك .

اما الامور المالية فليس هنالك من شئ ضد وضعك المالي فلا يوجد كواكب مهمة في برج الحوت لكن هنالك فرص لكسب بعض المال خلال هذه السنة بين 13 كانون الثاني يناير الى 7 شباط فبراير و هي الفرصة الوحيدة لدخول الاموال الى جيبك

العاطفة

الامور العاطفية ليست مهمة خلال هذه السنة و اقول ذلك بسبب انه لا يوجد اي من الكواكب المهمة التي قد تدعمك او تقف بمواجهتك بل تبدو الاوضاع عادية خلال هذه السنة ، لكن هنالك بعض الفترات التي قد تكون بها امورك العاطفية جيدة و قد تدخل في علاقة عاطفية جديدة او ارتباط لكن هذه الفرص عابرة و سريعة و هي ممتدة بين 1 الى 13 كانون الثاني يناير و من 6 ايلول سبتمبر الى 2 تشرين الاول اكتوبر ، لكن عليك الحذر من قراراتك العاطفية المتهورة عند زيارة كوكب زحل الى برجك خلال الربيع لانك من الممكن ان تخسر حبيبك اذا كان بينكما مشاكل متراكمة من الماضي لان زحل سوف يعصف بعلاقتكم فاذا كنت قوية فانها تبقى و اذا لم تكن قوية فانها سوف تختفي و بالاخص لمواليد 20 الى 27 كانون الثاني يناير . .

اما اوضاعك الاجتماعية فقد تكون عادية خلال هذه السنة و قد تنشغل باعمالك اكثر من اي شئ اخر لكن هنالك بعض الفترات التي قد تكون بها اجوائك الاجتماعية جيدة و قد تسعد بالدعوات و البرامج التي قد تكون متواجدة لديك و هي في نفس الفترات الذي ذكرناها سابقا و هي في الاسبوعين الاولين من السنة و خلال شهر أيلول سبتمبر .

اما وضعك العائلي فقد يكون هو الاهم و هذا بسبب زيارة كوكب اورانوس لبيت عائلتك ، فهنالك بعض التغييرات المهمة على وضعك العائلي و ايضا على علاقتك بافراد عائلتك و قد تعمل على تغيير مكان اقامتك خصوصا لمواليد 25 الى 29 كانون الثاني يناير ، كما ان هنالك فترات قد تكون افضل على هذا النطاق و هنالك بعض الامور الجيدة داخل العائلة و بعض المناسبات العائلية التي قد تفرحك وهي بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل .

الصحة

الصحة قد لا تكون سيئة خلال هذه السنة لكن ليست في أحسن احوالها بسبب اولا تواصل تواجد اورانوس في بيت صحتك مما يدعونا ان نحذرك الى الاعتناء بصحتك اكثر و قيادتك للسيارة و من الحوادث بشكل عام كما تفاجئك صحتك ببعض الاخبار التي قد تكون أيجابية او سلبية حسب وقوعها و بالاخص لمواليد 25 الى 29 كانون الثاني يناير . و ثانيا بسبب زحل خلال الربيع الذي يضغط صحتك بشكل كبير و قد يجعل نشاطك قلبل نوعا ما خلال تواجده لديك مما يجعل من الضروري لك مراجعة الطبيب كلما احتاج الامور و بالاخص مواليد 20 الى 27 كانون الثاني يناير

اما الفترات الاصعب خلال هذه السنة بالنسبة لوضعك الصحي فقد تكون بين 1 الى 19 كانون الثاني يناير و من 19 نيسان ابريل الى 20 ايار مايو و من 22 تموز يوليو الى 22 أب أغسطس و من 21 كانون الاول ديسمبر الى اخر العام .

اخيرا خبر جيد لك قد ينشغل بعض منكم بحمية غذائية او عملية جراحية لتحسين وضعه العام او للقيام بعملية للخلاص من مشكلة معينة ، و قد تكون الفترة ما بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل و هي الافضل لذلك لاي مبادرة صحية تريد القيام بها و تحتاج الى حظ.

الحوت

خفي حنين

ان هذه السنة قد تبدو هادئة يا صديقي كما كانت 2018 ، فالمشتري خرج من القوس و لم يبقى له تأثير على الوضع العملي بل هو بعيد عنك هذه السنة في الجدي و من ثم في الدلو ، اما زحل فهو ايضا بعيد بتأثيراته السلبية عنك في الجدي و في الدلو ايضا و هذا وضع جيد . لكن هنالك كواكب صعيرة قد تؤثر عليك هذه السنة و قد تكون تأثيراتها قوية لانها سوف يكون مكوثها طويلا في احد الابراج التي يؤثر عليك ، قمثلا الزهرة سوف تقضي حوالي 4 اشهر الى 5 في برج الجوزاء بيت الصحة و العائلة خاصتك مما يجعل الامور العائلية مهمة لك و قد تكون المناسبات العائلية خلال الفترة ما بين نيسان ابريل الى أب أغسطس كثيرة جدا و تنجح ايضا بشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة ، كما تنجح يا صديقي بالحصول على أرث عائلي قد طال انتظارة ، اما بالنسبة للامور الصحية فقد تكون جيدة و تنجح بعملية جراحية او تنتهي من مرض الم بك لفترة طويلة ، كما تنجح في القيام بحمية غذائية خلال هذه الفترة و تكون صحي جدا .

اما بالنسبة للكوكب الثاني الذي سيؤثر عليك هو المريخ و لكن لن يكون تأثيره جيدا لان المريخ معروف بتأثيره المتهور و السلبي على أي مكان يدخل له ، و هو سيكون لمدة ست أشهر في برج الحمل بيت المال لديك بين 27 حزيران يونيو و نهاية العام ، مما يجعلك تتهور في مصاريفك و سوف تدير اموالك بشكل خاطئ مما يجعل وضعك المالي في الجزء الثاني من السنة سيئ جدا لذا عليك الحذر يا صديقي كي لا تجعل سنتك سيئة لان المال مهم و هو يؤثر على كافة الامور الاخرى .

و بالانتقال الى كسوف الشمس و خسوف القمر فسيكون هنالك ثلاث تأثيرات عليك و هي :

1. خسوف القمر ليلة 5 على 6 حزيران يونيو في برج القوس سوف يؤثر على امورك العملية ، لذا الافضل ان لا تتخذ قرارات مهمة على نطاق العمل بين 5 و 6 حزيران يونيو فانت ستتعرض لمشاكل بعملك و ضغوطات و بالاخص مواليد 5 و 6 أذار مارس .

2. خسوف القمر ليلة 29 على 30 تشرين الثاني نوفمبر في برج الجوزاء و سوف تؤثر على وضعك الصحي و العائلي سلبا فاحذر من القرارات السريعة على هذه الناحية كي لا تندم و حاول ان تعتني بصحتك اكثر خلال هذين اليومين و بالاخص مواليد 29 شباط فبراير و 1 أذار مارس

3. كسوف الشمس يوم 14 كانون الاول ديسمبر في برج القوس و ايضا يؤثر على امورك العملية فيجعل وضعك لا تحسد عليه خلال ذلك اليوم و بالاخص مواليد 14 أذار مارس

اذا الاحداث قد تبدو قليلة هذه السنة و لكن ليست سيئة لهذا الحد لكن قد تخرج من هذه السنة بخفي حنين فلا تتوقع ان يحصل الكثير لكنك بوضع جيد في أخر الامر و لن تكون هنالك مشاكل او تأثيرات سيئة لحد ما .

العمل

ان الاعمال جيدة خلال هذه السنة فليس هنالك اي من معوقات امامك للمضي باعمالك الى الامام بعد ان كسبت الكثير في السنة الماضية اثناء تواجد المشتري في بيت عملك ، لكن هذه السنة سوف تمضي باعمالك التي ربحتها و سوف تعمل على دعمها لان لا يوجد امامك معوقات و كذلك لا فرص جديدة الا في بعض الفترات التي هي بين بين 13 كانون الثاني يناير و 7 شباط فبراير و من 15 الى 31 كانون الاول ديسمبر عندما يزورك كوكب الزهرة و عندما يزور بيت عملك برج القوس ، كما عليك الحذر على اعمالك حين زيارة كوكب المريخ الى بيت عملك بين 3 كانون الثاني يناير و 16 شباط فبراير فلا تتهور بكلام و قرارات قد تندم عليها بعد ذلك .

اما الامور الدراسية فقد تكون جيدة يا صديقي و نشاطك و اجتهادك في الدراسة قد يجعلانك تحصل على نتائج جيدة في الدراسة و خصوصا بين 4 اذار مارس الى 3 نيسان ابريل و من 27 نيسان ابريل الى 11 ايار مايو .

و بالنظر الى الوضع المالي يا صديقي لك خلال هذه السنة فقد نلاحظ ان الاجواء سيئة نوعا ما بسبب ملازمة كوكب المريخ لبيت مالك بين 27 حزيران يونيو و نهاية العام لذا عليك الانتباه من المصاريف الغير مبررة لان وضعك المالي سوف يتأزم و سوف يكون وضعك سيئا اذا لم تعرف ان تتحكم باموالك يا صديقي ، اما اذا تريد كسب الاموال خلال هذه السنة فتبدو الفترة الوحيدة هي عند زيارة كوكب الزهرة لبيت مالك برج الحمل بين 7 شباط فبراير الى 4 أذار مارس مما يدخل الى جيبك بعض الاموال .

العاطفة

بالنسبة للعاطفة خلال هذه السنة فقد تكون جيدة و هادئة في ان واحد فاذا كنت في علاقة عاطفية فالاجواء جيدة بينك و بين شريك حياتك و ليس هنالك من مشاكل مهمة بينكما ، اما اذا كنت تريد الدخول في علاقة عاطفية جديدة فان هذه السنة هي ليست سنة عاطفية مهمة لعدم وجود كواكب مهمة في بيت عاطفتك لكن هنالك بعض الفرص التي قد تكون متواجدة لديك للدخول في علاقة عاطفية او ارتباط و لكنها فترات قصيرة و هي بين 13 كانون الثاني يناير و 7 شباط فبراير و من 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر . اما امورك الاجتماعية فتبدو عادية جدا و ليس هنالك من امور جديدة او اصدقاء جدد بل تكون الامور الاجتماعية هادئة الا من فترتين مهمتين قد تجد لحياتك الاجتماعية مكان و هي بين 13 كانون الثاني يناير و 7 شباط فبراير و من 2 الى 27 تشرين الاول اكتوبر حيث شعبيتك بين الاخرين و زيادة عدد اصدقائك و الدعوات و البرامج التي قد تتلقاها و لكن امورك العائلية قد تكون مهمة اكثر بالنسبة اليك لان الزهرة سوف تمكث في برج الجوزاء مدة طويلة بين نيسان ابريل و أب أغسطس مما يجعل وضع العائلة مهم لك من مناسبات و دعوات كما تحصل على ارث عائلي و قد يكون لديك الفرصة لشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة و قد يكون مواليد 22 شباط فبراير و 4 و 13 أذار مارس على موعد مع الهجرة خلال هذه السنة .

الصحة

هذه السنة الصحة تبدو على ما يرام و ليس هنالك اي من التعطيل او التراجع على هذا الصعيد الا في الاشهر الاقل حظا و هي بين 20 كانون الثاني يناير الى 18 شباط فبراير و من 21 أيار مايو الى 21 حزيران يونيو و من 23 أب أغسطس الى 22 أيلول سبتمبر و من 22 تشرين الثاني نوفمبر الى 20 كانون الاول ديسمبر ، لكن لا تنسى يا صديقي ان الزهرة سوف تزور بيت صحتك بين 3 نيسان ابريل الى 7 أب أغسطس حيث تلقى صحتك الدعم و فرصة للخلاص من مرض قد طال عليك ، او عملية جراحية ناجحة او النجاح بتخفيف وزنك و الوصول الى ما تريد بمجهود أقل .