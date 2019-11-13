توقع إنتاج 25 ألف طن زيت زيتون للموسم الحالي

البلقاء – توقع مساعد أمين عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور عزات العجالين إن يبلغ الانتاج الكلي للزيتون هذا العام نحو 25 الف طن زيت.

وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن وعي المزارع وتحديث خطوط الإنتاج في المعاصر ضمن المواصفات العالمية ساهم بشكل كبير في المنافسة وإنتاج ثمار جيدة.

وقال مدير زراعة البلقاء المهندس هاني الحديدي: إن موسم قطاف الزيتون الحالي يتطلب أعدادا من الأيدي العاملة، مبينا أن المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة البلقاء تبلغ نحو 200 الف دونم تخدمها عشر معاصر.

وأضاف ان الوزارة تعمل من خلال محطاتها على إنتاج 170 الف عقلة زيتون جديدة بمواصفات عالية ومضمونة وتباع للمزارعين بنصف دينار، إضافة إلى تنظيم برامج وقائية من حملات رش لمكافحة أمراض الزيتون.

واشار عدد من المزارعين والعاملين إلى ان موسم قطاف ثمار الزيتون فرصة ثمينة لهم ولعائلاتهم في محافظة البلقاء، اذ يوفر دخلا مميزا ومجديا طوال فترة الموسم التي تمتد ثلاثة شهور.