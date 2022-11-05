توقع أول منخفض جوي يؤثر على الأردن منتصف الأسبوع

تتأثر المملكة وسائر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط بحسب آخر القراءات الجوية بمُنخفض جوي سيتم تصنيفه لاحقاً (وفق مقياس شدة المُنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب) وذلك مُنتصف الأسبوع الحالي بإذن الله، حسبما أفاد موقع طقس العرب.

ويأتي تأثير هذا المُنخفض إثر تحرك كتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من أوروبا نحو بلاد الشام ستعمل على هبوط درجات الحرارة سواءً في ساعات النهار أو الليل، وستكون الفرصة مُهيأة لبعض الأمطار وخاصةً في المناطق الشمالية و الوسطى.

إلى ذلك، يُتوقع أن تبقى المملكة يوم الأحد تحت تأثير إمتداد جاف لِمُنخفض البحر الأحمر، مُترافق بتيارات هوائية ذات درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض و أكثر جفافاً من المُعتاد، بحيث تميل درجات الحرارة للارتفاع في عموم المناطق، و تسود أجواء خريفية مُعتدلة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على ارتفاعات عالية و متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

و بحسب الخرائط الجوية الخاصة بِمُحاكاة الكُتل الهوائية و المُطورة في “طقس العرب” يُتوقع أن تتأثر المملكة يوم الإثنين بكتلة هوائية باردة نسبياً، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تعود مرة أخرى لتُصبح أقل مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام نهار الإثنين، ويتحول الطقس ليُصبح خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام و تتهيأ الفرصة مع ساعات الليل لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة.

ومن المُنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ إضافي يوم الثلاثاء و تُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبُرودة بوجهٍ عام في مُعظم المناطق، و تهطل الأمطار بمشيئة الله خاصة في شمال ووسط المملكة تُرفق مع بعض العواصف الرعدية محلياً.

و قد تشمل الأمطار بعض المناطق الجنوبية و الشرقية في وقتٍ لاحق من النهار.