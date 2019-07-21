توقع ارتفاع أعداد السياح للأردن 10 %

عمان- قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، الأحد، إن من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة عشرة بالمئة العام الحالي مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة.

وأضاف في مقابلة مع “رويترز” قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع عدد خطوطهم القادمة للمملكة زاد وسيزيد من أعداد سياح المبيت بشكل كبير ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين سائح“.

وأشار إلى أن الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات.

كان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة سبعة بالمئة إلى 4.9 مليون سائح.

وأوضح عربيات أن المجموعات السياحية، التي تشكل عصب السياحة في المملكة، من المتوقع أن تزيد العام الحالي بين 20 و25 بالمئة، وخصوصا القادمة من أمريكا وأوروبا.

وقال ”نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع ولقد نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت“.

ولفت إلى أن خطط الترويج هذا العام تركز على ثلاث أسواق تقليدية هي البرازيل واليابان والصين في جانب السياحة الدينية، بالإضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه.

وقال ”الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة تجلب سياح وتسوق المواقع السياحية عنا“.

وتطرق إلى سياحة المؤتمرات والتي أنشأت لها الهيئة وحدة تسويق مستقلة استطاعت جذب مؤتمرات طبية كبيرة للعام الحالي والمقبل.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أقر عربيات أن المملكة تراجعت في هذا النوع من السياحة نتيجة وجود منافسة حادة مع دول مجاورة في هذا المجال.

وقال ”نريد استعادة مكانتنا في السياحة العلاجية، لذلك قمنا بتشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لوضع خطط ترويج المنتج الصحي“.

وأشار إلى أن الحكومة زادت موازنة الهيئة هذا العام من 12.9 مليون دينار إلى 25 مليونا لتعزيز قدرة الترويج والتسويق السياحي واستقطاب مزيد من السياح والزوار.- (رويترز)