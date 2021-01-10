توقعات باستكمال أعمال مشروع تلفريك عجلون نهاية العام الحالي

عمان- قال رئيس المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، انه من المتوقع انتهاء العمل بمشروع تلفريك عجلون نهاية العام الحالي.

واوضح الهميسات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي والاغلاقات، كان لها الاثر السلبي في استكمال اعمال المشروع، بالاضافة الى عدم كفاية عدد المقاولين المتقدمين للمشاركة في العطاءات السابقة المطروحة منذ شهر اذار الماضي، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمباني وموقعي محطتي التلفريك، ناهيك عن قيم العروض المرتفعة والمقدمة عن ما هو مرصود في موازنة المشروع.

واشار الى ان المجموعة قامت بسبب هذه المعيقات، ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتجديد طرح العطاء السابق تحت رقم 1/2021، والمتضمن تنفيذ وتشغيل تليفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية، وانشاء مبان معدنية لمحطتي التلفريك في القطعة رقم 36 والقطعة رقم 43 ومبنى مواقف عربات التلفريك في القطعة 36.

ويتضمن العطاء انشاء القواعد الخرسانية للأبراج المعدنية الحاملة لخط التلفريك وعددها 9 أبراج، موزعة على طول مسار التلفريك، اضافة الى تنفيذ أعمال مباني الإدارة والمطاعم والمحلات التجارية والخدمات الأخرى في القطعتين، ومباني الخدمات كغرف الحراسة، ووحدات الحمامات الخارجية، وأعمال الموقع العام وتنسيق الموقع والأسوار وغيرها. وقال ان الشركة النمساوية التي احيل العطاء عليها في أيار 2019، بقيمة 7 مليون يورو، انهت تصنيع منظومة المشروع بشكل كامل في منتصف العام الماضي. واضاف انه تم استلام الشحنة الأولى لنظام التلفريك، وتشمل القطع اللازمة للربط بأعمال قواعد الأبراج من ميناء العقبة ونقلها وتخزينها في المنطقة الحرة الزرقاء. وبين أن العمل جار حاليا بين المجموعة الأردنية وشركة دوبلمير النمساوية، لاستكمال ترتيب الإجراءات ذات الصلة بشحن باقي أجزاء ومواد ومكونات منظومة التلفريك والكبائن، إلى موقعي المشروع، بانتظار تحضير موقع لتخزين هذه المنظومة من قبل مقاول الإنشاءات المحلي الذي سيحال عليه عطاء تنفيذ المباني والموقع العام.

واكد الهميسات أن كوادر المجموعة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، أنهت العديد من الأعمال التحضيرية والتنسيقة المختلفة من اعمال المسح الطبوغرافي لمواقع الأبراج ومحطتي الانطلاق والوصول وكامل مسار التلفريك.

ولفت الى ان المجموعة دفعت نحو 600 الف دينار حتى الان، كتعويضات مقابل قطع الأراضي المستملكة لمواقع أبراج التلفريك، كما انهت أعمال فحص التربة واستطلاع مواقع الأبراج ومحطتي الانطلاق والوصول، وأعمال التصاميم الهندسية بكافة مراحلها من مخططات معمارية وإنشائية ومدنية وكهروميكيانيكية واعتمادها وترخيصها من قبل الجهات المعنية.

وقال ان المجموعة الأردنية هي الجهة المخولة للإعلان عن مستجدات مشروع تلفريك عجلون، داعيا الى الرجوع إليها للتحقق من المعلومات المتداولة والصادرة عن أية جهة غير مخولة بمشروع تليفريك عجلون.-(بترا-معن البلبيسي)