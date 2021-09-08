توقعات بـ”أول شتوة” في الأردن السبت المقبل

قال موقع طقس العرب، انه تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُعالجة لدى قسم العمليات الجوية إلى اقتراب كتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة من المملكة نهار الجمعة.

وبحسب نشرة الموقع، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مُعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، حاراً في الاغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى أجزاء من البادية.

وتظهر تدريجيًا كميات من الغيوم المُنخفضة، وبعض السُحب المُتوسطة، مع وجود “احتمالية ضعيفة” لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

ويُتوقع أنّ تندفع نحو المملكة اعتبارا من يوم السبت كتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط نحو المنطقة، بحيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة لتكون اقل من مُعدلاتها ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية المُعتدلة يوم الاحد ويطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، بحيث يتحول الطقس يومي السبت والأحد ليُصبح مُعتدلاً فوق عموم مناطق المملكة، حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى أجزاء من البادية، وفقًا لموقع طقس العرب.

وتظهر كميات من الغيوم المُنخفضة خاصةً في المناطق الشمالية، بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً في بعض المناطق والفترات

وتنخفض درجات الحرارة الليلية خلال تأثير الكتلة الهوائية المُعتدلة واعتبارا من ليل السبت/الاحد مقارنة مع الليالي السابقة، ويصبح الطقس مائلاً للبرودة في ساعات القسم الأول من الليل، ويتحول لاحقاً ليكون بارداً نسبياً في أجزاء مُختلفة من المملكة لاسيما المرتفعات الجبلية والمناطق السهلية، لتلامس درجات الحرارة الصغرى في أجزاء من تلك المناطق حدود الـ12 درجة مئوية.

تزامناً مع حدوث ارتفاع كبير على نسب الرطوبة السطحية لتتجاوز نسبة الرطوبة الـ95%، مما يتسبب بتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ورُبما أجزاء من السهول الشرقية، ولا يُستبعد ان يكون الضباب كثيفاً أحياناً، مما يؤدي إلى حدوث تدني كبير على مدى الرؤية الأفقية.

ومع تأثر المملكة بالكتلة الهوائية المُعتدلة تنخفض درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة العُظمى في ساعات النهار في مُنتصف العشرينيات بالعديد من مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمّان لاسيما يوم الاحد، بينما تتراوح درجات الحرارة العُظمى ما بين 32 و 34 درجة في الأغوار والعقبة ومناطق البادية

يُتوقع أنّ يستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية مُعتدلة السرعة على المملكة خلال الأيام القادمة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر والعصر وتكون مصحوبة بهبات قوية تتسبب بإثارة الأتربة والغُبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.