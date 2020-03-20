توقع إصابة نصف سكان ولاية كاليفورنيا بفيروس كورونا

واشنطن- توقع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابة أكثر من نصف سكان الولاية بفيروس كورونا المستجد وطلب منه المساعدة في احتواء الأزمة، بحسب لوس انجلوس تايمز.

وطلب الحاكم في الرسالة الموقعة الى البيت الأبيض، من الرئيس ترمب إرسال سفينة طبية إلى ميناء لوس أنجلوس تسمى “سو أس أن أس ميرسي هوسبيتال شيب” وذلك من أجل تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في منطقة لوس أنجلوس جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال إن ولاية كاليفورنيا شهدت خلال الساعات الـ24 السابقة تسجيل 126 حالة جديدة بالوباء، ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المئة.

وأضاف أنه في بعض أنحاء الولاية، تتضاعف الحالات كل أربعة أيام.

وتوقع نيوسم أن يصاب بالمرض حوالي 56 في المئة من عدد سكان الولاية ، ما يقارب 25.5 مليون شخص خلال ثمانية أسابيع.(بترا)