توقعات بتراجع أسعار النفط خلال شهرين

رهام زيدان



عمان- قدر مختصون في شؤون النفط استمرار انخفاض أسعار البترول عالميا خلال الشهرين المقبلين وسط تداعيات “الركود الاقتصادي العالمي” وتراجع الإنتاج في الدول الكبرى.

الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي قال إن “الأسعار عالميا ستؤول إلى الانخفاض في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) تحت تأثير عدة عوامل منها بوادر عودة الاتفاق النووي مع إيران.

كما يؤثر على ذلك بحسب الشوبكي مؤشرات الركود العالمي وتراجع الطلب، والمؤشرات العقارية في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا.

غير انه توقع ان تأخذ الامور منحى عكسيا في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) مع دخول فصل الشتاء، وبدء تطبيق العقوبات على روسيا اعتبارا من الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) ، لاسيما إذا لم يتم مع ذلك الوقت التوصل إلى الاتفاق النووي مع ايران.

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل “ثمة عزوف من قبل المستثمرين عن شراء العقود الآجلة بسبب التذبذب الكبير في الأسعار”.

وزاد عقل “يضاف ذلك إلى التخوف من الركود الاقتصادي العالمي، ونسب التضخم المرتفعة بحسب عقل”.

كما قال عقل “من الصعب إعطاء تقديرات حقيقية حول توجه أسعار النفط في ظل التطورات العالمية، باعتبار سوق النفط غير مستقر ويعتمد على العوامل السياسية، والحرب بين الدول المنتجة والمستوردة”.

وبين أن الاسعار ترتفع كلما اقترب الشتاء بفعل زيادة الطلب في ذلك الوقت ، إلى جانب تراجع الامدادات الروسية من الغاز ما يعني ارتفاع الطلب على النفط ، عدا عن تصريح روسيا توجهها زيادة الأسعار.

وبحسب بينات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من شهر آب (أغسطس) سعرا بلغ 903.1 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره 908.3 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.6 %، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 938.2 دولار للطن مقارنة مع 948.6 في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض 1.1 %.

كما انخفض سعر الديزل من 973.5 دولار للطن إلى 959.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.4 %، وانخفض سعر الكاز من 1039 دولارا للطن إلى 1027.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.1 %، في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 470.9 دولار للطن إلى 489.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 %

وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر آب (اغسطس) الحالي إلى 662.5 دولار للطن مقارنة مع سعر المسجل في الشهر الذي سبقه والذي بلغ 725 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8.6 %.

وسجل خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر آب(أغسطس) الحالي بلغ 103.3 دولار للبرميل مقابل 103.2 دولار المسجل في الاسبوع الأول.